'NDA की बैठक में नीतीश के नाम पर लगी मुहर', 10 वीं बार जीतकर रिकॉर्ड बनाने उतरे हरि नारायण सिंह का दावा

10 वीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाने उतरे हरिनारायण सिंह ने कहा कि NDA 160 से 175 सीट लाएगी और नीतीश सीएम बनेंगे.

BIHAR ELECTION 2025
नीतीश कुमार और हरि नारायण सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
नालंदा: आम चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में संपन्न हो चुका है. इसके बाद प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान के आंकड़ों का विश्लेषण कर जीत का अनुमान लगा रहे हैं. इसी क्रम में ईटीवी की टीम ने बिहार के नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा से जद(यू) के वरिष्ठ प्रत्याशी हरि नारायण प्रसाद सिंह से खास बातचीत की, जो 10वीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले हरि नारायण सिंह ने दावा किया कि इस बार रिकॉर्ड मतदान से उनकी जीत 50 हजार वोटों के मार्जिन से पक्की है.

रिकॉर्ड वोटिंग का श्रेय जीविका योजना को: हरि नारायण प्रसाद सिंह ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि इस बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में 60 प्रतिशत से अधिक रहा है, जो आजादी के बाद पहला मौका है. उन्होंने इसका सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी जीविका समूह योजना को बताया.

हरि नारायण सिंह (ETV Bharat)

“पहले गरीब परिवारों को किसी जरूरी काम के लिए महंगे ब्याज पर लोन लेना पड़ता था. अब जीविका समूह के तहत 50 हजार रुपये तक का लोन मात्र 1 प्रतिशत ब्याज पर आसानी से उपलब्ध है. हर सप्ताह बैठक कर फीडबैक लेने से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, जिसका असर आज वोटिंग प्रतिशत में दिख रहा है. इस बार 50 हजार वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं. हमारा 10 बार जीत का रिकॉर्ड भी बनेगा.”- हरि नारायण प्रसाद सिंह, जेडीयू प्रत्याशी, हरनौत

पेंशन और बिजली योजनाओं का जिक्र: विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हरिनारायण ने कहा कि गांव-जवार में बुजुर्गों और गरीबों से मिलते समय लोग पूछते थे कि पेंशन की राशि 200 रुपये से बढ़ेगी या नहीं. उन्होंने यह मुद्दा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार-बार उठाया, जिसके परिणामस्वरूप इसे बढ़ाया गया. अब हर महीने की 10 तारीख को सभी वृद्धों को 1100 रुपये समय पर मिल जाते हैं. पहले इसके लिए 3-4 महीने इंतजार करना पड़ता था.

Bihar Election 2025
हरि नारायण सिंह (ETV Bharat)

जेडीयू नेता ने अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया: हरिनारायण सिंह ने कहा, “125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है. कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए हैं. 26 दिसंबर तक ऐसी महिलाओं को भी समूह में जोड़कर उनके खाते में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिनके घर में एक भी सदस्य जुड़ा नहीं है. इसका मूल्यांकन कर हर शुक्रवार को रिपोर्ट भेजी जाएगी. इन योजनाओं का भी मतदान पर सकारात्मक असर पड़ा है.”

NDA की जीत और नीतीश का चेहरा अटल: बिहार में NDA की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर पूछे गए सवाल पर सिंह ने स्पष्ट कहा कि गठबंधन के 5 घटक दलों की बैठक में यह फैसला पहले ही हो चुका है. “नीतीश कुमार के अलावा बिहार में दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं. इस बार NDA 160 से 175 सीटें जीतेगी.”

