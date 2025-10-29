ETV Bharat / state

महागठबंधन के चुनावी घोषणापत्र के कवर पर लालू की छोटी फोटो, जानिए क्यों मचा बवाल?

महागठबंधन का घोषणा पत्र में जनता से 25 वादे किए गए. लेकिन कवर पेज पर लालू की छोटो फोटो देख JDU ने सवाल पूछा है.

महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर जदयू प्नवक्ता नीरज का तेजस्वी पर हमला
महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर जदयू प्नवक्ता नीरज का तेजस्वी पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2025 at 12:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी के नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है. घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है. घोषणा पत्र में लालू प्रसाद यादव की छोटी तस्वीर लगाई गई है, इससे पहले आरजेडी के पोस्टर से भी लालू प्रसाद यादव को बाहर रखा गया था. जिसके बाद से जेडीयू हमलावर है.

जेडीयू का तेजस्वी पर हमला : जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि, ''लालू-राबड़ी शासन के पापों की साया से तेजस्वी यादव दूर भाग रहे हैं. अपने माता-पिता को अब पोस्टरों में भी जगह नहीं देते. घोषणापत्र में उनके कद को कमतर किया. अगर लालूवाद विचारधारा है, तो उनके नाम पर वोट मांगने में हिचक क्यों?. हिम्मत है तो बताएं, उनके शासन पर गर्व है या शर्म?.''

बिहार के युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत-नीरज (ETV Bharat)

बिहार के युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत-नीरज : नीरज कुमार पहले भी लालू राबड़ी के शासन को लेकर हमलावर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट करके बिहार के लोगों को खासकर युवाओं को सतर्क रहने के लिए कहा था. तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि ''कुछ लोग सरकारी नौकरी देने की भ्रामक घोषणा कर रहे हैं. युवाओं को इससे सतर्क रहने की जरूरत है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि काम हम ही लोग करते रहे हैं और आगे भी हम ही लोग करेंगे.''

लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बताया : बीजेपी -जदयू और एनडीए के अन्य घटक दल के के नेता लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए तेजस्वी पर हमला कर रहे हैं. नीरज कुमार ने पूछा है कि लालू राबड़ी राज की चर्चा तेजस्वी यादव क्यों नहीं करते हैं.

महागठबंधन का घोषणापत्र जारी : इससे पहले मंगलवार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना के मौर्या होटल में अपना घोषणा पत्र जारी किया इस घोषणा पत्र में 25 प्रमुख वादे शामिल हैं. महागठबंधन के घोषणा पत्र में हर परिवार को सरकारी नौकरी, भूमिहीनों को ज़मीन और 200 यूनिट फ्री बिजली शामिल है. वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने का ऐलान किया.

तेजस्वी प्रण के 25 बड़े वादे :

  • हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी.
  • जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा.
  • सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी किया जाएगा.
  • आईटी, कृषि, डेयरी, और टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार सृजन की योजना.
  • पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जाएगा.
  • महिलाओं के लिए ‘माई-बहिन मान योजना’.
  • वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन 1,500 रुपए से 3,000 रुपए मासिक पेंशन.
  • हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली.
  • माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून.
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और शुल्क खत्म, परीक्षा केंद्र तक फ्री यात्रा सुविधा.
  • हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और सभी 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना.
  • शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती गृह जिले से 70 किमी दायरे में सुनिश्चित की जाएगी.
  • किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और मंडी व्यवस्था बहाल.
  • हर परिवार को 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा.
  • मनरेगा में मजदूरी 300 रुपए और कार्य अवधि 200 दिन की जाएगी.
  • ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा.
  • आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए प्रस्ताव संविधान की नौवीं अनुसूची में भेजा जाएगा.
  • पंचायतों में अतिपिछड़ों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा.
  • अपराध पर Zero Tolerance नीति और पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल.
  • अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा,वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक.
  • प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष विभाग और ‘बिहार मित्र केंद्र’ बड़े शहरों में खोले जाएंगे.
  • पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना, 50 लाख रुपए का बीमा और पेंशन योजना शुरू.
  • PDS डीलरों को मानदेय और अनुकंपा नियुक्ति की उम्र सीमा खत्म.
  • नाई, कुम्हार, लोहार जैसी परंपरागत जातियों को 5 लाख रुपए ब्याज-मुक्त आर्थिक सहायता.
  • ‘दिव्यांग विकास कार्यक्रम’ लागू होगा,हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति और विशेष नौकरी आरक्षण.

तेजस्वी ने नीतीश और बीजेपी पर बोला था हमला : वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को सिर्फ “पुतले” की तरह इस्तेमाल कर रही है. तेजस्वी यादव ने कहा, “सीएम नीतीश के प्रति मुझे सहानुभूति है, लेकिन बीजेपी और कुछ भ्रष्ट अफसरों ने उन्हें पुतला बनाकर रख दिया है. उनका सिर्फ चेहरा दिखाया जा रहा है, फैसले कोई और ले रहा है.”

ये भी पढ़ें :

बिहार चुनाव के लिए NDA भी जारी करेगा घोषणा पत्र, पटना में 30 अक्टूबर को होगा ऐलान

बिहार चुनाव में महिला वोटर बनीं ‘किंगमेकर’, नीतीश कुमार के वोट बैंक में कितना डेंट दे पाएंगे तेजस्वी?

TAGGED:

BIHAR NEWS
JDU ON MAHAGATHBANDHAN MANIFESTO
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
MAHAGATHBANDHAN MANIFESTO REACTION
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.