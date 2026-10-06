ETV Bharat / state

Ground Report : JLN मार्ग को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, जेडीए बनाएगा एलिवेटेड रोड और अंडरपास, सामने होंगे कई चैलेंज

जयपुर : राजधानी जयपुर का जेएलएन मार्ग शहर की सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण सड़कों में से एक. एयरपोर्ट से आने वाला ट्रैफिक हो, एसएमएस अस्पताल की एंबुलेंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र, वीआईपी मूवमेंट या शहर के प्रमुख संस्थानों तक पहुंचने वाला ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजरता है. करीब 7.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर हर समय वाहनों का दबाव बना रहता है. पीक आवर्स में कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में ही 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं. अब जयपुर विकास प्राधिकरण इस तस्वीर को बदलने की तैयारी में है. जेएलएन मार्ग को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का प्लान तैयार किया गया है. दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने ट्रैफिक सर्वे के आधार पर ये प्लान तैयार किया है. इसमें जरूरत के हिसाब से एलिवेटेड रोड, अंडरपास, क्लोवर लीफ, यू-टर्न और लूप बनाए जाएंगे.

गांधी सर्किल के नीचे अंडरपास : गांधी सर्किल पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से जवाहर सर्किल की ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए अंडरपास प्रस्तावित है. वहीं गांधी नगर मोड़ से अरण्य भवन की ओर जाने वाला ट्रैफिक अंडरपास के ऊपर से निकल सकेगा. अंडरपास बनने के बाद गांधी सर्किल के मौजूदा ट्रैफिक मूवमेंट को भी नए तरीके से डिजाइन किया जाएगा.

जेडीए चौराहा होगा बंद : प्रस्तावित प्लान के तहत जेडीए चौराहे को पूरी तरह बंद किया जाएगा. रामनिवास बाग और शांति पथ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को भवानी सिंह रोड या त्रिमूर्ति सर्किल की ओर जाने के लिए गांधी सर्किल से पहले यू-टर्न स्ट्रक्चर बनाया जाएगा. इससे मुख्य सड़क पर सीधी क्रॉसिंग कम होगी और ट्रैफिक को निर्धारित रास्ते से आगे निकाला जाएगा.

एसएमएस मेडिकल से राजस्थान यूनिवर्सिटी तक एलिवेटेड रोड : एसएमएस मेडिकल कॉलेज से राजस्थान यूनिवर्सिटी तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य मुख्य ट्रैफिक को ऊपर से निकालना है, ताकि नीचे चलने वाले स्थानीय ट्रैफिक और क्रॉसिंग के कारण मुख्य मार्ग का फ्लो प्रभावित न हो. हालांकि इस एलिवेटेड रोड को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. व्यापारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जेएलएन मार्ग जयपुर की खूबसूरत सड़कों में शामिल है और एलिवेटेड रोड बनने से इसकी स्काईलाइन और मूल स्वरूप प्रभावित हो सकता है.

जेएलएन पर क्या-क्या बदलने वाला है? : जयपुर की सबसे वीआईपी रोड जेएलएन मार्ग पर इस बार पूरे 7.5 किलोमीटर के कॉरिडोर का ट्रैफिक सर्वे कराकर अलग-अलग जगह की समस्या के हिसाब से अलग समाधान प्रस्तावित किए गए हैं. जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जेएलएन मार्ग को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का प्लान तैयार किया गया है. दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने ट्रैफिक सर्वे के आधार पर ये प्लान तैयार किया है. इसमें जरूरत के हिसाब से एलिवेटेड रोड, अंडरपास, क्लोवर लीफ, यू-टर्न और लूप बनाए जाएंगे. प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पीक आवर्स में 30 से 40 मिनट में पूरा होने वाला सफर करीब 12 से 15 मिनट में पूरा हो सकेगा. प्रस्तावित प्रोजेक्ट की लागत करीब 500 से 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे फेज वाइज पूरा करने का लक्ष्य है.

इसे भी पढे़ं: खुशखबरी: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुरू हुई मुकुंदरा टनल, दरा घाटी का बरसों पुराना जाम खत्म

गांधी सर्किल से ओटीएस तक लूप : वानिकी प्रशिक्षण संस्थान से ओटीएस चौराहे से पहले तक एट-ग्रेड यानी सड़क की सतह पर एक बड़ा लूप प्रस्तावित है. इससे गांधी सर्किल से ओटीएस की ओर जाने वाला ट्रैफिक लगातार आगे बढ़ सकेगा. जबकि जवाहर सर्किल और विद्याश्रम की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए भी इससे जुड़ा छोटा लूप प्रस्तावित है, जिससे झालाना पथ और जवाहर सर्किल की ओर जाने वाले वाहनों को अलग दिशा में निकाला जा सकेगा.

एमएनआईटी के सामने यू-टर्न : ओटीएस चौराहे के आगे एमएनआईटी के सामने यू-टर्न बनाया जाएगा. इससे वाहनों को मुख्य चौराहे पर क्रॉसिंग करने के बजाय निर्धारित स्थान से दिशा बदलने की सुविधा मिलेगी.

ओटीएस चौराहे के आगे एमएनआईटी के सामने यू-टर्न बनाया जाएगा. इससे वाहनों को मुख्य चौराहे पर क्रॉसिंग करने के बजाय निर्धारित स्थान से दिशा बदलने की सुविधा मिलेगी. एसएल रोड तिराहा भी होगा बंद : एसएल रोड तिराहे को बंद कर जवाहर सर्किल से पहले यू-टर्न स्ट्रक्चर बनाने की योजना है.

एसएल रोड तिराहे को बंद कर जवाहर सर्किल से पहले यू-टर्न स्ट्रक्चर बनाने की योजना है. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग प्रस्तावित : डब्ल्यूटीपी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है.

9 चौराहे-तिराहों का क्या होगा? : जवाहर सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल तक मौजूदा समय में करीब 9 प्रमुख तिराहे और चौराहे हैं. इन जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल और क्रॉसिंग के कारण वाहनों को रुकना पड़ता है. नए प्लान में इन क्रॉसिंग को खत्म कर अलग-अलग जगह पर अंडरपास, एलिवेटेड रोड, लूप और यू-टर्न के जरिए ट्रैफिक को लगातार चलाने की तैयारी है. इस पर जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी का कहना है कि जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री करने की योजना स्वागत योग्य है. इससे लोगों का समय और ईंधन दोनों बचेंगे. उनका कहना है कि एलिवेटेड रोड से जेएलएन मार्ग की स्काईलाइन और खूबसूरती प्रभावित हो सकती है, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि लक्ष्मण नूनीवाल का भी कहना है कि एलिवेटेड रोड की जगह यदि संभव हो तो अंडरपास के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि सड़क का मूल स्वरूप बरकरार रहे.

जेएलएन रोड पर पीक ऑवर्स में जाम के हालात (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढे़ं: ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, कलर कोड से सात जोन में चलेंगे 40 हजार वाहन, नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा

ट्रैफिक बचेगा तो क्या सड़क सुरक्षा बढ़ेगी? : सिग्नल फ्री कॉरिडोर का फायदा समय और ईंधन की बचत के रूप में सामने आ सकता है. लेकिन दूसरी तरफ सिग्नल हटने के बाद वाहनों की स्पीड बढ़ने का खतरा भी रहेगा. ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्मेंट के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी आरटीओ अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ के मुताबिक जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री करते समय ट्रैफिक फ्लो के साथ सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. सिग्नल हटने के बाद वाहनों की स्पीड बढ़ने की आशंका रहेगी, इसलिए स्पीड लिमिट और राइट ऑफ वे की पालना जरूरी होगी. जेएलएन मार्ग पर राजस्थान यूनिवर्सिटी, एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान हैं, इसलिए यहां पैदल यात्रियों की संख्या भी काफी है. ऐसे में हर इंटरसेक्शन का रोड सेफ्टी ऑडिट और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक का आकलन जरूरी होगा. अंडरपास, यू-टर्न और लूप के साथ सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग की व्यवस्था करनी होगी. सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि सिग्नल फ्री रोड को स्पीड फ्री रोड नहीं बनने दिया जाए.

जेडीए चौराहे पर लगा जाम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पैदल यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती : जेएलएन मार्ग पर राजस्थान यूनिवर्सिटी, एसएमएस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कई शैक्षणिक संस्थान और मोती डूंगरी मंदिर बिड़ला मंदिर जैसे आध्यात्मिक केंद्र भी हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पैदल भी सड़क पार करते हैं. राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्रा अनूपा और तनुश्री के मुताबिक पीक टाइम में जाम के कारण कई बार कॉलेज या एग्जाम सेंटर पहुंचने में देरी होती है. एंबुलेंस भी कई बार ट्रैफिक में फंसती दिखाई देती हैं. ऐसे में सिग्नल फ्री होने से ट्रैफिक फ्लो बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अलग व्यवस्था करना उतना ही जरूरी होगा.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर चौराहे पर रहती है श्रद्धालुओं की आवाजाही (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ट्रैफिक को देखते हुए समाधान जरूरी : पूर्व चीफ टाउन प्लानर हिम्मत सिंह संचेती के मुताबिक जेएलएन मार्ग जयपुर का बेहद महत्वपूर्ण कॉरिडोर है. इसकी चौड़ाई और कम अतिक्रमण के कारण यहां ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की अच्छी संभावना है. लेकिन बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अलग-अलग क्रॉसिंग का समाधान जरूरी है. उनके मुताबिक करीब 7.5 किलोमीटर के इस रूट पर 800 से 900 मीटर के अंतराल में ट्रैफिक सिग्नल होने से वाहनों का फ्लो टूटता है. जेएलएन मार्ग सिर्फ स्थानीय ट्रैफिक का रास्ता नहीं है. ये एयरपोर्ट से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख रूट है. इसके अलावा एसएमएस अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मोती डूंगरी गणेश मंदिर और कई संस्थान इसी कॉरिडोर से जुड़े हैं. इसलिए यहां भविष्य में ट्रैफिक दबाव बढ़ना तय है. ऐसे में कहीं अंडरपास, कहीं ओवरब्रिज, कहीं स्लिप लेन और कहीं अलग-अलग दिशाओं के ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मूवमेंट तैयार करना उचित समाधान होगा.

इसे भी पढे़ं: जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़, पार्किंग और जाम बनी समस्या

पहली बार नहीं हो रही ऐसे प्रोजेक्ट की कोशिश : जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री करने की कवायद नई नहीं है. इससे पहले भी ओटीएस चौराहे को सिग्नल फ्री करने के लिए करीब 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था. इसमें स्टील केबल-स्टेड ओवरब्रिज और क्लोवर लीफ के जरिए ट्रैफिक को बिना सिग्नल के निकालने की योजना थी. लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका. जमीन उपलब्ध नहीं होने और अन्य प्रशासनिक अड़चनों के कारण योजना अटक गई. जेएलएन मार्ग पर मौजूद यूटिलिटी नेटवर्क भी बड़े निर्माण कार्यों के लिए चुनौती रहा है. बीसलपुर की मुख्य जलापूर्ति लाइन समेत पानी और सीवर की लाइनों की मौजूदगी के कारण किसी भी बड़े स्ट्रक्चर के निर्माण से पहले इनकी मैपिंग और जरूरत पड़ने पर शिफ्टिंग जरूरी होगी. यानी इस बार जेडीए के सामने सिर्फ ट्रैफिक का समाधान करने की चुनौती नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पिछली योजनाओं की तरह जमीन और यूटिलिटी से जुड़ी अड़चनें प्रोजेक्ट की रफ्तार न रोकें.

जेएलएन रोड पर मौजूद एसएमएस मेडिकल कॉलेज (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

प्रोजेक्ट को लेकर ये सवाल : -

क्या जाम कम होगा?

क्या एंबुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को वास्तव में तेज रास्ता मिलेगा?

क्या पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बनी रहेगी?

क्या एलिवेटेड रोड से जेएलएन की खूबसूरती प्रभावित नहीं होगी?

क्या बीसलपुर और दूसरी यूटिलिटी लाइनें निर्माण के बीच बाधा नहीं बनेंगी?

क्या इस बार प्रोजेक्ट जमीन पर उतर पाएगा? : जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री करने का नया प्लान पहले की योजनाओं से बड़ा और व्यापक है. इस बार पूरे कॉरिडोर का ट्रैफिक सर्वे कराकर अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग समाधान तैयार किया गया है. लेकिन पुराने अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. पहले भी ओटीएस सहित दूसरे हिस्सों में ट्रैफिक सुधार के लिए बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुए, लेकिन जमीन और यूटिलिटी की अड़चनों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका. इस बार भी असली चुनौती सिर्फ डिजाइन की नहीं होगी. बल्कि जमीन की उपलब्धता, बीसलपुर लाइन और दूसरी यूटिलिटी लाइनों का क्या समाधान होगा, निर्माण के दौरान मौजूदा ट्रैफिक कैसे चलेगा और पैदल यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इन सवालों के जवाब प्रोजेक्ट की सफलता तय करेंगे.

सुबह-शाम त्रिमूर्ति सर्किल पर ट्रैफिक सिग्नल में लगता है ज्यादा समय (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढे़ं: जयपुर बनेगा ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी, मास्टर प्लान के लिए एजेंसी नियुक्त