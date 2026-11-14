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जेडीए का प्रवर्तन अधिकारी बरी, कोर्ट ने एसीबी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित कुमार पारीक को दोषमुक्त कर दिया है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश ललित कुमार पारीक की अपील पर दिए. अदालत ने जांच में गंभीर खामियों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफलता को आधार बनाते हुए एसीबी कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.

अदालत ने पाया कि डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सील बंद अवस्था में नहीं रखा गया था. मालखाना प्रभारी और रिकॉर्डिंग तैयार करने वाले गवाहों ने स्वीकार किया कि डीवीआर खुली अवस्था में था और 25 जुलाई, 2006 से पहले सीडी किस हालत में रही, इसकी कोई जानकारी नहीं थी. इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनिवार्य कानूनी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया. एसीबी अधिकारियों ने न तो परिवादी और न ही आरोपी के मोबाइल फोन या सिम कार्ड को जब्त किया और न ही कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त की. परिवादी की शिकायत की तारीख, रनिंग नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट और चॉक एफआईआर की तारीखों और समय में भारी अंतर व विसंगतियां थीं.

एसीबी अधिकारियों की ओर से गवाहों के बयान महीनों और साल भर की देरी से दर्ज किए गए, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. इसके अलावा परिवादी शंकरलाल और सह-परिवादी नंदकिशोर ट्रायल के दौरान पूरी तरह पक्षद्रोही हो गए. उन्होंने स्वीकार किया कि एसीबी के दबाव में और दलाल मनोज शर्मा के इशारे पर झूठी कार्रवाई की गई थी. स्वतंत्र गवाहों ने भी कभी रिश्वत की मांग या पैसों के लेन-देन को अपनी आंखों से देखने या सुनने से इंकार किया.

अदालत ने पाया कि अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी ने सभी बयानों और पत्रावलियों का बारीकी से अवलोकन किए बिना मात्र मशीनी अंदाज में स्वीकृति जारी कर दी. मामले से जुड़े अधिवक्ता कपिल गुप्ता ने बताया कि परिवादी शंकर लाल ने 14 जुलाई, 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा कि वह अपनी कृषि भूमि में निर्माण करा रहा है. इस दौरान तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित कुमार पारीक ने आकर काम रुकवा दिया और अगले दिन आकर रिश्वत मांगी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने ललित कुमार पारीक को गिरफ्तार किया था. वहीं एसीबी कोर्ट ने 18 नवंबर, 2019 को उसे दो साल की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था.

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अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे मृत अफसर के आश्रित बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश अमिश गौतम की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता का शिक्षा विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद तैनात थे. इस दौरान जनवरी 2020 में उनका देहांत हो गया था. याचिकाकर्ता ने फरवरी 2020 में विभाग में अपने पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का आवेदन किया, लेकिन उसे अवयस्क होने के चलते नियुक्ति नहीं दी गई.

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वयस्क होने पर उसने अगस्त 2024 में आवेदन किया, तो विभाग ने उससे जरूरी दस्तावेज मांगे. उसने विभाग में सभी संबंधित दस्तावेज दे दिए. जिस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के लिए कम आय होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया. लेकिन अप्रैल 2025 में उसका अनुकंपा नियुक्ति का क्लेम यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति तत्काल संबल देने के लिए होती है और उसने देरी से आवेदन किया है. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि समान परिस्थिति के अनेकों आश्रितों को सरकार ने आयु सीमा और आवेदन में हुई देरी में राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी है. याचिकाकर्ता का मामला भी समान प्रकृति का है, उसे भी अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.