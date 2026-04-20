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सिग्नल-फ्री जंक्शन, ROB, एलिवेटेड रोड, अंडरपास और यू-टर्न सिस्टम दिलाएगा जयपुर को जाम से निजात

एलिवेटेड रोड से जंक्शन होंगे जाम फ्री : शहर के व्यस्त मार्गों पर एलिवेटेड रोड का निर्माण ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव लाएगा. गोपालपुरा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने पर त्रिवेणी, रिद्धि-सिद्धि, नारायण विहार और 80 फीट रोड जैसे प्रमुख जंक्शन जाम फ्री हो जाएंगे. इससे टोंक रोड से अजमेर रोड तक यातायात बिना रुके चलेगा. लोगों का 8 से 10 मिनट तक समय बचेगा. इसी तरह सांगानेर एलिवेटेड कॉरिडोर भी सांगानेर क्षेत्र में जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगा.

रेलवे फाटक पर जाम खत्म करने की तैयारी :जयपुर में सबसे बड़ी ट्रैफिक समस्या रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम की है. दिनभर में 100 से ज्यादा बार गेट बंद होने से 20-25 मिनट तक वाहन फंस जाते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए सिविल लाइंस, सीबीआई फाटक और सालिग्रामपुरा जैसे स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) बनाए जा रहे हैं. सिविल लाइंस ROB का काम अंतिम चरण में है. इसके पूरा होने के बाद इन इलाकों में यात्रा का समय घटकर 2 से 3 मिनट रह जाएगा. इससे हजारों वाहन चालकों को रोजाना राहत मिलेगी.

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने को ट्रैफिक सिस्टम अपडेशन का खाका तैयार किया. इसमें सिग्नल-फ्री जंक्शन से लेकर रेलवे ओवरब्रिज (ROB), एलिवेटेड रोड, अंडरपास और यू-टर्न सिस्टम तक की तैयारी है. जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि अगले तीन सालों में शहर के प्रमुख मार्गों पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम होगा ताकि ट्रैफिक को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सके.

द्रव्यवती नदी पर 4 नए कल्वर्ट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी : जेडीए ट्रैफिक सुधार के तहत द्रव्यवती नदी पर 4 नए कल्वर्ट (छोटे पुल) पर काम करेगा. इन कल्वर्ट्स के निर्माण से नदी के दोनों ओर बसे इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. वाहनों को लंबा चक्कर लगाने से राहत मिलेगी. अभी कई स्थानों पर नदी पार करने के लिए सीमित रास्ते होने के कारण मुख्य सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बनता है. इससे जाम की स्थिति पैदा होती है. नए कल्वर्ट बनने के बाद ट्रैफिक बंट जाएगा.

शाम के समय जयपुर के महल रोड पर जाम (ETV Bharat Jaipur)

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नोएडा मॉडल पर डबल यू-टर्न सिस्टम : ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने के लिए प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर 'डबल यू-टर्न सिस्टम' लागू करेगा. इस मॉडल में पारंपरिक रेड लाइट और राइट टर्न को खत्म कर ट्रैफिक को निर्धारित स्थानों पर यू-टर्न के जरिए मोड़ा जाएगा. इससे वाहनों को चौराहों पर रुकना नहीं पड़ता और ट्रैफिक फ्लो लगातार बना रहता है. सिस्टम की शुरुआत महल रोड से की जा रही है, जहां पहले सिग्नल पर 10 से 12 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था. अब राइट टर्न हटाकर व्यवस्थित यू-टर्न बनाए हैं. इससे जाम लगभग खत्म हो गया. इसी मॉडल को आगे सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड जैसे व्यस्त कॉरिडोर पर भी लागू किया जाएगा.

सांगानेर रोड जहां प्रस्तावित है एलिवेटेड (ETV Bharat Jaipur)

मल्टी-लेवल अप्रोच से सुधरेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर : जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ट्रैफिक सुधार के लिए मल्टी-लेवल प्लानिंग की गई है. इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स (ROB, एलिवेटेड रोड), एट-ग्रेड सुधार (कट्स बंद करना, लेफ्ट टर्न फ्री करना) और नए ट्रैफिक मॉडल (डबल यू-टर्न सिस्टम) शामिल हैं. नोएडा मॉडल की तर्ज पर कुछ प्रमुख रोड्स को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की तैयारी की जा रही है. इन प्रोजेक्ट के पूरा होने पर शहर के जाम में कमी आएगी. ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और सफर सुगम होगा.

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इन मेजर प्रोजेक्ट्स का काम जारी

गोपालपुरा एलिवेटेड रोड

सांगानेर एलिवेटेड कॉरिडोर

अरण्य भवन-जगतपुरा एलिवेटेड रोड

सालिग्रामपुरा ROB

सिविल लाइंस ROB

सीबीआई फाटक ROB

द्रव्यवती कल्वर्ट

महल रोड डबल यूटर्न

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