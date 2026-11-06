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'नेतागिरी अपनी जगह पर..' बोले अनंत सिंह- 'लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने जाएंगे'

अनंत सिंह ( ETV Bharat )

पटना : जेडीयू से निष्कासित मोकामा विधायक अनंत सिंह अब तेजस्वी यादव और आरजेडी चीफ लालू यादव से मिलने उनके घर जाएंगे. उन्होंने क्लियर किया कि ये मुलाकात राजनीति से अलग है. उन्होंने 4 दिसंबर को सरेंडर करने के मामले पर भी अपनी बात रखी.

लालू यादव और तेजस्वी से मिलेंगे अनंत

अनंत सिंह इस वक्त अपनी बेटी की शादी को लेकर बिहार में निमंत्रण बांट रहे हैं. 25 नवंबर को उनकी बेटी की शादी है. इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि वह लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे और उनको अपनी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देंगे. ''मैं जाकर सभी को, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत, अपनी बेटी की शादी के लिए आमंत्रित करूंगा। राजनीति एक अलग बात है.''- अनंत सिंह, जेडीयू से निष्कासित विधायक 'नेतागिरी अपनी जगह पर..' अनंत सिंह ने बेबाक होकर कहा कि नेतागिरी अपनी जगह पर है. अपनी बेटी की शादी के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी को निमंत्रण दे रहे हैं. नेतागिरी में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ललन सिंह को निमंत्रण देंगे कि नहीं देंगे ये आने पर बताएंगे.