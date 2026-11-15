जयपुर में पीक आवर्स में जाम: सालाना 121 घंटे अतिरिक्त समय गंवा रहे लोग, अब झालाना से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड और ऊपर मेट्रो की प्लानिंग
केवल सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक ही कॉरिडोर में सड़क और मेट्रो शामिल करना अहम कदम है.
Published : November 15, 2026 at 3:03 PM IST
जयपुर: शहर में बढ़ता ट्रैफिक अब सिर्फ सड़कों पर वाहनों की रफ्तार नहीं रोक रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी का कीमती वक्त भी छीन रहा है. सुबह दफ्तर जाने और शाम को घर लौटने के दौरान लगने वाला जाम लोगों के परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय पर भी भारी पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि पीक आवर्स में लोग सालभर में करीब 121 घंटे यानी पांच दिन से ज्यादा का अतिरिक्त समय ट्रैफिक में गंवा देते हैं. इसका असर उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी पड़ रहा है. इसी समस्या को देखते हुए जयपुर में अब ऐसी सड़क बनाने की तैयारी है, जो वर्तमान में ट्रैफिक को राहत देगी और भविष्य में मेट्रो के विस्तार का रास्ता भी तैयार करेगी.
करीब 4.4 किमी लंबा एलिवेटेड: राजधानी जयपुर में झालाना बायपास से जगतपुरा तक करीब 4.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है. करीब 560 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में खास बात ये है कि नीचे सड़क पर वाहन दौड़ेंगे और भविष्य में इसी एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर मेट्रो का संचालन किया जा सकेगा. यानी अभी से निर्माण इस तरह होगा कि आने वाले समय में मेट्रो के लिए अलग से पिलर खड़े करने की जरूरत नहीं पड़े. परियोजना की डीपीआर दिसंबर 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
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छह प्रमुख जंक्शनों पर नहीं उलझेगा ट्रैफिक : जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि झालाना बायपास से जगतपुरा तक एलिवेटेड प्लान की जा रही है. इस एलिवेटेड रोड का फायदा गांधी सर्किल से जगतपुरा रेलवे ओवरब्रिज के बीच सफर करने वाले वाहन चालकों को मिलेगा. फिलहाल इस रास्ते पर कई चौराहों और तिराहों के कारण बार-बार रुकना पड़ता है. जवाहर नगर बायपास चौराहा, झालाना तिराहा, संस्थान पथ तिराहा, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र तिराहा और एपेक्स सर्किल सहित आसपास के प्रमुख जंक्शनों पर वाहनों का दबाव रहता है. एलिवेटेड रोड बनने के बाद लंबी दूरी का ट्रैफिक ऊपर से निकल सकेगा. इससे नीचे के चौराहों पर वाहनों की संख्या और जाम का दबाव कम होने की उम्मीद है.
आज की सड़क, कल की मेट्रो को ध्यान में रखकर बनेगा कॉरिडोर : इस परियोजना को सामान्य एलिवेटेड रोड से अलग बनाने की तैयारी है. इसमें शुरुआत से ही भविष्य की मेट्रो को ध्यान में रखा जाएगा. पिलर और अन्य निर्माण संबंधी डिजाइन इस तरह तैयार होंगे कि बाद में मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने में तकनीकी परेशानी नहीं आए. इससे एक ही कॉरिडोर का इस्तेमाल सड़क और मेट्रो दोनों की जरूरतों के लिए किया जा सकेगा. शहर के बढ़ते विस्तार और सार्वजनिक परिवहन की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण योजना माना जा रहा है.
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एलिवेटेड से विभिन्न रूट जोड़ना प्रस्तावित : जगतपुरा क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव घटाने के लिए कई रूट एलिवेटेड से जोड़ना प्रस्तावित हैं. इनमें अरण्य भवन के पास से महल रोड तक, बालाजी तिराहे से जगतपुरा सर्किल की ओर और जगतपुरा से संस्थान पथ एवं महल रोड होते गांधी सर्किल तक एलिवेटेड मार्ग बनाने की योजना शामिल है. इन रूट को एलिवेटेड रोड से जोड़ने से जगतपुरा और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले वाहन चालकों को जाम से राहत मिल सकेगी.
अजमेर रोड पर पहले ही दिख चुका है ऐसा मॉडल : जयपुर में सड़क और मेट्रो को एक ही कॉरिडोर में विकसित करने का प्रयोग नया नहीं है. अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड के ऊपर मेट्रो का संचालन हो रहा है. वहीं टोंक रोड पर भी भविष्य में मेट्रो कॉरिडोर की संभावनाओं को देखते हुए एलिवेटेड रोड के पिलर का डिजाइन तैयार किया गया था. अब झालाना से जगतपुरा तक प्रस्तावित परियोजना में भी इसी मॉडल को आगे बढ़ाने की तैयारी है. शहर की आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ केवल सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक ही कॉरिडोर में सड़क और मेट्रो की जरूरतों को शामिल करना भविष्य के लिहाज से अहम कदम हो सकता है.
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