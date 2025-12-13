ETV Bharat / state

100 साल का जश्न मनाएगा कोटा का जेडीबी कॉलेज, महारानी केसर कंवर के 25 हजार डोनेशन से शुरू हुआ था प्राइमरी स्कूल

कोटा का जेडीबी कन्या कॉलेज ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा के जानकीदेवी बजाज कन्या महाविद्यालय को 100 साल पूरे हो गए. कॉलेज प्रबंधन पांच दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित करेगा. इसमें पूर्व प्रिंसिपल और पूर्व विद्यार्थियों को बुलाएंगे. कॉलेज के प्रिंसिपल अजय विक्रम सिंह चंदेल ने बताया कि 16 से 20 दिसंबर तक विभिन्न आयोजन होंगे. उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को उद्घाटन के साथ कल्चरल इवेंट. 17 दिसंबर को फैशन शो और 18 को कल्चरल इवेंट में ग्रुप और सोलो डांस किए जाएंगे. 19 दिसंबर को स्पोर्ट्स फेस्टिवल और 20 दिसंबर को मेला में फूड, क्राफ्ट और स्वयंसेवी ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पाद को प्रदर्शित और बेचने का काम करेगी. प्रोफेसर पूनम जायसवाल ने बताया कि 16 दिसंबर को शताब्दी समारोह के उद्घाटन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को आमंत्रित किया है. पूर्व प्राचार्य और अल्युमिनियम स्टूडेंट्स को बुलाया है. यहां से आईएएस और आईपीएस से लेकर कई सेवाओं में स्टूडेंट गई. ऐसे लेक्चरर भी रही हैं, जो जेडीबी कॉलेज में ही पढ़ी और यहीं पर सेवाएं दी है.