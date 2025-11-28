भगवान शिव के नाम मंदिर पर चस्पाया था नोटिस, जेडीए अधिकारी निलंबित
वैशाली नगर इलाके में भगवान शिव मंदिर को नोटिस देने के मामले में मुख्यमंत्री की दखल के बाद JDA अधिकारी निलंबित.
Published : November 28, 2025 at 7:17 PM IST
जयपुर: राजधानी में अतिक्रमण को लेकर भगवान शिव के मंदिर को नोटिस देना जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अधिकारी को भारी पड़ा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दखल के बाद शुक्रवार को जेडीए ने अपने प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को निलंबित कर दिया. सरकार ने पूनिया के कृत्य को राजकाज में जानबूझकर घोर लापरवाही मानते हुए निलंबन आदेश दिया.
वैशाली नगर स्थित गांधी पथ सड़क को चौड़ा करने के लिए जेडीए ने मकान और दुकानों के साथ अतिक्रमण मानते हुए भगवान शिव के एक मंदिर को भी नोटिस जारी कर दिया. आश्चर्य की बात यह कि नोटिस सीधे भगवान शिव मंदिर के नाम से मंदिर की दीवार पर चस्पा किया गया. इसमें 7 दिन में जवाब मांगा. घटना चर्चा में आई तो ईटीवी भारत ने इस मामले ओर स्थानीय निवासियों की आवाज उठाई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने मामले की जानकारी ली. इसमें पाया कि अधिकारी का कृत्य राजकाज में जानबूझकर बरती घोर लापरवाही है.
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी: मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को निलंबित किया. JDA सचिव निशान्त जैन ने आदेश में कहा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित पुलिस निरीक्षक (प्रवर्तन अधिकारी) अरुण कुमार पूनिया को तुरंत निलंबित किया जाता है. निलंबन काल में पूनिया का मुख्यालय कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक), राजस्थान, जयपुर रहेगा.
7 दिन में मांगा था जवाब: जेडीए प्रवर्तन शाखा ने नोटिस में हाईकोर्ट के पिटीशन संख्या 658/2024 में पारित आदेश और उपायुक्त जोन 7 से प्राप्त पीटी सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया. नोटिस के अनुसार, मंदिर की बाउंड्रीवाल को सड़क सीमा में 1.59 मीटर तक का अतिक्रमण माना है. स्थानीय निवासी उम्मेद सिंह चौधरी कहते हैं कि जेडीए ने गांधी पथ को 100 फीट चौड़ा करने के लिए 21 नवंबर को 70 दुकान-मकान मालिकों को भी नोटिस दिए थे. इसमें भगवान को सरकार ने अवैध अतिक्रमण का नोटिस चस्पा कर और भगवान से 7 दिन में जवाब था.