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JDA की चेतावनी : बिना डिमांड लेटर जमा की गई राशि से भूखंड पर नहीं मिलेगा कोई अधिकार

जेडीए सचिव डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इनमें कुछ आवंटी और सामान्यजन प्राधिकरण की ओर से किसी प्रकार का डिमांड लेटर जारी किए बिना ही विभिन्न भूखंडों अथवा भूमि के सर्विस नंबर पर राशि जमा कर देते हैं. इसके बाद संबंधित व्यक्ति जमा राशि का चालान पेश कर प्रकरण में कार्रवाई करने, आवंटन प्रक्रिया आगे बढ़ाने या फिर जमीन पर अधिकार दिए जाने की मांग करते हैं. इस प्रकार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्राधिकरण ने स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझा है.

जयपुरः जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आवंटियों और आमजन को आगाह किया है कि बिना डिमांड लेटर (Demand Letter) जारी हुए कोई व्यक्ति किसी भूखंड या भूमि के सर्विस नंबर पर राशि जमा करता है, तो उससे संबंधित जमीन या भूखंड पर उसे कोई भी लीगल राइट्स प्राप्त नहीं होंगे.

...तो नहीं बनता कोई अधिकार : जेडीसी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भूमि या भूखंड के संबंध में भुगतान तभी वैध माना जाएगा, जब वो प्राधिकरण की ओर से जारी आधिकारिक डिमांड लेटर के अनुरूप किया गया हो. कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पहले ही राशि जमा कर देता है, तो उस भुगतान के आधार पर न तो भूमि पर उसका कोई वैधानिक अधिकार होगा और न ही प्राधिकरण उस राशि को संबंधित भूखंड के आवंटन का आधार मानेगा. आवंटी केवल अधिकृत प्रक्रिया के तहत ही भुगतान करें.

जेडीए जिम्मेदार नहीं : उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना मांग पत्र के जमा की गई राशि के संबंध में जेडीए की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं होगी. ऐसी राशि के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा, अधिकार, आवंटन या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी. कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भुगतान करता है, तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं संबंधित व्यक्ति की होगी.

ऐसे में जेडीए ने सभी आवंटियों और आमजन से अपील की है कि किसी भी भूमि या भूखंड से संबंधित भुगतान करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि प्राधिकरण की ओर से विधिवत डिमांड लेटर जारी किया गया है या नहीं. किसी भी भ्रम या असुविधा की स्थिति में पहले जेडीए कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें. इससे अनावश्यक आर्थिक नुकसान, विवाद और भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकेगा.