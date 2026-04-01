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'बिहार देश का सबसे गरीब राज्य'... केरलम में तेजस्वी के बयान पर सियासी भूचाल, मांफी की मांग

केरल में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के बयान पर JDU ने हमला किया है और माफी मांगने की मांग की है. पढ़ें

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केरल में चुनाव प्रचार करते तेजस्वी यादव (सौ. तेजस्वी यादव X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 5:28 PM IST

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पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा केरल में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार को 'Poor state' कहे जाने पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि केरल की धरती से बिहार के नेता प्रतिपक्ष का ऐसा बयान देना घोर निंदनीय और अत्यंत शर्मनाक है.

तेजस्वी पर JDU का हमला: उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता की राजनीति के लिए तेजस्वी यादव लगातार बिहार और बिहारवासियों की छवि को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं. बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी बिहार का अपमान करने वाले डीएमके नेताओं के साथ मंच साझा किया गया और अब केरल चुनाव में खुद बिहार को 'Poor state' बताकर उन्होंने 14 करोड़ बिहारवासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है.

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वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के पक्ष में प्रचार (सौ. तेजस्वी यादव X हैंडल)

"बिहार को गरीब राज्य बताने से पहले तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए था कि किस तरह उनके माता-पिता ने सत्ता में रहते हुए बिहार के खजाने को लूटकर अपनी तिजोरियां भरने का काम किया. वर्ष 2005 से पहले बिहार की पहचान बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद बिहार को उस छवि से बाहर निकालते हुए सुशासन और विकास की नई पटकथा लिखी."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

बिहार का विकास दर बढ़ा: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की विकास दर वर्ष 2004-05 में जहां महज 7.78 प्रतिशत थी, वहीं वर्तमान समय में यह बढ़कर लगभग 13.09 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो देश के कई बड़े राज्यों से बेहतर है. वर्ष 2005 में बिहार का बजट जहां लगभग 23 हजार करोड़ रुपये था, वहीं आज यह बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है.

साक्षरता दर 79 प्रतिशत: उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 में राजद के शासनकाल के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय महज 7 हजार 449 रुपये थी, जो आज बढ़कर 69 हजार 321 रुपये हो गई है. इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में राज्य में गरीबी दर 54.40 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में घटकर 33.76 प्रतिशत पर आ गई है. वर्ष 2005 के आसपास बिहार की साक्षरता दर लगभग 47 प्रतिशत थी, जबकि वर्तमान समय में यह बढ़कर करीब 79 प्रतिशत हो गई है.

जनता से माफी मांगे तेजस्वी: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव को तथ्यों की जानकारी का घोर अभाव है. चुनाव में करारी शिकस्त के बाद वे लगातार अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिहारवासियों का अपमान करने वाला यह हालिया बयान सूबे की स्वाभिमानी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए तेजस्वी यादव को अविलंब बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

तेजस्वी ने क्या कहा था?: तेजस्वी यादव ने केरल के मलप्पुरम जिले के पोन्नानी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार की स्थिति पर सीधा और विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जो देश का सबसे गरीब राज्य है. शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी नकारात्मक संकेतकों में बिहार सबसे ऊपर या खराब स्थिति में है. तेजस्वी यादव यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे.

"मैं चाहता हूं कि बिहार भी एक दिन केरल जैसा बने. हमें केरलावासियों और केरल राज्य पर गर्व है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

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