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जयपुर में पीक आवर्स में जाम: सालाना 121 घंटे अतिरिक्त समय गंवा रहे लोग, अब झालाना से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड और ऊपर मेट्रो की प्लानिंग

जयपुर में वर्तमान में संचालित मेट्रो और अजमेर एलिवेटेड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहर में बढ़ता ट्रैफिक अब सिर्फ सड़कों पर वाहनों की रफ्तार नहीं रोक रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी का कीमती वक्त भी छीन रहा है. सुबह दफ्तर जाने और शाम को घर लौटने के दौरान लगने वाला जाम लोगों के परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय पर भी भारी पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि पीक आवर्स में लोग सालभर में करीब 121 घंटे यानी पांच दिन से ज्यादा का अतिरिक्त समय ट्रैफिक में गंवा देते हैं. इसका असर उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी पड़ रहा है. इसी समस्या को देखते हुए जयपुर में अब ऐसी सड़क बनाने की तैयारी है, जो वर्तमान में ट्रैफिक को राहत देगी और भविष्य में मेट्रो के विस्तार का रास्ता भी तैयार करेगी.