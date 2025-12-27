'राबड़ी देवी के सरकारी आवास में हैं कई तहखाने', JDU नेता नीरज कुमार का बड़ा खुलासा
जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि वहां तहखाना है, जिसमें गुप्त डॉक्यूमेंट छिपाए गए हैं.
Published : December 27, 2025 at 1:10 PM IST
पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड में गुरुवार रात से सामान को छोटे वाहनों में लादकर शिफ्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आई थीं. इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है. इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है.
राबड़ी आवास को लेकर सियासत जारी: बिहार की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड प्रमुख केंद्र रहा है. पहले उस आवास में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव रहते थे. पिछले 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दिया है. राबड़ी देवी के नाम पर अब 39 हार्डिंग रोड का नया आवास आवंटित किया गया है.
'10 सर्कुलर रोड में तहखाना'- JDU : दरअसल नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तहखाना है और वहां खजाना और गुप्त दस्तावेज छुपाकर रखे गए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने सरकार से आवास की खुदाई की भी मांग की है.
"राबड़ी देवी के आवास को खाली करने की जानकारी तो पहले ही उनको दे दी गई थी. आखिर माया किस बात की है, मोह किस बात का है? तहखाना है क्या उसमें? मुझे तो लगता है कि जरूर उसमें कुछ न कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट है, जिसके चलते ममता, मोह छूट नहीं रहा है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू
रात के अंधेरे में शिफ्टिंग को लेकर सवाल: नीरज कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मकान खाली कराना तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सरकारी संसाधन गमला या साजो सामान का लिस्ट बनाकर रखिए. ऐसा तो नहीं है कि मकान खाली करने के बहाने जो भ्रष्टाचार का किला (महुआबाग) में सरकारी सामान है, उसको ले जाकर सीधा शिफ्ट कर दें. सरकार की संपत्ति है, गरीबों के टैक्स का पैसा है, इस टैक्स के पैसे को किसी को ले जाने का अधिकार नहीं है.
सरकार से कड़ी नजर रखने की मांग: नीरज कुमार ने कहा कि लालू जी माया छोड़िए, कौटिल्यनगर, शेखपुरा में जाइये. 43 बीघा आपका पटना में जमीन है. जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइयेगा. ऐसे 39 नंबर हॉर्डिंग रोड भी आपकी पत्नी के नाम से आवंटित है. हमें उम्मीद है कि वह ज्यादा नजदीक पड़ेगा, महुआबाद का चूंकि आपको तो घर बनाना है. सरकार को इन सबपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए.
"कोई कुछ कर ले वह बच नहीं सकता क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है. हर जगह बल्ब लगा हुआ है जो भी ले जाएंगे, उन्हें देना होगा. सरकारी संपत्ति को बिना किसी ऑनर के रहते हुए ले जाना शक की सुई को और मजबूत करता है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू
लालू प्रसाद के प्रताड़ना की चिंता: नीरज कुमार ने आशंका व्यक्त की की लालू प्रसाद को उनके आवास में प्रताड़ित किया जा रहा है. उनको शक है कि परिवार के लोग लालू प्रसाद को प्रताड़ित कर रहे होंगे क्योंकि उनके रहते हुए उसे आवास को खाली करवाया जा रहा है.
उन्होंने लालू प्रसाद को सलाह देते हुए कहा कि सरकार ने भरण पोषण अधिनियम का कानून पारित किया है, इसीलिए किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है. यदि कोई आपको प्रताड़ित करता है तो सीधे जिलाधिकारी को टैग कर अपने शिकायत दर सकते हैं.
खाली किया जा रहा पटना का 10 सर्कुलर रोड : नीरज कुमार का यह बयान तब आया है, जब 25 दिसंबर यानी गुरुवार की रात से 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर कई गाड़ियों की मदद से सामान शिफ्ट करने का काम चल रहा है. छोटी-छोटी गाड़ियां राबड़ी आवास पहुंची और इन गाड़ियों में घर का सामान और पेड़-पौधा देखा गया. आरजेडी सूत्र की मानें तो धीरे-धीरे सभी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा. इसी को लेकर जेडीयू ने बड़ा बयान दिया है.
25 नवंबर को आवास खाली करने का नोटिस: इससे पहले बिहार में नई सरकार गठन के बाद राबड़ी देवी को बिहार भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस भेजा था. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ. आरजेडी लगातार बंगला खाली नहीं करने की बात कह रही थी, हालांकि गुरुवार से बंगला खाली करने का काम शुरू हो गया है.
ये भी पढ़ें
क्या राबड़ी देवी खाली कर रहीं 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास?
इस आलीशान बंगले में शिफ्ट होगा राबड़ी परिवार! रोज सुबह निर्माण कार्य देखने जाते हैं लालू
राबड़ी देवी को मिला आवास राजनेता के लिए 'Unlucky', जानें इसके पीछे का राज
Explainer : 10 सर्कुलर रोड से लालू-राबड़ी का है भावनात्मक जुड़ाव, कई उतार-चढ़ाव का गवाह है बंगला