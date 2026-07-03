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कोर्ट की खबरें: न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जेडीए 80 फीट चौड़ी रोड बनाए, अस्पतालों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर सवाल

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट एंसलम स्कूल, न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली 1850 मीटर लंबी प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी रोड के मामले में जेडीए को निर्देश दिया है कि वह दोनों ओर से 40-40 फीट दूरी नापकर 80 फीट चौडी रोड बनाए. वहीं इस रोड के निर्माण में कोई रुकावट आए, तो जेडीए अफसर उसे हटाने के लिए स्वतंत्र हैं. अदालत ने दोनों ओर तीन-तीन मीटर की जगह छोड़ते हुए याचिका के निस्तारण तक इसका उपयोग किसी को नहीं करने को कहा है. अदालत ने जेडीए से 15 दिन में पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह अंतरिम आदेश बजरंग पंवार व अन्य की याचिकाओं पर दिया. याचिकाओं में जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल के 27 मई, 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल ने 15 जुलाई, 2025 की बीपीसी एलपी की मीटिंग में लिए निर्णय को चुनौती देने वाला प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था. प्रार्थियों ने कहा कि यहां 100 फीट चौड़ी रोड का निर्माण होना है और केवल मुद्दा अलाइमेंट का ही है. पिछले 20 साल में रोड की चौड़ाई और अलाइमेंट कई बार बदला है. पढ़ें: अतिक्रमण हटाकर न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक बनाएं सौ फीट चौड़ी रोड- हाईकोर्ट इसके जवाब में जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि पूर्व में यहां रोड 200 फीट चौड़ी थी. सहकारी समितियों की अनधिकृत स्कीमों के चलते यहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए. ऐसे में जनहित को देखते हुए जेडीए ने रोड की चौड़ाई को 200 फीट से घटाकर 100 फीट कर दी. इसे बीपीसी एलपी की मीटिंग में भी अनुमोदित कर दिया और जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मौके पर अस्सी फीट चौड़ी रोड बनाने को कहा है.