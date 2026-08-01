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राजमहल पैलेस जंक्शन पर बनेगा अंडरपास, बाइस गोदाम-चौमूं हाउस के बीच मिलेगा सिग्नल-फ्री सफर

अंडरपास बनने से बाइस गोदाम और चौमूं हाउस सर्किल के बीच आवागमन करने वाले वाहनों को बिना सिग्नल रुके गुजरने की सुविधा मिलेगी.

Underpass in Jaipur
राजमहल पैलेस जंक्शन. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 8:10 PM IST

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जयपुर: जयपुर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल राजमहल पैलेस जंक्शन पर जल्द अंडरपास बनाने की तैयारी है. प्रस्तावित अंडरपास बनने के बाद बाइस गोदाम और चौमूं हाउस सर्किल के बीच करीब सवा लाख वाहनों को सिग्नल-फ्री आवागमन की सुविधा मिलेगी. बढ़ते ट्रैफिक दबाव और भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने परियोजना का डिटेल टेक्निकल और ट्रैफिक स्टडी शुरू कर दी है.

जेडीए शहर के प्रमुख यातायात जंक्शनों को ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है. इसी क्रम में राजमहल पैलेस जंक्शन पर अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रस्तावित अंडरपास बनने से बाइस गोदाम और चौमूं हाउस सर्किल के बीच आवागमन करने वाले वाहनों को बिना सिग्नल रुके गुजरने की सुविधा मिलेगी. इससे यात्रा का समय कम होगा, जंक्शन पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और सड़क की यातायात क्षमता में बढ़ोतरी होगी.

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उन्होंने बताया कि सिविल लाइन्स रेलवे आरओबी शुरू होने के बाद अजमेर रोड की ओर से आने वाले वाहनों की संख्या राजमहल पैलेस जंक्शन पर बढ़ने की संभावना है. ऐसे में ये अंडरपास भविष्य के ट्रैफिक दबाव को देखते हुए लॉन्ग टर्म समाधान साबित होगा. प्रोजेक्ट में केवल वाहनों की आवाजाही ही नहीं, बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसके तहत आधुनिक, सुरक्षित और दिव्यांगजन-अनुकूल पैदल यात्री सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है, ताकि सभी आयु वर्ग के लोगों को सुरक्षित आवागमन मिल सके. फिलहाल जेडीए इस प्रोजेक्ट को लेकर सभी जरूरी पहलुओं की जांच कर रहा है. इसमें ट्रैफिक का दबाव, अंडरपास की डिजाइन और निर्माण की तकनीकी संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद अंतिम डिजाइन तय कर निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा.

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