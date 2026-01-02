ETV Bharat / state

Jojari-Luni River Pollution : जोधपुर में जमकर गरजा बुलडोजर, 25 बीघा में फैली कपड़ा फैक्ट्रियां ध्वस्त

जोजरी और लूणी नदियों में फैल रहे प्रदूषण को लेकर जोधपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई. पक्के निर्माण तोड़े गए, मशीनों को उखाड़ा गया...

Illegal Textile Factories Demolished
25 बीघा में फैली अवैध कपड़ा फैक्ट्रियां ध्वस्त (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 3:56 PM IST

जोधपुर: प्रदूषित जाेजरी नदी में औद्योगिक इकाइयों का पानी नहीं जाए, इसको लेकर चल रही कार्रवाई के तहत शुक्रवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूणी विधानसभा के भांडू इलाके में खेतों के बीच में करीब 25 बीघा क्षेत्र में लगी कपड़े धोने की अवैध इकाइयों को ध्वस्त किया. जेडीए के उपायुक्त रामजीभाई कलबी ने बताया कि यहां पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी. न्यायालय के स्थगन से जुड़ी कार्रवाई पूरी करने के बाद यहां अवैध इकाइयों को ध्वस्त किया गया है. अभी कार्रवाई जारी है. अधिकारियों ने बताया कि यह भूमि कृषि कार्य के लिए है. एसटीपी बनाने की अनुमति दी है, ऑपरेटिंग की अनुमति नहीं दी गई है.

सड़क से दूर खेतों के बीच में फैली इकाइयां : भांडू गांव के पास सड़क से करीब दो किमी दूर खेतों में कच्चे रास्ते से अंदर जाने पर करीब 25 बीघा में कपड़े धोने की इकाइयों का जमावड़ा है. एक गेट के अंदर ही करीब 100 मशीनें लगी हुई थीं. सभी मशीनों को कच्चे शेड से ढका गया था. सुबह 9 बजे करीब दो दर्जन बुलडोजर के साथ कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सभी शेड और पक्के निर्माण तोड़े गए. मशीनों को उखाड़ा गया.

जोधपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jodhpur)

5 साल से चल रही थी इकाई, 5 माह से बंद : 2018 में यहां कार्रवाई हुई थी. इसके कुछ समय बाद वापस इकाइयां शुरू हो गईं, लेकिन किसी को पता नहीं चला. प्रतिदिन हजारों मीटर कपड़ा यहां प्रोसेसिंग यूनिट्स में तैयार होने आता था, जिसका पानी जोजरी में जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हाल ही में विधानसभा सहित अन्य जगह पर जोजरी का मामला गरमाने के बाद फैक्ट्रियों को 5 माह से बंद कर दी.

पढ़ें : जोजरी सहित अन्य नदियों के जीवित होने की आस जगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी गठित करने के बाद कार्रवाई तेज : जोजरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले पूर्व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. यह कमेटी जोधपुर में कार्यरत है. लगातार जोजरी नदी के आसपास के गांवों के दौरे कर रही है, जिसके बाद कार्रवाई में तेजी आई है. राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा ने बताया कि कमेटी के निर्देश के बाद कार्रवाई हो रही है. हमारा प्रयास है कि अवैध इकाइयां बंद हों और ज्यादातर बंद भी हो चुकी हैं.

