Jojari-Luni River Pollution : जोधपुर में जमकर गरजा बुलडोजर, 25 बीघा में फैली कपड़ा फैक्ट्रियां ध्वस्त

25 बीघा में फैली अवैध कपड़ा फैक्ट्रियां ध्वस्त ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: प्रदूषित जाेजरी नदी में औद्योगिक इकाइयों का पानी नहीं जाए, इसको लेकर चल रही कार्रवाई के तहत शुक्रवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूणी विधानसभा के भांडू इलाके में खेतों के बीच में करीब 25 बीघा क्षेत्र में लगी कपड़े धोने की अवैध इकाइयों को ध्वस्त किया. जेडीए के उपायुक्त रामजीभाई कलबी ने बताया कि यहां पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी. न्यायालय के स्थगन से जुड़ी कार्रवाई पूरी करने के बाद यहां अवैध इकाइयों को ध्वस्त किया गया है. अभी कार्रवाई जारी है. अधिकारियों ने बताया कि यह भूमि कृषि कार्य के लिए है. एसटीपी बनाने की अनुमति दी है, ऑपरेटिंग की अनुमति नहीं दी गई है. सड़क से दूर खेतों के बीच में फैली इकाइयां : भांडू गांव के पास सड़क से करीब दो किमी दूर खेतों में कच्चे रास्ते से अंदर जाने पर करीब 25 बीघा में कपड़े धोने की इकाइयों का जमावड़ा है. एक गेट के अंदर ही करीब 100 मशीनें लगी हुई थीं. सभी मशीनों को कच्चे शेड से ढका गया था. सुबह 9 बजे करीब दो दर्जन बुलडोजर के साथ कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सभी शेड और पक्के निर्माण तोड़े गए. मशीनों को उखाड़ा गया. जोधपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jodhpur)