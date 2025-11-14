Bihar Election Results 2025

प्रचंड बहुमत से जदयू और बीजेपी कार्यालय में विजय उत्सव, कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने रचा इतिहास,प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह,पार्टी कार्यालय में जमकर मनाया जा रहा जश्न

author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद जदयू और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है. बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता ढोल बजा रहे हैं तो वहीं दिवाली और होली एक साथ मना रहे हैं लगातार आतिशबाजी हो रही है तो मिठाई भी बांटी जा रही है.

बीजेपी और जदयू कार्यालय में जश्न ही जश्न : बीजेपी और जदयू कार्यालय का हमारे संवाददाता अविनाश ने जायजा लिया. जदयू कार्यालय में सुबह से ही ढोल नगाड़ों की गूंज है ,पटाखे छोड़े जा रहे हैं ,गुलाल उड़ाए जा रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री उनके टक्कर में कोई नहीं है .

बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की जमकर तारीफ :बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता उत्साहित हैं .बिहार में भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आयी है. इस चुनावी नतीजों को देखकर भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है. कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थक रहे.

चुनाव के पहले महिला और पेंशन ने दिखाया असर
नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी को बता रहे सुपर हिट: दोनों पार्टी कार्यलय में नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी को हिट बताया जा रहा है और दोनों ने मिलकर बिहार की जनता का दिल जीत लिया जिससे विपक्ष का कोई दाव जनता को अपने पक्ष में नहीं कर सका और जनता ने एक होकर नीतीश और मोदी की जोड़ी को सिर आंखों पर बिठाया.

चुनाव के पहले महिला और पेंशन ने दिखाया असर : यही नहीं चुनाव के 6 महीने पहले महिलाओं को ₹10000 देना ₹ पेंशन की राशि बढ़ाकर 1100 करना और फ्री बिजली की योजना भी जनता के सिर पर चढ़कर बोला. महिलाओं के लिए नीतीश सरकार के किए गए पहले के कामों का भी असर महिलाओं की वोटिंग में दिखा और महिलाओं ने बढ़चढ़ कर वोटिंग में भाग लिया और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत देकर उनका धन्यावाद किया.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया सनातन की जीत : बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है यह सनातन की जीत है. राम मंदिर का विरोध करने वाले की करारी हार हुई है लोगों ने राम भक्तों को जिताया है और जंगलराज के अंधकार को एक सिरे से नकारा है.

