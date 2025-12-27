ETV Bharat / state

'राबड़ी देवी के सरकारी आवास में हैं कई तहखाने', JDU नेता नीरज कुमार का बड़ा खुलासा

पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड में गुरुवार रात से सामान को छोटे वाहनों में लादकर शिफ्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आई थीं. इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है. इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है.

राबड़ी आवास को लेकर सियासत जारी: बिहार की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड प्रमुख केंद्र रहा है. पहले उस आवास में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव रहते थे. पिछले 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दिया है. राबड़ी देवी के नाम पर अब 39 हार्डिंग रोड का नया आवास आवंटित किया गया है.

JDU नेता नीरज कुमार का बड़ा हमला (ETV Bharat)

'10 सर्कुलर रोड में तहखाना'- JDU : दरअसल नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तहखाना है और वहां खजाना और गुप्त दस्तावेज छुपाकर रखे गए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने सरकार से आवास की खुदाई की भी मांग की है.

"राबड़ी देवी के आवास को खाली करने की जानकारी तो पहले ही उनको दे दी गई थी. आखिर माया किस बात की है, मोह किस बात का है? तहखाना है क्या उसमें? मुझे तो लगता है कि जरूर उसमें कुछ न कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट है, जिसके चलते ममता, मोह छूट नहीं रहा है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार (ETV Bharat)

रात के अंधेरे में शिफ्टिंग को लेकर सवाल: नीरज कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मकान खाली कराना तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सरकारी संसाधन गमला या साजो सामान का लिस्ट बनाकर रखिए. ऐसा तो नहीं है कि मकान खाली करने के बहाने जो भ्रष्टाचार का किला (महुआबाग) में सरकारी सामान है, उसको ले जाकर सीधा शिफ्ट कर दें. सरकार की संपत्ति है, गरीबों के टैक्स का पैसा है, इस टैक्स के पैसे को किसी को ले जाने का अधिकार नहीं है.

सरकार से कड़ी नजर रखने की मांग: नीरज कुमार ने कहा कि लालू जी माया छोड़िए, कौटिल्यनगर, शेखपुरा में जाइये. 43 बीघा आपका पटना में जमीन है. जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइयेगा. ऐसे 39 नंबर हॉर्डिंग रोड भी आपकी पत्नी के नाम से आवंटित है. हमें उम्मीद है कि वह ज्यादा नजदीक पड़ेगा, महुआबाद का चूंकि आपको तो घर बनाना है. सरकार को इन सबपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए.