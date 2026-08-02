ETV Bharat / state

जयपुर के जवाहर सर्किल को मिलेगी नई पहचान, बनेगा रोज गार्डन, आधुनिक नर्सरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

ये प्रोजेक्ट न केवल शहर का हरित क्षेत्र बढ़ाएगी, बल्कि जैव विविधता को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को भी नई दिशा देगी.

A Rose Garden will be developed here at Jawahar Circle.
जवाहर सर्किल पर यहां तैयार होगा रोज गार्डन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के जवाहर सर्किल को जल्द ही नई पहचान मिलेगी. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) यहां रोज गार्डन, आधुनिक नर्सरी और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा. राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जेडीए ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं.

जवाहर सर्किल पर पर्यटकों और शहर वासियों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र विकसित किया जा रहा है. जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि करीब 4 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में रोज गार्डन तैयार किया जाएगा, जहां 4 हजार गुलाब के पौधे लगाए जाएंगे. इनमें 3 हजार विभिन्न रंगों के ग्राफ्टेड (मल्टीकलर) गुलाब और 1 हजार देशी गंगानगर गुलाब शामिल होंगे. ये गार्डन शहरवासियों और पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बनेगा. इसके साथ ही 4 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में आधुनिक नर्सरी भी विकसित की जाएगी. यहां 32 प्रजातियों के करीब 3 हजार पौधे लगाए जाएंगे. इनमें 2 हजार सजावटी और 1 हजार फलदार पौधे होंगे. नर्सरी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण पौधों का संरक्षण और शहर में ग्रीन एरिया बढ़ाना है.

This is how the Rose Garden will look in the future.
भविष्य में ऐसा नजर आएगा रोज गार्डन (Photo:AI-generated image provided by JDA)

पढ़ें:हरियालो राजस्थान: अब पेड़-पौधे लगाने से छात्रों को मिलेंगे मार्क्स, स्कूल की रैंकिंग पर भी पड़ेगा असर

जवाहर सर्किल में बनेगा रोज गार्डन और नर्सरी

  • 4 हजार वर्गमीटर में विकसित होगा रोज गार्डन
  • 4 हजार गुलाब के पौधे लगाए जाएंगे
  • 3 हजार मल्टीकलर ग्राफ्टेड
  • 1 हजार देशी गंगानगर गुलाब
  • 32 प्रजातियों के 3 हजार पौधों वाली आधुनिक नर्सरी
  • नर्सरी में होंगे 2 हजार सजावटी पौधे
  • 1 हजार फलदार पौधे भी लगेंगे
  • पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होगा विकसित : जवाहर सर्किल में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा. इसमें विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिल सके. शहरवासियों को फिटनेस और खेल गतिविधियों के लिए आधुनिक केंद्र उपलब्ध होगा. जेडीसी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट न केवल शहर का हरित क्षेत्र बढ़ाएगी, बल्कि जैव विविधता को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को भी नई दिशा देगी. रोज गार्डन, नर्सरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विकसित होने से जवाहर सर्किल की खूबसूरती और उपयोगिता दोनों में इजाफा होगा.

पढ़ें: 1 दिन में लगाए 17 लाख से ज्यादा पौधे, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, शिक्षा मंत्री ने सीएम को सौंपा सर्टिफिकेट

TAGGED:

JDA PROJECT IN JAIPUR
WAHAR CIRCLE WILL GET NEW IDENTITY
SPORTS COMPLEX WILL ALSO BE DEVELOP
जैव विविधता को बढ़ावा
HARIYALO RAJASTHAN CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.