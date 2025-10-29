ETV Bharat / state

महागठबंधन के चुनावी घोषणापत्र के कवर पर लालू की छोटी फोटो, जानिए क्यों मचा बवाल?

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी के नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है. घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है. घोषणा पत्र में लालू प्रसाद यादव की छोटी तस्वीर लगाई गई है, इससे पहले आरजेडी के पोस्टर से भी लालू प्रसाद यादव को बाहर रखा गया था. जिसके बाद से जेडीयू हमलावर है.

जेडीयू का तेजस्वी पर हमला : जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि, ''लालू-राबड़ी शासन के पापों की साया से तेजस्वी यादव दूर भाग रहे हैं. अपने माता-पिता को अब पोस्टरों में भी जगह नहीं देते. घोषणापत्र में उनके कद को कमतर किया. अगर लालूवाद विचारधारा है, तो उनके नाम पर वोट मांगने में हिचक क्यों?. हिम्मत है तो बताएं, उनके शासन पर गर्व है या शर्म?.''

बिहार के युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत-नीरज (ETV Bharat)

बिहार के युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत-नीरज : नीरज कुमार पहले भी लालू राबड़ी के शासन को लेकर हमलावर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट करके बिहार के लोगों को खासकर युवाओं को सतर्क रहने के लिए कहा था. तेजस्वी यादव की ओर से महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि ''कुछ लोग सरकारी नौकरी देने की भ्रामक घोषणा कर रहे हैं. युवाओं को इससे सतर्क रहने की जरूरत है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि काम हम ही लोग करते रहे हैं और आगे भी हम ही लोग करेंगे.''