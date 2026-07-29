बांकीपुर उपचुनाव से एक दिन पहले प्रशांत किशोर पर FIR, JDU ने दर्ज कराई शिकायत
बांकीपुर उपचुनाव से पहले नीतीश कुमार के वीडियो विवाद पर प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज. मतदान से ठीक पहले गरमायी सियासत..
Published : July 29, 2026 at 6:50 PM IST
पटना: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म है. बीते दिनों नीतीश कुमार के वीडियो को जन सुराज द्वारा AI वीडियो बताने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.
भ्रामक प्रचार का आरोप: मतदान से ठीक पहले शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है. जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है.
झूठ की बुनियाद पर खड़े प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जमानत जब्त होने वाली है।— Janata Dal (United) (@Jduonline) July 28, 2026
आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के वीडियो संदेश को आर्टिफिशियल बताने वाले प्रशांत किशोर को यह पता होना चाहिए कि आदरणीय नीतीश जी पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। हर घर और हर परिवार में उनकी स्वीकार्यता है।… pic.twitter.com/n4Iuu6eS5O
आयोग और प्रशासन से कार्रवाई का आग्रह: जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति का अल्प ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के माथे पर बेताल बैठा हुआ है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रशांत किशोर इस बार भी चुनाव मैदान में हैं और उनकी जमानत फिर जब्त होगी. जेडीयू एमएलसी ने कहा कि चुनाव आयोग और प्रशासन को ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.
"राजनीति का अल्प ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के माथे पर बेताल बैठा हुआ है, इस बार भी प्रशांत किशोर की जमानत फिर जब्त होगी. चुनाव आयोग और प्रशासन को ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए." - नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी
नीतीश कुमार के वीडियो से शुरू विवाद: दरअसल, विवाद की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस वीडियो संदेश को लेकर हुई, जिसमें उन्होंने बांकीपुर के मतदाताओं से एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी.
बांकीपुर के सम्मानित मतदाताओं के नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का संदेश।@NitishKumar #BankipurByElection #JanataDalUnited #NDA #bihar #JDU #NitishKumar pic.twitter.com/xUVIQU9Q4x— Janata Dal (United) (@Jduonline) July 28, 2026
मतदाताओं से अपील: वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने कहा था कि पिछले दो दशकों में न्याय के साथ विकास की नीति पर काम करते हुए बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया है. वीडियो में उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा था कि विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए एनडीए उम्मीदवार को कमल छाप पर मतदान कर विजयी बनाएं.
प्रशांत किशोर के सवाल: पूर्व सीएम के इसी वीडियो को लेकर जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया था कि यह वीडियो वास्तविक नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से तैयार किया गया है. प्रशांत किशोर ने कहा था कि वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वास्तविक वीडियो नहीं है.पीके के इसी बयान को लेकर अब राजनीतिक विवाद गहरा गया है.
बांकीपुर उपचुनाव में नीतीश कुमार की जारी वीडियो अपील AI की मदद से बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो BJP वाले इसी बात को अपने पसंदीदा पत्रकार के सामने नीतीश कुमार जी से बुलवा दें।#BankipurWithPK #prashantkishor pic.twitter.com/2ov1SgrXWw— Jan Suraaj (@jansuraajonline) July 28, 2026
पक्ष-विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला: हालांकि चुनाव प्रचार थमने से पहले तक सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी-चोटी ता जोर लगाया. बांकीपुर विधानसभा भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है. इस बार इस सीट पर एनडीए और विपक्षी दलों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है.
3 लाख से अधिक मतदाता: वहीं चुनाव आयोग के अनुसार 30 जुलाई यानि गुरुवार को होने वाले उपचुनाव में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 3 लाख 79 हजार 616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 2 लाख 60 हजार पुरुष, 1 लाख 79 हजार 533 महिला तथा 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
कुल 422 मतदान केंद्र: आयोग ने बताया कि मतदान के लिए कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 247 मतदान केंद्र सरकारी भवनों तथा 175 मतदान केंद्र निजी भवनों में स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए 29 चलंत मोबाइल मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं.
व्यापक सुरक्षा व्यवस्था: इधर, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या उपद्रव की आशंका को देखते हुए अर्द्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं. इसके साथ ही जिले में 28 विशेष जांच चौकियां बनाई गई हैं, जहां छोटे-बड़े सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है.
आईजी का निर्देश: पटना प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा ने सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों को स्वयं गश्ती की कमान संभालने तथा आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
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