'पार्टी में घुस गए कॉकरोच..' अनंत सिंह पर कार्रवाई से भड़के समर्थक, जेडीयू ने भी कसा 'शिशुपाल' वाला तंज
जेडीयू से अनंत सिंह छह साल के निष्कासन के बाद आतिशबाजी, कॉकरोच बयान और ललन सिंह की मुलाकात से सियासी हलचल बढ़ी.
Published : October 25, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 11:23 AM IST
पटना/नालंदा : बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच राजनीतिक विवाद अब गहरा चुका है. अनंत सिंह पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है. ये मामला अब 'शिशुपाल' और 'कॉकरोच' तक पहुंच चुका है. जेडीयू के अंदर ही कार्रवाई पर दो मत दिखाए दे रहे हैं. एक धड़ा शिशुपाल बता रहा है तो वहीं दूसरा धड़ा कार्रवाई करने वालों को पार्टी के अंदर 'कॉकरोच' की घुसपैठ करार दे रही है. फिलहाल अनंत सिंह पर इन आरोप-प्रत्यारोपों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
श्याम रजक ने बताया 'शिशुपाल'
अनंत सिंह के निष्कासन के बाद जेडीयू नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और बयानबाजी की. पार्टी विधायक श्याम रजक ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू ने उचित समय पर उचित फैसला लिया है. उन्होंने अनंत सिंह की तुलना 'शिशुपाल' से करते हुए पार्टी के कदम को अनुशासन के लिहाज से सही ठहराया.
''अनंत सिंह की 100 गलती जब तक पूरी नहीं हुई हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन जैसे ही उन्होंने पराकाष्ठा की सीमा को पार किया, उनकी 100 गलती पूरी हुई ठीक उसी तरह से कार्रवाई की गई जिस तरह से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का किया था. अब इनकी विधायकी भी खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया है.''- श्याम रजक, जेडीयू विधायक
क्या जेडीयू में अनंत सिंह पर कार्रवाई से दो मत?
श्याम रजक के बयान से तय है कि पार्टी का एक धड़ा इस कार्रवाई को नेतृत्व के संगठनात्मक अनुशासन से जोड़कर देख रहा है. दूसरी ओर, अनंत सिंह के समर्थक इसे उनके साथ अन्याय के रूप में पेश कर रहे हैं. ऐसे में यह मामला केवल एक विधायक के निष्कासन का नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और अनुशासन को लेकर जारी बहस का रूप ले चुका है.
पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह का 'कॉकरोच' वाला बयान
इस पूरे विवाद में जेडीयू के पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह का बयान भी चर्चा में है. अनंत सिंह के समर्थन में उतरते हुए उन्होंने पार्टी के भीतर कुछ लोगों पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू में 'कॉकरोच' घुस गए हैं. उनके इस बयान ने विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है.
''जेडीयू में जो दो-चार कॉकरोच हैं वो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने पर तुले हुए हैं. जो भी नीतीश और निशांत का समर्थन कर रहा है पार्टी में उसको दरकिनार किया जा रहा है. ताकि वह जेडीयू की गद्दी दखल कर लें.''-वाल्मीकि सिंह, जेडीयू के पूर्व एमएलसी
आरोप-प्रत्यारोप पर माहौल गर्म
एक तरफ श्याम रजक कार्रवाई को उचित बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वाल्मीकि सिंह पार्टी के भीतर मौजूद लोगों पर सवाल उठा रहे हैं. इस तरह अनंत सिंह के निष्कासन के बाद जेडीयू में केवल फैसले को लेकर ही नहीं, बल्कि पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच आरोप-प्रत्यारोप को लेकर भी माहौल गर्म है.
अनंत सिंंह के आवास पर फूटे पटाखे के मायने
जेडीयू से छह साल के लिए बाहर किए जाने के बाद अनंत सिंह के सरकारी आवास पर आतिशबाजी की गई. समर्थकों ने जमकर पटाखे फोड़े और दावा किया कि इस कार्रवाई से अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. समर्थकों का कहना था कि अनंत सिंह ने पार्टी को पूरी ताकत से समर्थन दिया, इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.
निष्कासन के बीच नीतीश-ललन की मुलाकात
अनंत सिंह पर कार्रवाई के घटनाक्रम के बीच केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी चर्चा में है. ललन सिंह पटना पहुंचने के बाद सीधे मीडिया से बातचीत करने के बजाय नीतीश कुमार के 7, सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे. बैठक में विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे. मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और विजय चौधरी ललन सिंह को उनके आवास तक छोड़ने गए.
अनंत सिंह के करीबी ललन सिंह खफा?
इस बैठक का समय इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि ललन सिंह को अनंत सिंह का करीबी माना जाता है और निष्कासन से पहले अनंत सिंह को मनाने की कोशिशों की भी चर्चा थी. हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर अंतिम सहमति बनी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कार्रवाई और बैठक के आसपास के घटनाक्रम ने जेडीयू के भीतर चल रही खींचतान को जरूर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
क्या ललन सिंह की मुलाकात से निकलेगा कोई राजनीतिक संदेश?
अनंत सिंह के निष्कासन के बीच नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात ने कई सवालों को जन्म दिया है. इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की ओर से अनंत सिंह से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश किए जाने की चर्चा थी. लेकिन चुनाव के दौरान अनंत सिंह के लगातार विरोधी रुख और पार्टी नेतृत्व पर उनकी टिप्पणियों ने सुलह की संभावनाओं को कमजोर कर दिया.
पार्टी ने कार्रवाई के पीछे नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के विरोध में प्रचार करने जैसे आरोपों का हवाला दिया. इस तरह जेडीयू ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ खुले तौर पर प्रचार करने को सामान्य राजनीतिक मतभेद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.
स्नातक एमएलसी चुनाव बना अनंत सिंह और जेडीयू के टकराव की वजह
इस विवाद की जड़ पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद चुनाव है. जेडीयू ने अपने मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को मैदान में उतारा था, लेकिन अनंत सिंह ने खुले तौर पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार सिंह का समर्थन किया और उनके पक्ष में प्रचार भी किया. पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ दूसरे दल के प्रत्याशी के समर्थन में उतरना जेडीयू नेतृत्व के लिए अनुशासन का बड़ा सवाल बन गया.
अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पहले से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है. चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह ने नीरज कुमार को हराने की बात कही और अपने रुख में बदलाव के संकेत नहीं दिए. पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें समझाने की कोशिशों के बावजूद उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार जारी रखा. इस टकराव ने व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को पार्टी अनुशासन के विवाद में बदल दिया.
छह साल के लिए अनंत सिंह और नीलम देवी निष्कासित
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से 24 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक, अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई और उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया.
पार्टी ने कार्रवाई के पीछे नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के विरोध में प्रचार करने जैसे आरोपों का हवाला दिया. इस तरह जेडीयू ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ खुले तौर पर प्रचार करने को सामान्य राजनीतिक मतभेद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.
अनंत सिंह की विधायकी पर भी संकट मंडराया
अनंत सिंह के लिए मुश्किल केवल पार्टी से निष्कासन तक सीमित नहीं है. जेडीयू ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया पर विचार करने की अनुशंसा भी की है. इस कदम के बाद उनकी मोकामा सीट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
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