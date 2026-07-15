'छोटू सिंह को वापस लो..' JDU कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, निशांत कुमार के सामने लगे नारे
छोटू सिंह को जेडीयू में वापस लेने की मांग तेज हो गई है. समर्थकों ने निशांत कुमार के सामने नारेबाजी की. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 15, 2026 at 4:22 PM IST
पटना: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सामने आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई है. निष्कासित नेता छोटू सिंह के समर्थकों ने उनको पार्टी में वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की. हालांकि निशांत बिना कुछ बोले अंदर चले गए.
निशांत कुमार के सामने लगे नारे: जैसे ही निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, बाहर जमा छोटू सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. हालांकि निशांत ने छोटू सिंह के समर्थकों से कोई बातचीत नहीं की. जेडीयू दफ्तर में उनके समर्थक काफी देर तक नारेबाजी करते रहे.
संजय झा से अदावत पड़ी भारी: दरअसल, पिछले दिनों प्रदेश कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें छोटू सिंह को जगह नहीं दी गई है. उसके बाद उनकी तरफ से विरोध जताया गया. आरोप है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जाकर भी उन्होंने बहस की थी.
उमेश कुशवाहा का एक्शन: पूरे मामले को प्रदेश नेतृत्व में गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया. बाद में राज्य सरकार की तरफ से भी उन पर कार्रवाई हुई. नागरिक परिषद से उनको बाहर कर दिया गया.
वहीं, अब छोटू सिंह घर वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रदेश नेतृत्व के रवैये से साफ लग रहा है कि उनको फिलहाल माफ करने के मूड में नहीं है. ऐसे में लगता नहीं है कि उनको आने वाले वर्षों में उनको फिर से पार्टी में वापस लिया जाएगा.
कौन हैं छोटू सिंह?: जेडीयू से निष्कासित छोटू सिंह का पूरा नाम अरविंद कुमार सिंह है. वह जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव रह चुके हैं. पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार और मंत्री अशोक चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं. वह खुद को 'नीतीश का हनुमान' भी बताते हैं.
ये भी पढ़ें: JDU से निष्कासित होने के बाद छोटू सिंह पर सम्राट सरकार का एक्शन, नागरिक परिषद से भी किया बाहर