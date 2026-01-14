ETV Bharat / state

निशांत कुमार और आरसीपी सिंह की चर्चा हुई तेज, रत्नेश सदा के आवास पर JDU का चूड़ा दही भोज

'मुख्यमंत्री ने पीठ थपथपाया' : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और तमाम बड़े नेता पहुंचे थे. रत्नेश सदा ने कहा कि ''मुख्यमंत्री ने कुछ खाया तो नहीं लेकिन बहुत खुश थे. पीठ थपथपाया है अब देखिए आगे क्या होता है.''

''निशांत सर्वगुण संपन्न हैं. उनका इंतजार पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही करना है.'' - संजय गांधी, जदयू एमएलसी

JDU का दही-चूड़ा भोज : सहरसा का दही, गया का तिलकुट , भागलपुर का चूड़ा और नालंदा-पटना से मंगाए गए आलू, मटर, गोभी की सब्जी भोज में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए व्यवस्था की गई थी. पार्टी के बड़े नेता भी कार्यकर्ताओं को चूड़ा दही और तिलकुट खिलाते दिखे. नीतीश कुमार के खास और एमएलसी ललन सर्राफ ने निशांत कुमार को लेकर अपने अंदाज में बात कही. ललन सर्राफ ने कहा निशांत का मतलब निशा का अंत, बिहार की प्रगति. हम सब उनके लिए कामना करते हैं.

पटना : बिहार के पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर जदयू की ओर से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता और एनडीए घटक दल के भी बड़े नेता शामिल हुए. हालांकि भोज में सबसे ज्यादा चर्चा निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर ही होती रही. कुछ नेताओं ने आरसीपी सिंह के जदयू में वापसी को लेकर कहा, 'आते हैं तो स्वागत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ाएंगे.'

कुछ नया ही होगा- संतोष सुमन : जदयू के चूड़ा दही भोज में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए घटक दल के नेता भी पहुंचे हुए थे. हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि बिहार में हर बार नया होता है. मुख्यमंत्री इस बार यात्रा पर निकल रहे हैं तो कुछ नया ही होगा.

''निशांत राजनीति में आते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उनके पिता 20 साल से मुख्यमंत्री हैं. इसलिए उन्हें भी राजनीति का लंबा अनुभव हो ही गया होगा. वैसे फैसला तो उन्हीं को करना होगा.''- संतोष सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम

RCP सिंह को लेकर चर्चा तेज : जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बयान के बाद उनकी भी जदयू में चर्चा जोर-जोर से हो रही है. जदयू में अभी भी आरसीपी सिंह के कई समर्थक हैं जो चाहते हैं उनकी एंट्री हो जाए. फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक ने कहा कि आरसीपी सिंह आते हैं तो उनका स्वागत है. मुख्यमंत्री के विजन को और आगे बढ़ाएंगे जदयू को बनाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है.

नीतीश कुमार पहुंचे (ETV Bharat)

JDU में कई बड़े बदलाव की संभावना : जदयू में पहले वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर दो दशक से भी अधिक समय तक चूड़ा दही भोज का आयोजन होता रहा. कई दलों के नेता उसमें शामिल होते थे. विपक्ष के नेता भी कई बार पहुंचते थे. अब पिछले 3 सालों से रत्नेश सदा के आवास पर जदयू का चूड़ा दही भोज हो रहा है.

इस बार मुख्यमंत्री 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं तो भोज में इसकी भी चर्चा होती रही. मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है. रत्नेश सदा को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है. हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर जदयू के कई नेता उम्मीद लगाए हुए हैं. कुल मिलाकर मकर संक्रांति भोज के बाद निशांत के स्वागत की तैयारी हो रही है. ऐसे में नए साल और खरमास के बाद अब जदयू के अंदर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

