100 साल का जश्न मनाएगा कोटा का जेडीबी कॉलेज, महारानी केसर कंवर के 25 हजार डोनेशन से शुरू हुआ था प्राइमरी स्कूल

कोटा में जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर पूर्व प्रिंसिपल और पूर्व स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है.

JDB girls College, Kota
कोटा का जेडीबी कन्या कॉलेज (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
कोटा: कोटा के जानकीदेवी बजाज कन्या महाविद्यालय को 100 साल पूरे हो गए. कॉलेज प्रबंधन पांच दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित करेगा. इसमें पूर्व प्रिंसिपल और पूर्व विद्यार्थियों को बुलाएंगे. कॉलेज के प्रिंसिपल अजय विक्रम सिंह चंदेल ने बताया कि 16 से 20 दिसंबर तक विभिन्न आयोजन होंगे.

उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को उद्घाटन के साथ कल्चरल इवेंट. 17 दिसंबर को फैशन शो और 18 को कल्चरल इवेंट में ग्रुप और सोलो डांस किए जाएंगे. 19 दिसंबर को स्पोर्ट्स फेस्टिवल और 20 दिसंबर को मेला में फूड, क्राफ्ट और स्वयंसेवी ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पाद को प्रदर्शित और बेचने का काम करेगी. प्रोफेसर पूनम जायसवाल ने बताया कि 16 दिसंबर को शताब्दी समारोह के उद्घाटन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को आमंत्रित किया है. पूर्व प्राचार्य और अल्युमिनियम स्टूडेंट्स को बुलाया है. यहां से आईएएस और आईपीएस से लेकर कई सेवाओं में स्टूडेंट गई. ऐसे लेक्चरर भी रही हैं, जो जेडीबी कॉलेज में ही पढ़ी और यहीं पर सेवाएं दी है.

प्रिंसिपल अजय विक्रम सिंह चंदेल बोले... (ETV Bharat Kota)

वर्ष 1958 में स्कूल से बना कॉलेज: कॉलेज के प्रिंसिपल अजय विक्रम सिंह चंदेल ने बताया कि जेडीबी गर्ल्स कॉलेज साल 1925 में स्कूल के रूप में शुरू हुआ था. महारानी केसर कंवर ने 25 हजार रुपए डोनेशन देकर प्राथमिक स्कूल शुरू कराया था. तब रामपुरा में इसे शुरू किया था. स्कूल को 1946 में इंटर-कॉलेज और फिर 1958 में स्नातक महाविद्यालय में अपग्रेड किया गया. इसके बाद जानकी देवी बजाज को महिला शिक्षा के क्षेत्र में 1956 में पद्म विभूषण दिया गया था. उन्हीं के नाम से कॉलेज का नामकरण किया गया. यह उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज होता था. महाविद्यालय में विज्ञान 1962 व कॉमर्स फैकल्टी 1977 में शुरू हुई. साल 2016 में कॉलेज का विभाजन हुआ. यहां से कॉमर्स व आर्ट्स के अलग कॉलेज बना दिए. अभी साइंस कॉलेज ही जेडीबी का मुख्य कॉलेज है. यह प्रदेश का सबसे बड़ा गर्ल्स साइंस कॉलेज है. संयुक्त रूप से यहां कॉलेज संचालित हो रहा था, तब 8250 स्टूडेंट पढ़ती थी. वर्तमान में केवल साइंस कॉलेज होने से 2200 स्टूडेंट हैं. कॉलेज में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो और जूलॉजी में पीजी है.

