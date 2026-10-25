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'पार्टी में घुस गए कॉकरोच..' अनंत सिंह पर कार्रवाई से भड़के समर्थक, जेडीयू ने भी कसा 'शिशुपाल' वाला तंज

अनंत सिंह पर कार्रवाई से भड़के समर्थक ( ETV Bharat )

पटना/नालंदा : बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच राजनीतिक विवाद अब गहरा चुका है. अनंत सिंह पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है. ये मामला अब 'शिशुपाल' और 'कॉकरोच' तक पहुंच चुका है. जेडीयू के अंदर ही कार्रवाई पर दो मत दिखाए दे रहे हैं. एक धड़ा शिशुपाल बता रहा है तो वहीं दूसरा धड़ा कार्रवाई करने वालों को पार्टी के अंदर 'कॉकरोच' की घुसपैठ करार दे रही है. फिलहाल अनंत सिंह पर इन आरोप-प्रत्यारोपों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.

श्याम रजक ने बताया 'शिशुपाल'