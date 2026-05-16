ETV Bharat / state

जयपुर में ट्रैफिक में सुधार के लिए 20 स्थानों पर बनेगी फ्री लेफ्ट सुविधा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, JDA ने लिए ये फैसले

विभिन्न विकास और परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की गईं.

जयपुर में ट्रैफिक
जयपुर में ट्रैफिक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 11:26 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने बड़े स्तर पर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का प्लान तैयार किया है. जेडीए ने शहर के करीब 20 स्थानों पर फ्री लेफ्ट टर्न सुविधा विकसित करने, कई मार्गों को सिग्नल फ्री बनाने और डबल यू-टर्न सिस्टम लागू करने जैसे अहम फैसले लिए गए. इसके साथ ही विभिन्न विकास और परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की गईं.

ट्रैफिक सुधार के लिए 20 स्थानों पर फ्री लेफ्ट सुविधा : जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शहर में ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने के लिए गांधी पथ पुलिया, धावास पुलिया, आम्रपाली पुलिया, वैशाली पुलिया और सिरसी पुलिया सहित करीब 20 स्थानों पर फ्री लेफ्ट टर्न सुविधा विकसित की जाएगी. इन पुलियाओं के चारों ओर के मार्गों पर वाहन बिना रुकावट के लेफ्ट टर्न ले सकेंगे, जिससे सिग्नलों पर दबाव कम होगा और जाम की स्थिति में राहत मिलेगी. ट्रैफिक सुधार के तहत एट-ग्रेड कट्स बंद करने, लेफ्ट टर्न फ्री करने और नए ट्रैफिक मॉडल 'डबल यू-टर्न सिस्टम' को लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है. कुछ प्रमुख सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी आएगी.

फील्ड विजिट करते जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन
फील्ड विजिट करते जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. जयपुर मेट्रो फेज-2 को रफ्तार : डिपो के लिए 27 हेक्टेयर जमीन क्लियर, एडीबी देगा 6,565 करोड़ का लोन

न्यू सांगानेर रोड पर एट-ग्रेड यू-टर्न को मंजूरी : शुक्रवार को जोन-17 के अंतर्गत न्यू सांगानेर रोड पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एट-ग्रेड यू-टर्न सुविधा निर्माण के लिए 27.42 करोड़ रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई. जेडीए इसे शहर के ट्रैफिक सुधार मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है, ताकि मुख्य चौराहों पर सिग्नल निर्भरता कम की जा सके. जेडीसी ने शुक्रवार को इन्दुनी फाटक (एलसी-214) पर निर्माणाधीन चार लेन आरओबी का निरीक्षण भी किया. करीब 950 मीटर लंबे इस आरओबी के बनने से खो-नागोरियन रोड, 07 नंबर चौराहा, जगतपुरा और महल रोड के बीच यातायात अधिक सुचारू हो सकेगा. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

महल रोड को बनाया जाएगा सिग्नल फ्री : जोन-9 के अंतर्गत महल रोड स्थित हरे कृष्णा मार्ग पर यू-टर्न और ट्रैफिक सुधार कार्यों का भी निरीक्षण किया गया. इस परियोजना के लिए 10.84 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति जारी की जा चुकी है. जेडीसी ने निर्देश दिए कि कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाए. महल रोड को विधानी चौराहे तक सिग्नल फ्री किए जाने की योजना है, जिससे इस पूरे कॉरिडोर में ट्रैफिक दबाव कम होगा.

पढ़ें. जोधपुर में आम नागरिक बने ट्रैफिक मार्शल, तीन घंटे स्वेच्छा से संभाल रहे यातायात व्यवस्था

डी-मार्ट जंक्शन पर सड़क चौड़ीकरण के निर्देश : वहीं, शिप्रा पथ स्थित डी-पार्क सर्किल और डी-मार्ट जंक्शन पर ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए जेडीसी ने सड़क चौड़ीकरण के निर्देश दिए. यहां पहले सर्किल की संरचना के कारण 100 मीटर के भीतर दो तिराहे बनने से जाम लगता था. अब ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से तिराहों को बंद कर यू-टर्न आधारित संचालन लागू किया गया है, जिसका सफल परीक्षण होने के बाद इसे स्थायी रूप दिया जा रहा है.

अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर मंथन करती जेडीसी
अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर मंथन करती जेडीसी (ETV Bharat Jaipur)

मानसरोवर और सांगानेर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे पर जोर : पीडब्ल्यूसी ने मानसरोवर के मध्यम मार्ग पर ड्रेनेज पाइपलाइन निर्माण के लिए 13.57 करोड़ रुपए, स्वर्ण पथ, रजत पथ और विजय पथ पर सड़क नवीनीकरण और नाला निर्माण के लिए 6.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई. इसके अलावा सांगानेर क्षेत्र में एचटी लाइन के नीचे सड़क निर्माण के लिए 9.09 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

पढ़ें. हादसों पर लगाम की कवायद, यातायात नियम तोड़ने पर एफआईआर, ट्रैफिक पुलिस ने वसूला पांच करोड़ जुर्माना

मानसून पूर्व बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर विशेष फोकस : जेडीसी ने मानसून सीजन को देखते हुए जेडीए ने वर्ष 2026-27 के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 4.48 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है. इन कार्यों के तहत जलभराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सुधार, पानी निकासी तंत्र को मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, ताकि बारिश के दौरान शहरवासियों को राहत मिल सके.

नागरिक सुविधाओं और पुनर्विकास योजनाओं को भी मंजूरी : जेडीए मुख्यालय स्थित सिटीजन केयर सेंटर भवन के जीर्णोद्धार और विकास कार्यों के लिए 7.94 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. लालकोठी स्थित जेडीए परिसर के पुनर्विकास और रिप्लानिंग की कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए 4.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा सीकर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 7.36 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.

पढ़ें. हाईकोर्ट ने जेडीए से करतारपुरा नाले की चौड़ाई पर नया शपथ-पत्र मांगा

इन कार्यों को मिली स्वीकृति :

  1. मध्यम मार्ग, मानसरोवर ड्रेनेज पाइपलाइन - 13.57 करोड़
  2. स्वर्ण पथ, रजत पथ, विजय पथ नवीनीकरण व नाला निर्माण - 6.90 करोड़
  3. न्यू सांगानेर रोड एट-ग्रेड यू-टर्न सुविधा - 27.42 करोड़
  4. सांगानेर क्षेत्र में एचटी लाइन के नीचे सड़क निर्माण - 9.09 करोड़
  5. खोरा बीसल से जयरामपुरा फार्म हाउस योजना सड़क कार्य - 3.44 करोड़
  6. सिटीजन केयर सेंटर भवन जीर्णोद्धार - 7.94 करोड़
  7. लालकोठी जेडीए परिसर पुनर्विकास कंसल्टेंसी - 4.36 करोड़
  8. बाढ़ नियंत्रण कार्य 2026-27 - 4.48 करोड़
  9. ट्रांसपोर्ट नगर योजना विकास कार्य - 7.36 करोड़
  10. महल रोड यू-टर्न एवं ट्रैफिक सुधार परियोजना - 10.84 करोड़

सूरत मॉडल पर जयपुर में लगेगा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम : शहर में ट्रैफिक और नागरिक सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए अब सूरत मॉडल की तर्ज पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. शहर के चिह्नित चौराहों और तिराहों पर दो-दो आईपी बेस्ड हॉर्न स्पीकर लगाए जाएंगे. इस सिस्टम का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस और सिविक अवेयरनेस से जुड़े संदेशों के प्रसारण के लिए किया जाएगा. परियोजना के तकनीकी संचालन के लिए जेडीए प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की मदद लेगा. इसमें वीडियो इंटरफेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा. करीब 20 चौराहों-तिराहों पर ये सिस्टम स्थापित करने पर 37.83 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसका वहन जेडीए करेगा.

TAGGED:

TRAFFIC IN JAIPUR
JDA TO IMPROVE TRAFFIC IN JAIPUR
जयपुर में ट्रैफिक में सुधार
TRAFFIC FREE JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.