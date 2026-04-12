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MLC उपचुनाव के लिए जेडीयू ने किया कैंडिडेट का ऐलान, जानें कौन हैं कन्हैया प्रसाद?

जेडीयू ने विधान परिषद सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार का ऐलान किया है. जानें कौन हैं कन्हैया प्रसाद जो आरजेडी के सोनू को देंगे टक्कर-

कन्हैया प्रसाद होंगे जेडीयू के MLC उम्मीदवार
कन्हैया प्रसाद जेडीयू के MLC उम्मीदवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 12, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
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पटना : बिहार भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकायों के विधान परिषद सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेडीयू ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. राधाचरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है. यह सीट राधाचरण शाह के विधायक बनने के बाद विधान परिषद की सीट खाली हुई है. कन्हैया प्रसाद आरजेडी के सोनू कुमार राय को टक्कर देंगे.

कन्हैया प्रसाद जेडीयू के MLC उम्मीदवार : कन्हैया प्रसाद, प्रभावशाली नेता राधाचरण साह के पुत्र हैं. उनके पिता पहले आरजेडी में थे बाद में जेडीयू को ज्वाइन किया. कन्हैया प्रसाद के पिता जेडीयू के टिकट पर विधायक बन गए तो यह सीट खाली हो गई थी. जिसपर उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को जेडीयू ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है.

कन्हैया प्रसाद और राजनीति में एंट्री : राजनीति में आने से पहले वह मुख्य रूप से अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े रहे हैं. ब्रॉडसन कमोडिटीज प्रा. लि. जैसी कंपनियों में निदेशक के रूप में काम करते रहे हैं. ये कंपनी खनन और व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय है.

विवादों में रहा राजनीतिक कैरियर : कन्हैया प्रसाद का राजनीतिक कैरियर विवादों में रहा है. अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने उन्हें सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था. करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद मई 2024 में उन्हें जमानत मिली थी.

जेडीयू ने कन्हैया प्रसाद पर दिखाया भरोसा : एक बार फिर जेडीयू ने राधाचरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद पर भरोसा दिखाया है. भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय निकाय उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. देखा जाए तो इस बार कन्हैया प्रसाद की औपचारिक राजनीतिक सफर की पहली चुनावी परीक्षा है.

आचार संहिता लागू : चुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है. 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने की तिथि है. नामांकन 23 अप्रैल को होगा तो वहीं नामांकन पत्रों की जांच 24 अप्रैल को होगी. नाम वापसी की तिथि 27 अप्रैल को होगी तो वहीं मतदान 12 मई को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा. 14 मई को रिजल्ट आ जाएगा.

बिहार विधान परिषद सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम
कार्यक्रम तिथि
अधिसूचना जारी होने की तिथि16 अप्रैल, 2026
नामांकन की अंतिम तिथि23 अप्रैल, 2026
नामांकन पत्रों की जांच 24 अप्रैल, 2026
नाम वापसी की अंतिम तिथि27 अप्रैल, 2026
मतदान

12 मई, 2026

(सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)

मतगणना 14 मई, 2026

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कन्हैया प्रसाद जेडीयू के उम्मीदवार
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