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'आवास योजना का लाभ मिला की नहीं', पडरौना में जेडीसी ने लाभार्थियों से सीधे किया संवाद

गोरखपुर: मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त यानी जेडीसी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी मंगलवार को कुशीनगर पहुंचे. उन्होंने पडरौना विकासखंड में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और ग्राम पंचायत जंगल कुरमौल में चल रहे विकास कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन किया. इस दौरान आवास योजनाओं के लाभार्थियों से भी सीधे संवाद कर जमीनी स्थिति की जानकारी ली.

पडरौना विकासखंड कार्यालय पहुंचने पर खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार राय समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने जेडीसी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी का स्वागत किया. इसके बाद जेडीसी ने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.

उन्होंने ग्राम पंचायत जंगल कुरमौल में वीबी-जी राम जी के तहत चल रहे कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया. साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घर पहुंचकर आवास की स्थिति देखी और लाभार्थियों से बातचीत की.

जेडीसी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम, आवास योजनाओं समेत अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की. समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों और तकनीकी सहायकों से योजनावार प्रगति की जानकारी ली गई. उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकास कार्य पूरा कराने और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए. जलजमाव को लेकर जताई चिंता जताए निरीक्षण के दौरान गांवों में जलजमाव की समस्या भी सामने आई.

जेडीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए. ग्रामीण क्षेत्रों में नई बनी सड़कों के किनारे पानी जमा होने से सड़क खराब होने की आशंका को देखते हुए स्थायी जल निकासी व्यवस्था पर जोर दिया गया. इसी क्रम में सिधुआं-हिरनहां मोड़ चौक के पास लाखों रुपये की लागत से बनी सड़क के किनारे जलजमाव की समस्या भी सामने आई. स्थानीय लोगों के मुताबिक जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है और समस्या का अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है.