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बिहार में JDU का एक करोड़ सदस्य कंप्लीट..BJP और RJD के बराबर

जदयू ने एक करोड़ से अधिक सदस्य बना ली है. पार्टी का लक्ष्य 2028 तक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनना है.

jdu achieve more than one crore members
2025 में नीतीश कुमार ने सदस्यता ग्रहण कर अभियान की शुरुआत की थी. (Sanjay Jha Social Media)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 1:23 PM IST

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पटना: जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपने साथ एक करोड़ से अधिक सदस्यों को जोड़ लिया है. इसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी. सोशल मीडिया के माध्यम से संजय झा ने बताया कि '6 दिसंबर 2025 को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी. 2 जून 2026 तक पार्टी ने एक करोड़ 1925 सदस्य बना दिए हैं.'

संजय झा ने बूथ स्तर तक चलाए जा रहे जदयू सदस्यता अभियान को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है. प्रदेश के लोगों के प्रति भी आभार जताया है. संजय झा ने कहा है कि 'जनप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में पार्टी बिहार परिवार की सेवा करने तथा बिहार वासियों की अपेक्षाओं पर निरंतर खरा उतरने के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध है.'

2028 तक सदस्यता अभियान चलेगा: बता दें कि पार्टी ने साल 2025 से 2028 तक सदस्यता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है. 6 महीने में ही एक करोड़ सदस्य बनाने में सफलता प्राप्त की है. 2028 तक सबसे बड़ी पार्टी बनने का लक्ष्य है.

2020 के बाद जदयू ने बढ़ाई ताकत: 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू बिहार में 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, लेकिन उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान संभालने वाले संजय झा ने पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. 2025 विधानसभा चुनाव में जदयू ने 85 सीटें जीतीं. उससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बराबर 12 लोकसभा सीटें जीती थीं.

बीजेपी-राजद को टक्कर: बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. इसके पास कुल 1.56 करोड़ सदस्य हैं. वहीं राजद भी 1 करोड़ से अधिक सदस्य होने का दावा करता है. अब जदयू 1.19 करोड़ सदस्यों के साथ रेस में शामिल हो गया है. 21 जून को जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, लेकिन एक करोड़ से अधिक सदस्य बनने से सांगठनिक रूप से जदयू की ताकत बढ़ी है.

"यह पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. नेता नीतीश कुमार के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ा है. जदयू का भविष्य उज्ज्वल है. विकसित बिहार बनाने का हमारे नेता का लक्ष्य हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे." -उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

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