नीतीश कुमार ही तय करेंगे JDU विधानमंडल दल का नेता, पार्टी ने सर्वसम्मति से किया अधिकृत
जेडीयू विधानमंडल दल का नेता कौन होगा? इसका फैसला लेने के लिए पार्टी ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है. पढ़ें..
Published : April 20, 2026 at 1:09 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की पहली बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें विधान मंडल दल का नेता चुनना था. लगभग आधे घंटे तक चली बैठक में नेता का चयन आज तो नहीं हुआ. हालांकि नए नेता चुनने के लिए पार्टी ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है.
निर्णय के लिए नीतीश अधिकृत: मुख्यमंत्री आवास में हुई जेडीयू विधान मंडल दल की बैठक के बाद मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि विधानमंडल का नेता चुनने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है. सर्व सम्मति से विधानमंडल दल ने नीतीश कुमार को अधिकृत किया है. नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के काम और उनके त्याग और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जो पहचान है, उसके लिए नीतीश कुमार के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया.
"विधानमंडल में नए नेता के चयन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया गया. विधानमंडल ने सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों और उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त किया गया."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड
बिहार भ्रमण करेंगे नीतीश: जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार ने संबोधन में कहा कि संसदीय कार्य के अलावे बिहार के विभिन्न इलाकों में पार्टी के नेताओं के साथ घूमेंगे और पार्टी के साथ सरकार के कार्यों की अद्यतन जानकारी लेते रहेंगे, जिससे बिहार और तेजी से विकास कर सके.
इस सवाल पर क्या नेता चयन में किसी तरह का कोई विवाद था? मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, 'कोई भी विवाद नहीं था. हमारी पार्टी का नाम ही है यूनाइटेड.' क्या किसी नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई? इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'नहीं कोई चर्चा नहीं हुई नीतीश कुमार को ही अधिकृत किया गया है.'
निशांत भी निकालेंगे यात्रा?: निशांत भी बिहार भ्रमण करेंगे और नीतीश कुमार भी? इस पर नीरज ने कहा कि अभी निशांत कुमार को लेकर कोई औपचारिक जानकारी संगठन ने नहीं दिया है. जब जानकारी दे दी जाएगी, तब सबको बताया जाएगा.
क्यों नहीं हुआ फैसला?: नेता के चयन नहीं किए जाने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. विधान मंडल दल की बैठक में विजय कुमार चौधरी की तरफ से नीतीश कुमार को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी ने सर्व सम्मति से समर्थन किया.
#WATCH पटना(बिहार): जदयू नेता निशांत कुमार के घर के बाहर उन्हें जदयू विधायक दल का नेता बनाने की मांग वाला पोस्टर लगाया गया है। pic.twitter.com/sYJn03S3am— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2026
निशांत के समर्थन में पोस्टरबाजी: वैसे बैठक से पहले निशांत कुमार को लेकर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं. 'नीतीश नहीं तो निशांत विधानमंडल दल का नेता बनें', इस तरह की मांग पोस्टर के माध्यम से होने लगी है. हालांकि निशांत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उनको विधानमंडल दल का नेता नहीं बनाया जा सकता है लेकिन एमएलसी और विधानसभा का चुनाव जीतकर आते हैं, तब उनके नाम पर विचार किया जा सकता है.
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