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JDU में राजपूतों को तवज्जो, आनंद मोहन के बयानों के बाद संगठन और मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी

जदयू अब आनंद मोहन के बयानों के बाद राजपूत नेताओं को संगठन व मंत्रालय में जिम्मेदारी देकर नाराजगी दूर कर रहा है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 8:20 PM IST

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पटना: बिहार की प्रमुख सत्ताधारी दल जदयू में इन दोनों राजपूत नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. नए राजपूत नेताओं को पार्टी में शामिल भी कराया जा रहा है. आनंद मोहन के लगातार आ रहे बयान के बाद पार्टी का ध्यान राजपूत नेताओं पर गया है. सुमित सिंह को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं लेसी सिंह को फिर से मंत्री बनाया गया है.

राणा रणधीर सिंह फिर से हुए शामिल: विधानसभा चुनाव के समय नाराज होकर जदयू छोड़ने वाले राणा रणधीर सिंह, उनकी पत्नी और पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान को पार्टी में शामिल कराया गया है. ऐसे कई नेताओं की आने वाले दिनों में पार्टी में एंट्री कराई जा सकती है. हालांकि पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जदयू को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो लोग जदयू के समाप्ति की बात कर रहे थे आज खुद उनकी क्या स्थिति है इसे देखना चाहिए.

राजपूत नेताओं को संगठन व मंत्रालय में जिम्मेदारी (ETV Bharat)

बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा थे आनंद मोहन: विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 34 सीटों पर राजपूत प्रत्याशियों की जीत हुई थी और इसमें से 33 एनडीए के विधायक बनें. जब सरकार बनी तो कई राजपूत नेताओं को जगह भी दी गई लेकिन आनंद मोहन अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा हो गए और विरोध का झंडा उठा लिया. जदयू नेताओं पर कई आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि सरकार बनाने में राजपूतों की बड़ी भूमिका है तो सरकार में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देनी पड़ेगी.

कई राजपूत नेताओं को खास जिम्मेदारी: आनंद मोहन के लगातार बयान के बाद भी एनडीए ने इन बातों पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया. हालांकि चेतन आनंद को जदयू राज्य मंत्री के बराबर दर्जा जरूर दिला दिया. वहीं लेसी सिंह को भी मंत्री बनाया गया और मनजीत सिंह को भी विधानसभा में पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी. दूसरी तरफ चुनाव हारने वाले सुमित सिंह को भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई.

Rajput leaders in JDU
कई राजपूत नेताओं को जिम्मेदारी (ETV Bharat)

पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वापसी: आनंद मोहन के कार्ड के रूप में कई नेताओं को पार्टी में तवज्जो मिलने लगी. एमएलसी संजय सिंह की भी पूछ होने लगी. वहीं विधानसभा चुनाव के समय टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले अब कई नेताओं को शामिल भी कराया जा रहा है. अभी हाल ही में राणा रणधीर सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान को भी शामिल कराया गया है.

राजपूत नेताओं को क्यों मिल रही तवज्जो: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है राजपूत नेताओं को तवज्जो इसलिए मिल रही है क्योंकि आनंद मोहन लगातार एनडीए में राजपूत नेताओं की उपेक्षा का सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में जदयू के तरफ से आनंद मोहन की काट के तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं. आनंद मोहन की पत्नी अभी भी जदयू में है और सांसद हैं. उनके बेटे चेतन आनंद भी विधायक हैं और पार्टी ने उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाया है. उप मंत्री का दर्जा भी मिला है.

Rajput leaders in JDU
राजपूत नेताओं को संगठन व मंत्रालय में जिम्मेदारी (ETV Bharat)

"मनजीत सिंह को विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का उपमुख्य सचेतक बनाया गया है. उन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है चुनाव हारने के बाद भी सुमित सिंह को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. लेसी सिंह को फिर से महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाया गया है. कुल मिलाकर खुश करने की कोशिश हो रही है क्योंकि चुनाव में आबादी कम होने के बावजूद राजपूत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसलिए राजपूत उम्मीदवार कई सीटों पर चुनाव जीत जाते हैं."-प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

डैमेज कंट्रोल में लगी जेडीयू: इस बार भी सबसे अधिक 34 प्रत्याशी राजपूत वर्ग से ही उम्मीदवार चुनाव जीते हैं लेकिन आनंद मोहन के तरफ से यह माहौल बनाने की कोशिश हो रही है. उनके ओर से कहा जा रहा है कि राजपूतों की उपेक्षा हो रही है. अभी हाल में छोटू सिंह पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई उसको लेकर भी खूब बवाल मचाया गया. पार्टी डैमेज कंट्रोल के तहत फैसला ले रही है जिससे आने वाले समय में किसी तरह का नुकसान ना हो.

जदयू को किसी से डरने की जरूरत नहीं: वहीं जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा का कहना है कि जदयू को किसी से डर नहीं है, आखिर डरने की जरूरत क्या है. जदयू में विधायकों की संख्या आज बढ़ गई है, जदयू की ताकत लगातार बढ़ रही है. सीटों की संख्या बढ़कर 85 पहुंच गई है. निशांत कुमार के पार्टी में आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है. लोगों में जदयू की स्वीकार्यता और बढ़ी है.

Nawal Sharma Spokesperson JDU
नवल शर्मा (ETV Bharat)

"अभी हाल में पार्टी छोड़कर गए राणा रणधीर सिंह की वापसी हुई है. तो जो लोग छोड़ कर गए थे वह भी आ रहे हैं. कई लोग शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं. जदयू को किसी से डरने की जरूरत नहीं है और जो लोग जदयू की समाप्ति और कमजोर होने की मुनादी वर्षों से कर रहे हैं आज उनकी स्थिति क्या है? खुद हास्यीय पर पहुंच गए हैं."- नवल शर्मा, प्रवक्ता, जदयू

जेडीयू में सभी जाति, धर्म के लोगों को जगह: मछुआरा आयोग के सदस्य अरविंद निषाद का कहना है "पार्टी में नीतीश कुमार के विकास पर सबको भरोसा है. पार्टी में सभी जाति, धर्म के लोगों को जगह दी जाती है, किसी खास के नाराज होने की बात ही नहीं है."

Fishermen Commission Member Arvind Nishad
अरविंद निषाद (ETV Bharat)

बड़े राजपूत नेताओं को जदयू में जगह नहीं: कभी जदयू में वशिष्ठ नारायण सिंह राजपूतों के एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रतिनिधित्व करते रहे. पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बनाया लेकिन अब उम्र और स्वास्थ्य के कारण उन्हें इस बार जगह नहीं दी गई है. वहीं छोटू सिंह पर हुई कार्रवाई के बाद भी यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि राजपूत नेताओं को साइड किया जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले भी कई राजपूत नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दी गई थी.

क्या थे आनंद मोहन के बयान?: बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर आनंद मोहन ने कई बयान दिए थे. उन्होंने कहा था कि जेडीयू अब “थैली वाली पार्टी” बन गई है. टिकट और मंत्री पद करोड़ों में बेचे जा रहे हैं. वहीं “अगर चेतन आनंद सरकार बचाएगा तो सरकार भी चेतन आनंद चलाएगा.” उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को “जिंदा दफन” कर दिया गया है. उनके आसपास “चांडाल चौकड़ी” पार्टी को डुबो रही है.

Anand Mohan
आनंद मोहन (ETV Bharat)

आनंद मोहन ने खोला मोर्चा: एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से आनंद मोहन ने मोर्चा खोला है, पार्टी में शामिल नहीं होने के बावजूद वो जदयू के लिए मुश्किल बढ़ा रहे हैं. इसके जवाब में जदयू के तरफ से राजपूत नेताओं को तवज्जो देकर राजपूतों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश हो रही है. अब देखना है आने वाले समय में इसका कितना लाभ जदयू को मिलता है.

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