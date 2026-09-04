निशांत कुमार के स्वागत समारोह के दौरान मची अफरातफरी, 7 लाख के चेन की हो गई चोरी
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के स्वागत समारोह के दौरान अफरातफरी मच गई. JDU नेता राजेश मंडल इधर-उधर भागते दिखे. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : September 4, 2026 at 12:52 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर आगमन के दौरान उनके स्वागत समारोह में JDU नेता के गले से करीब 7 लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन गायब होने का मामला सामने आया है. घटना तुर्की थाना क्षेत्र के सकरी चौक की है. मामले को लेकर JDU नेता ने तुर्की थाने में लिखित आवेदन दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
मंत्री के स्वागत समारोह में चोरी का आरोप : निशांत कुमार के स्वागत समारोह के दौरान की वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही मंत्री का काफिला गुजरा जेडीयू नेता को अपने चेन के गायब होने का आभास हुआ. वह सड़क पर इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं और लोगों से चेन के बारे में पूछ रहे हैं.
भीड़ में चेन हुई गायब : जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर सकरी चौक पर JDU कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया. मंत्री का काफिला रुकते ही कार्यकर्ताओं में माला पहनाने और बुके देने को लेकर भीड़ जुट गई. इसी दौरान कुढ़नी प्रखंड के लदौरा निवासी JDU नेता राजेश मंडल भी मंत्री को माला पहनाने के लिए आगे बढ़े.
"चेन पहने हुए थे. निशांत जी का प्रोग्राम था. उसी दौरान चोर ने गले से चेन गायब कर दिया. चेने का वजन 34 ग्राम है."- राजेश मंडल, JDU नेता
7 लाख रुपये है चेन की कीमत : राजेश मंडल के अनुसार, वह जब स्वास्थ्य मंत्री को माला पहना रहे थे, उसी दौरान भारी भीड़ और आपाधापी के बीच उनके गले से सोने की चेन गायब हो गई. समारोह समाप्त होने और भीड़ कम होने के बाद उन्होंने गले में चेन नहीं होने की बात महसूस की. उन्होंने बताया कि चेन की कीमत करीब 7 लाख रुपये है.
वीडियो फुटेज खंगाल रही है पुलिस: JDU नेता ने तुर्की थाने में दिए आवेदन में बताया है कि भीड़ के दौरान किसी ने चेन खींच ली या धक्का-मुक्की के दौरान चेन टूटकर गिर गई, इसकी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं है. हालांकि, उनका कहना है कि स्वागत समारोह के दौरान ही चेन गायब हुई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. तुर्की थानाध्यक्ष सह सब इंस्पेक्टर सेंटू कुमार ने बताया कि JDU नेता राजेश मंडल की ओर से चेन गायब होने को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
"मंत्री के स्वागत के दौरान बनाए गए वीडियो फुटेज और सकरी चौक के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने और चेन बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है."- सेंटू कुमार,तुर्की थानाध्यक्ष
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