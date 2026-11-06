'नेतागिरी अपनी जगह पर..' बोले अनंत सिंह- 'लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने जाएंगे'
JDU Expelled Mla Anant Singh जल्द ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के घर जाकर मुलाकात करने वाले हैं. पढ़ें खबर
Published : November 6, 2026 at 3:48 PM IST
पटना : जेडीयू से निष्कासित मोकामा विधायक अनंत सिंह अब तेजस्वी यादव और आरजेडी चीफ लालू यादव से मिलने उनके घर जाएंगे. उन्होंने क्लियर किया कि ये मुलाकात राजनीति से अलग है. उन्होंने 4 दिसंबर को सरेंडर करने के मामले पर भी अपनी बात रखी.
लालू यादव और तेजस्वी से मिलेंगे अनंत
अनंत सिंह इस वक्त अपनी बेटी की शादी को लेकर बिहार में निमंत्रण बांट रहे हैं. 25 नवंबर को उनकी बेटी की शादी है. इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि वह लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे और उनको अपनी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देंगे.
#WATCH | Patna, Bihar: Expelled JD(U) MLA Anant Singh says, “...I will go and invite everyone, including Lalu Prasad Yadav and Tejashwi Yadav, for my daughter's wedding. Politics is a separate matter...” https://t.co/coFOtQSc2l— ANI (@ANI) November 6, 2026
''मैं जाकर सभी को, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत, अपनी बेटी की शादी के लिए आमंत्रित करूंगा। राजनीति एक अलग बात है.''- अनंत सिंह, जेडीयू से निष्कासित विधायक
'नेतागिरी अपनी जगह पर..'
अनंत सिंह ने बेबाक होकर कहा कि नेतागिरी अपनी जगह पर है. अपनी बेटी की शादी के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी को निमंत्रण दे रहे हैं. नेतागिरी में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ललन सिंह को निमंत्रण देंगे कि नहीं देंगे ये आने पर बताएंगे.
विधायकी पर लटकी है निलंबन की तलवार
कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह कह चुके हैं कि वह सभी को निमंत्रण कार्ड देंगे लेकिन एक शख्स को छोड़कर. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की अदावत किसी से छिपी नहीं है. उनके खिलाफ जन सुराज के प्रत्याशी का समर्थन करने पर जेडीयू ने अनंत सिंह पर कार्रवाई की और पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया. अब विधायकी पर भी निलंबन की तलवार लटक रही है.
4 दिसंबर तक करना है अनंत सिंह को सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की हाल ही में जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया है. ऐसे में वह अपनी बेटी की शादी 25 नवंबर को मना सकेंगे. उन्हें इस संबंध में क्या करना है वह सबकुछ शादी के बाद ही वह करेंगे.
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