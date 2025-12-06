ETV Bharat / state

राज्यपाल से मिला जदयू प्रतिनिधिमंडल, पेसा कानून लागू करने सहित सात सूत्री मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा

झारखंड में पेसा कानून लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड जदयू का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला.

JDU delegation met with governor to demand implementation of PESA Act in Jharkhand
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते जदयू शिष्टमंडल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है. इस संदर्भ में आज शनिवार को प्रदेश जदयू के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की.

इस प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी मूलवासी हितों की रक्षा के लिए इसे अतिशीघ्र लागू करने का आग्रह राज्यपाल से किया. पूर्व मंत्री और जदयू नेता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के नेतृत्व में लोकभवन पहुंचा जदयू शिष्टमंडल ने इस मौके पर राज्यपाल को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा. इस शिष्टमंडल में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आफताब जमील, प्रदेश महासचिव भगवान सिंह और प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार शामिल रहे.

जदयू शिष्टमंडल ने सात सूत्री मांग पत्र सौंपा

लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात के दौरान प्रदेश जदयू के नेताओं के द्वारा सात सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. जदयू द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा करते हुए राज्य में पेसा कानून लागू करने, राज्य में निरंतर गिरती कानून व्यवस्था चिंताजनक है, इसपर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की गयी.

इसके साथ ही पिछले पंद्रह वर्षों में तमाड़ प्रखंड के कैनाल क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए तीन बार शिलान्यास किया गया पर सड़क नहीं बनी इसका निर्माण अविलम्ब कराने, प्रशासन के सहयोग से पूरे राज्य में डीयर बंगाल, डीयर हूगली एवं अन्य नामों की अवैध लॉटरी के कारोबार पर पाबंदी लगाने की मांग की है.

इसके अलावा इस मांग पत्र में न्यायलय द्वारा रोक लगाने के बावजूद राज्य भर में बालू का अवैध कारोबार होने पर रोक लगाने, चार पंचायतों चुरगी, बारूहातु, तैमारा और गाबेड़ेया में मुंडा जनजाति के खतियानों को ऑन लाइन करने में जो त्रुटियां हुई है. उसमें सुधार करने और लोहार/लोहरा समुदाय के सदस्यों को नोटिफिकेशन में वर्णित नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराने की पहल करने का आग्रह किया गया है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड के शिड़्यूल एरिया में कैसे हो रहा भूमि हस्तांतरण, PESA मामले में HC का राज्य सरकार को नोटिस!

इसे भी पढ़ें- झारखंड का पेसा कानून देशभर में मिसाल बनेगा: के. राजू

इसे भी पढ़ें- पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा- गुप्त एजेंडा के कारण नहीं लागू हो रहा पेसा कानून

TAGGED:

RANCHI
JDU DELEGATION MET WITH GOVERNOR
PESA ACT IN JHARKHAND
जदयू नेताओं का सात सूत्री मांग पत्र
PESA ACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.