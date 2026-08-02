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जयपुर के जवाहर सर्किल को मिलेगी नई पहचान, बनेगा रोज गार्डन, आधुनिक नर्सरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

जयपुर: राजधानी के जवाहर सर्किल को जल्द ही नई पहचान मिलेगी. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) यहां रोज गार्डन, आधुनिक नर्सरी और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा. राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जेडीए ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं.

जवाहर सर्किल पर पर्यटकों और शहर वासियों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र विकसित किया जा रहा है. जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि करीब 4 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में रोज गार्डन तैयार किया जाएगा, जहां 4 हजार गुलाब के पौधे लगाए जाएंगे. इनमें 3 हजार विभिन्न रंगों के ग्राफ्टेड (मल्टीकलर) गुलाब और 1 हजार देशी गंगानगर गुलाब शामिल होंगे. ये गार्डन शहरवासियों और पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बनेगा. इसके साथ ही 4 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में आधुनिक नर्सरी भी विकसित की जाएगी. यहां 32 प्रजातियों के करीब 3 हजार पौधे लगाए जाएंगे. इनमें 2 हजार सजावटी और 1 हजार फलदार पौधे होंगे. नर्सरी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण पौधों का संरक्षण और शहर में ग्रीन एरिया बढ़ाना है.