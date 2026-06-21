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जेडीयू की बड़ी बैठक में निशांत का 'फ्यूचर' सेट, उमेश कुशवाहा को फिर मिली प्रदेश अध्यक्ष की कमान

"उमेश कुशवाहा को राज्य JDU अध्यक्ष चुनने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी. सभी ने एकमत से माना कि आने वाले समय में निशांत कुमार पार्टी में प्रमुखता से सक्रिय रहेंगे. उनमें नेतृत्व के गुण हैं. वे पार्टी को आगे ले जाएंगे." - सुनील कुमार, मंत्री, बिहार

संगठन को उमेश कुशवाहा पर भरोसा : बैठक के दौरान सिर्फ नए चेहरों को ही जगह नहीं दी गई, बल्कि पुराने और अनुभवी नेतृत्व को भी बरकरार रखा गया है. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा निर्विरोध रूप से बिहार प्रदेश JDU अध्यक्ष चुन लिया गया है. पार्टी के शीर्ष नेताओं के मुताबिक, आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन में निरंतरता और संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक था.

पटना : जेडीयू में बड़ा बदलाव पटना में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की बैठक में पार्टी के भविष्य को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को संगठन के अगले मुख्य चेहरे के रूप में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है.

सुनील कुमार का बड़ा बयान : पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने इस बैठक के बाद संवाददाताओं से बात की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरी राज्य और राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया है कि निशांत कुमार के पास कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है. नेताओं का मानना है कि उनकी यह सक्रियता संगठन को एक नई दिशा में आगे ले जाने का काम करेगी.

कार्यकर्ताओं की इच्छा हुई पूरी : पार्टी के भीतर काफी समय से इस बात की चर्चाएं थीं कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता निशांत कुमार को फ्रंट लाइन पर देखना चाहते हैं. जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी पहले यह संकेत दिया था कि हर कार्यकर्ता की यही मांग है. राष्ट्रीय परिषद के इस ताज़ा फैसले के बाद अब कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है.

बिहार का नया सियासी समीकरण : इस घोषणा के बाद से ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है. निशांत कुमार को जेडीयू के नए और युवा 'भविष्य' के रूप में देखे जाने से विपक्षी दलों के खेमे में भी नए सिरे से रणनीतियां बनने लगी हैं. जानकारों का कहना है कि युवा वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने और संगठन को एक आधुनिक ढांचा देने के लिए जेडीयू का यह कदम मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है.

जेडीयू की मीटिंग में आए बड़े नेता (ETV Bharat)

'निशांत जेडीयू को लेकर जाएंगे आगे' : बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार पूरी तरह मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं.

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