पति को मिला RJD से टिकट.. तो JDU ने पत्नी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला
JDU की जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. रिपोर्ट-इमरोज अहमद
Published : September 19, 2026 at 12:35 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान में राजनीतिक गलियारे में हलचल मची है. जेडीयू की जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है. जदयू की तरफ से जारी लेटर में संगीता यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाने की जानकारी दी गई है. प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी शंभू कुशवाहा ने यह पत्र जारी किया है. पत्र के माध्यम से पार्टी ने संगीता यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है.
JDU ने संगीत यादव को किया निष्कासित
संगीता यादव के पति प्रोफेसर जयराम यादव को राजद ने एमएलसी शिक्षक सारण निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है. उम्मीदवार घोषित होने के बाद जयराम यादव अपने सिवान स्थित आवास पहुंचे, जहां उनकी पत्नी संगीता यादव ने उनकी आरती उतारी और भव्य स्वागत किया था. इसके बाद ही जदयू की ओर से यह कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है.
पति को RJD ने बनाया उम्मीदवार
जदयू की ओर से जारी पत्र में कार्रवाई के पीछे का कारण पति का स्वागत करना है, इसका कोई जिक्र नहीं है. बता दें कि राजद की ओर से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रो. जयराम यादव को प्रत्याशी घोषित करने के बाद तरवारा मोड़ से उनकी स्वागत यात्रा शुरू हुई, यह कार्यक्रम जेपी चौक तक चला. इस दौरान समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया. जेपी चौक पर प्रो. जयराम यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने शहर की अन्य प्रमुख प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित किए.
स्वागत में पत्नी भी थी मौजूद
प्रो. जयराम यादव के स्वागत कार्यक्रम में उनकी पत्नी संगीता यादव भी शामिल हुईं. उन्होंने पति का स्वागत किया और आरती उतारी. संगीता यादव सिवान जिला परिषद की अध्यक्ष हैं और लंबे समय से जदयू से जुड़ी हुई हैं. वहीं उनके पति को राजद ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है.
प्रो. जयराम यादव की पहचान शिक्षक नेता और सेवानिवृत्त प्रोफेसर के रूप में बताई जाती है. वह इससे पहले भी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं. इस बार राजद के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर उनकी चुनावी सक्रियता बढ़ गई है.
शिक्षकों के मुद्दे पर चुनावी जोर
सिवान में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान प्रो. जयराम यादव ने शिक्षक समाज से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी. उन्होंने शिक्षकों के सम्मान, अधिकार और समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाने की बात कही. चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षक हित उनके प्रमुख मुद्दों में शामिल रहने की संभावना है.
पांच जिलों के शिक्षक करेंगे मतदान
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार पांच जिलों में है. इसमें सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं. इस वजह से चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों को इन सभी जिलों के शिक्षक मतदाताओं तक पहुंच बनानी होगी. मौजूदा विधान पार्षद अफाक अहमद भी इस बार चुनाव मैदान में हैं और उन्हें जन सुराज का समर्थन प्राप्त है. एनडीए की ओर से जदयू ने ई. आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया है. वहीं राजद ने प्रो. जयराम यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है.
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