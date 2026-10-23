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जयपुर को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, गोपालपुरा जंक्शन पर बनेगा फोरलेन अंडरपास और एलिवेटेड रोड

जयपुर: गोपालपुरा पुलिया और उसके आसपास के चौराहों पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने दो लेवल पर यातायात संचालन की योजना तैयार की है. इसके तहत गोपालपुरा जंक्शन पर पुलिया के नीचे फोरलेन का अंडरपास बनाया जाएगा, जबकि ऊपर एलिवेटेड रोड के जरिए वाहनों को निकाला जाएगा. इस व्यवस्था से ट्रैफिक को दो लेवल में बांटकर आवाजाही आसान बनाने की तैयारी है. जेडीए की ओर से अंडरपास निर्माण के लिए 47.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है.

गोपालपुरा बाईपास पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी नगर आरओबी होते हुए जेएलएन मार्ग की ओर जाने वाले यातायात को सुगम बनाने की योजना है. दरअसल, इस रोड पर हर दिन डेढ़ से दो लाख वाहनों की आवाजाही रहती है. पीक ऑवर्स में गुर्जर की थड़ी से जेएलएन मार्ग तक पांच किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 30 से 45 मिनट लग जाते हैं. जेडीए की नई प्लानिंग के तहत यहां अंडरपास और एलिवेटेड बनाए जाएंगे. प्रस्तावित अंडरपास की चौड़ाई 17.2 मीटर होगी, जिसमें फोरलेन विकसित की जाएंगी. इसकी लंबाई करीब 340 मीटर रहेगी. अंडरपास के ऊपर सर्कल भी बनाया जाएगा, ताकि वाहनों की आवाजाही बाधित हुए बिना यातायात को व्यवस्थित किया जा सके.

जंक्शन की ट्रैफिक लाइटें हटाने की तैयारी: जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद पीक ऑवर्स में लगने वाला समय घटकर करीब 10 से 11 मिनट रहने का अनुमान है. जेडीए की पब्लिक वर्क्स कमेटी ने अंडरपास निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि यहां एलिवेटेड रोड का काम फिलहाल प्रगतिरत है. अंडरपास का निर्माण कार्य करीब तीन महीने बाद शुरू किए जाने की योजना है. अंडरपास बनने से गोपालपुरा जंक्शन पर वर्तमान में यातायात नियंत्रित करने के लिए लगी ट्रैफिक लाइटों की जरूरत खत्म होने की उम्मीद है.

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अन्य विकास कार्यों को भी मिली मंजूरी: जेडीए की पब्लिक वर्क्स कमेटी ने शहर के दूसरे विकास कार्यों को भी हरी झंडी दी है. इनमें सिविल लाइंस आरओबी के नीचे स्पोर्ट्स एरिना विकसित करना, वैशाली नगर में फुटपाथ निर्माण, कालवाड़ रोड के चौड़ीकरण और सुधार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. सिविल लाइंस आरओबी के नीचे करीब 4.25 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स एरिना विकसित करने की योजना है. इसमें पिकलबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट बनाए जाएंगे. साथ ही, एक हिस्से में वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी. वहीं, वैशाली नगर में फुटपाथ निर्माण पर करीब सात करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है. कालवाड़ रोड के चौड़ीकरण और सुधार कार्यों पर लगभग 42.39 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ पैदल यात्रियों और खेल गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित करना है.