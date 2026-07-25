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जयपुर में एंट्री करते ही मिलेगा 'पधारो म्हारे देस' का अहसास, कबाड़ से तैयार होंगे 3 स्वागत द्वार

उन्होंने कहा कि इन स्वागत द्वारों की खास बात ये है कि ये सभी 'वेस्ट टू आर्ट' थीम पर आधारित होंगे. यानी इनमें अनुपयोगी सामग्री और कबाड़ को कलात्मक रूप देकर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को उकेरा जाएगा. इस परियोजना पर करीब 5.36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जेडीए आयुक्त के अनुसार तीनों स्वागत द्वार अलग-अलग थीम पर आधारित होंगे और प्रत्येक द्वार राजस्थान की संस्कृति के एक विशेष पक्ष को प्रदर्शित करेगा.

देश-विदेश से जयपुर आने वाले पर्यटकों का स्वागत अब सिर्फ यहां की ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक ही नहीं करेंगे, बल्कि शहर की सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और अतिथि सत्कार का अनुभव भी मिलेगा. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर के तीन प्रमुख प्रवेश मार्ग दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग, घाट की गुणी टोल प्लाजा और गंगा मार्ग पर स्थापित किए जाएंगे. जेडीए कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि किसी भी शहर की पहली छाप उसके प्रवेश मार्ग से बनती है. ऐसे में जयपुर की पहचान को और मजबूत बनाने, पर्यटकों को शहर में प्रवेश करते ही राजस्थान की आत्मीयता का एहसास कराने और संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की जा रही है. इसे शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

जयपुर: गुलाबी नगरी में आने वाले पर्यटकों को अब शहर की सीमा में कदम रखते ही राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता में रंगे स्वागत द्वार देखने को मिलेंगे. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) शहर के तीन प्रमुख प्रवेश मार्गों पर 'वेस्ट टू आर्ट' थीम आधारित विशाल स्वागत द्वार बनाने जा रहा है. खास बात ये है कि ये द्वार कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री से तैयार होंगे. जिन्हें कलात्मक रूप देकर राजस्थान की लोकसंस्कृति को उकेरा जाएगा.

पहला स्वागत द्वार-'खम्मा घणी' की परंपरा: दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग पर बनने वाला स्वागत द्वार राजस्थान की पारंपरिक अभिवादन शैली 'खम्मा घणी' पर आधारित होगा. ये गेट प्रदेश के अतिथि सत्कार की उस परंपरा को दर्शाएगा, जिसके लिए राजस्थान पूरी दुनिया में जाना जाता है. जयपुर आने वाले पर्यटकों का स्वागत इसी आत्मीय भाव से होगा.

ऐसे जगमगाएंगे स्वागत द्वार (Source - JDA)

दूसरा स्वागत द्वार-लहरिया के रंगों की छटा: घाट की गूणी टोल प्लाजा पर बनने वाले स्वागत द्वार की थीम 'लहरिया' होगी. लहरिया राजस्थान की पारंपरिक वस्त्र कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सावन-तीज से लेकर विभिन्न उत्सवों तक इसकी विशेष पहचान रही है. इस गेट में रंग-बिरंगे डिजाइन, पारंपरिक कला और लोक संस्कृति की झलक दिखाई देगी, जिससे प्रवेश करते ही पर्यटकों को राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा.

तीसरा स्वागत द्वार-'पधारो म्हारे देस' का संदेश: गंगा मार्ग पर प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने बनने वाला तीसरा स्वागत द्वार 'पधारो म्हारे देस' के सूत्र को साकार करेगा. इसमें पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में महिला और पुरुषों की विशाल कलात्मक आकृतियां आगंतुकों का स्वागत करती दिखाई देंगी. ये द्वार राजस्थान की आत्मीय संस्कृति और मेहमाननवाजी का प्रतीक बनेगा.

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कबाड़ से बनेगी कला, पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश: इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका 'वेस्ट टू आर्ट' कॉन्सेप्ट है. स्वागत द्वारों के निर्माण में अनुपयोगी धातु, स्क्रैप और अन्य बेकार सामग्री का रचनात्मक उपयोग किया जाएगा. इससे न केवल बेकार वस्तुओं को उपयोग ही जाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रीसाइक्लिंग और संसाधनों के बेहतर उपयोग का संदेश भी जाएगा. हाल के वर्षों में देश के कई शहरों में 'वेस्ट टू आर्ट' परियोजनाएं लोकप्रिय हुई हैं. जयपुर के पार्कों में भी इसी तरह कबाड़ से कई अट्रैक्टिव स्कल्पचर बनाए गए हैं. और अब द्वार बनाते हुए ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है.

कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग पर बनने वाला स्वागत द्वार (Source - JDA)

सिर्फ गेट नहीं, पूरा क्षेत्र होगा आकर्षक: ये प्रोजेक्ट केवल स्वागत द्वार तक सीमित नहीं रहेगा. इसके तहत आसपास के क्षेत्र का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा. योजना में सिविल निर्माण, आकर्षक लाइटिंग, विद्युत कार्य, लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर विकास शामिल है. रात के समय विशेष लाइटिंग व्यवस्था इन द्वारों को और भी आकर्षक बनाएगी, ताकि ये शहर के नए लैंडमार्क के रूप में पहचान बना सकें.

छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य: जेडीए ने इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा और करीब छह महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा हो जाता है तो अगले वर्ष की शुरुआत तक जयपुर के तीनों प्रमुख प्रवेश मार्ग नई पहचान के साथ नजर आएंगे. और हर वर्ष जयपुर आने वाले लाखों देशी और विदेशी पर्यटकों को आमेर, घाट की गूणी और न्यू जयपुर पर नए प्वाइंट्स देखने को मिलेंगे. जो भविष्य में सेल्फी प्वाइंट और शहर की नई विजुअल आइडेंटिटी के रूप में भी लोकप्रिय हो सकते हैं.