ETV Bharat / state

आधी रात को आया एक फोन.. शपथ से पहले चार्टर प्लेन से रवाना हुए ललन सिंह और संजय झा, जानें क्या हुआ

बिहार में नई सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है. बीजेपी ने अचानक कल रात को जेडीयू के दो बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया.

Lalan Singh and Sanjay Jha in Delhi
ललन सिंह और संजय झा दिल्ली रवाना (file photo)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 11:06 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: एनडीए को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, उसको लेकर हलचल बढ़ी हुई है. कॉल करके बीजेपी के शीर्ष नेता ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अचानक दिल्ली बुलाया. सोमवार की रात दोनों विशेष विमान से दिल्ली गए हैं और उसके बाद सरगर्मी और बढ़ गई है. यह बुलावा ऐसे समय पर आया है जब बिहार में नई सरकार बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

दो दिन में दूसरी बार गए दिल्ली: जदयू के दोनों नेताओं की बातचीत दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार हो रही है. दो दिनों में दूसरी बार दोनों नेता अमित शाह से बातचीत करने दिल्ली गए हैं. 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है.

Lalan Singh and Sanjay Jha in Delhi
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

पटना से दिल्ली तक हलचल: मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी और जदयू नेताओं की लगातार बैठक हो रही है. संजय झा और ललन सिंह 16 नवंबर को भी दिल्ली में अमित शाह और जेपी नोएडा से मुलाकात की थी और उसके बाद पटना लौटे थे. फिर मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे राय मशविरा किया था, लेकिन अचानक सोमवार को विशेष विमान से दिल्ली जाने के बाद मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.

नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे. वहीं सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने की भी चर्चा है. चर्चा यह भी है कि इस बार तीन डिप्टी सीएम बनाये जा सकते हैं. एनडीए के सभी घटक दल को सम्मानजनक मंत्रिमंडल में भागीदारी मिले इसके लिए भी लगातार चर्चा हो रही है.

6 विधायक पर एक मंत्री बनाए जाने के फार्मूला की चर्चा हो रही है और यह पहले से भी तय है. हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के 6 से कम विधायक चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक-एक मंत्री पद मिलेगा. चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक हैं तो तीन मंत्री पद उन्हें मिल सकता है.

Lalan Singh and Sanjay Jha in Delhi
ललन सिंह और संजय झा (ETV Bharat)

बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी: चिराग की तरफ से एक डिप्टी सीएम की मांग की भी चर्चा है. वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और 89 विधायक हैं. ऐसे में डिप्टी सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष और कुल 15 मंत्री बीजेपी को मिल सकते हैं. जदयू के इस बार 85 विधायक हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ 14 मंत्री पद जदयू को मिल सकता है.

JDU की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग: विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो रही है. 2020 में विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के पास गया था. इस बार जदयू के तरफ से विधानसभा अध्यक्ष की भी डिमांड हो रही है.

बीजेपी का दावा: जदयू नेताओं से जो बातचीत हो रही है उसके अनुसार जब विधान परिषद में सभापति का पद बीजेपी के पास है तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जदयू को मिलनी चाहिए. यह पहले से ऐसा होता रहा है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कर रही है और इसलिए जब मुख्यमंत्री की कुर्सी जदयू के पास है तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी को मिलनी चाहिए, ऐसा दावा किया जा रहा है.

गृह मंत्री का पद चाहती है बीजेपी: हालांकि इस मामले में ना तो जदयू और ना ही भाजपा के नेता खुलकर कुछ बोल रहे हैं. सिर्फ दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेता बातचीत कर रहे हैं. सरकार के गृह मंत्रालय के पद को लेकर भी पहले भी दावेदारी होती रही है. जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है इस बार भी बीजेपी की नजर गृह मंत्रालय के पद पर भी है. हालांकि नीतीश कुमार पहले भी इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए इस बार भी गृह मंत्रालय छोड़ेंगे इसकी संभावना कम है.

20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तैयारी: 20 नवंबर को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होगा और उसके लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इसके अलावा एनडीए शासित सभी मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र भेजा गया है. एनडीए के सभी घटक दल के शीर्ष नेता को भी आमंत्रित किया गया है.

19 नवंबर से विधानसभा भंग: इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक सोमवार को की है और 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव भी पास कराया है. राज्यपाल को भी इससे संबंधित पत्र सौंप दिया है. 19 नवंबर को बीजेपी और जदयू विधायक दल की अलग-अलग बैठक होगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास में है.

NDA की बैठक: एनडीए के सभी विधायकों की बैठक होगी जिसमें सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री विधायकों की लिस्ट लेकर राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे तो सरकार बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ चुकी है. तैयारी जोर-जोर से चल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा हो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास जाए डिप्टी सीएम का पद किसे मिले गृह मंत्री का पद किसके पास रहे इन सब पर सहमति बनाने के लिए अभी भी चर्चा हो रही है.

ये भी पढ़ें

'EVM में चोरी.. इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी RJD', बिहार चुनाव में हार पर महागठबंधन के नेता का बड़ा बयान

बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे मांझी के बेटे संतोष सुमन? गया में उठी मांग

TAGGED:

BIHAR GOVERNMENT FORMATION
NITISH KUMAR
LALAN SINGH
LALAN SINGH AND SANJAY JHA IN DELHI
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

Bihar Election RESULT 2025 : एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े

बिहार के प्रमंडलवार नतीजों ने सबको चौंकाया, जानें कहां-कहां महागठबंधन का सूपड़ा हुआ साफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.