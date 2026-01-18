RCP सिंह के लिए बंद है JDU का दरवाजा, ललन सिंह ने कहा- अब उनके लिए कोई स्थान नहीं
ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जरूरत नहीं.
Published : January 18, 2026 at 8:55 PM IST
पटना: पिछले कुछ समय से इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो सकती है. उन्होंने खुद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और खरमास बाद जवाब मिलने की बात कही थी लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पार्टी का बेड़ा गर्त करने वाले ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में जगह नहीं है.
ललन सिंह का आरसीपी सिंह पर हमला: आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि ये (आरसीपी) वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 74 से 42 सीट पर ला दिया था. बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को फिर से 85 पर पहुंचा दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब पार्टी को वैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है.
"कौन, इन सब का कहीं कोई स्थान नहीं है. 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे. इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया. तो 72 से 42 पर पहुंचाने वाले पार्टी में क्या करेंगे आके?"- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री सह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड
पीके पर भी कसा तंज: वहीं, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के जेडीयू के साथ दोबारा जुड़ने की खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने तंज कसते कहा कि प्रशांत किशोर तो वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे. अगर जेडीयू को 25 से अधिक सीट आई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो क्या अभी भी वो (पीके) राजनीति कर रहे हैं? हम वैसे लोगों को न तो पहचानते हैं और न ही उनकी कोई जरूरत है.
आरसीपी ने क्या बोला था?: असल में पटना में एक चूड़ा-दही भोज में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह शामिल हुए थे. हालांकि दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी लेकिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी ने कहा था कि मुख्यमंत्री के साथ उनका 25 साल से अधिक का संबंध है. वे और नीतीश कुमार अलग नहीं हैं. वहीं जेडीयू में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा था कि खरमास खत्म होने का इंतजार करिये, जवाब मिल जाएगा.
जेडीयू के अध्यक्ष रहे थे आरसीपी: पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जेडीयू में संगठन महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे. वह मोदी सरकार में मंत्री भी बने लेकिन बाद में नीतीश कुमार से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी और कुछ समय बाद बीजेपी में शामिल हो गए. हालांकि बीजेपी में मन नहीं लगा और अपनी पार्टी बना ली. हालिया विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जन सुराज में अपनी पार्टी का विलय कर दिया.
