JDA Demolition Drive : न्यायिक जांच और पुनर्निर्माण की मांग, अतिक्रमण बताने का प्रचार तथ्यों के विपरीत
राजस्थान मुस्लिम फोरम के साथ ही कांग्रेस विधायकों का दावा- धार्मिक स्थल वैध होने के पूरे दस्तावेज.
Published : June 9, 2026 at 8:29 PM IST
जयपुर: राजधानी के मालवीय नगर के नंदपुरी में सोमवार को धार्मिक स्थल ध्वस्तीकरण मामले को लेकर राजस्थान मुस्लिम फोरम सहित कई सामाजिक संगठनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए. राजस्थान फोरम का दावा है कि धार्मिक स्थल से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और इस अतिक्रमण बताने का प्रचार भी तथ्यों के विपरीत है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान और हाकम अली भी मौजूद रहे. इस दौरान राजस्थान मुस्लिम फोरम ने आरोप लगाया कि 8 जून को भारी पुलिस बल की मौजूदगी निषेधाज्ञा और इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के बीच धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया गया, जबकि मामले से जुड़े विवाद विभिन्न वैधानिक और न्यायिक मंचों पर विचाराधीन थे. वक्ताओं ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल में 10 जून को सुनवाई निर्धारित थी, तथा हाईकोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग की गई थी.
“हमारी शराफ़त और हमारी तहज़ीब को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए।”— Amin Kagzi (@AminKagziINC) June 9, 2026
राजस्थान की सरज़मीं पर दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं होंगे।
हम टकराव नहीं, इंसाफ़ चाहते हैं; अराजकता नहीं, संविधान की हिफ़ाज़त चाहते हैं।
हमें एहसान नहीं, बराबरी का न्याय चाहिए। pic.twitter.com/pe4shKhv7N
नहीं दिया पक्ष रखने का समय : कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि संबंधित पक्षों को पक्ष रखना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने और कार्रवाई के बीच बेहद कम समय दिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई जानबूझकर की गई प्रतीत होती है.
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उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर केवल धार्मिक स्थलों को ही निशाना बनाया गया. कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि इस मामले में न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से मुलाकात के प्रयास भी किए गए, लेकिन अवसर नहीं मिल सका.
मानवाधिकार और अल्पसंख्यक आयोग से भी संज्ञान लेने की गुहार : वहीं, वक्ताओं ने इस मामले में धार्मिक स्थल ध्वस्तीकरण करने, न्यायिक जांच करने और जिम्मेदारो के खिलाफ कार्रवाई करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर राज्य मानव अधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग से भी संज्ञान लेने की गुहार लगाई है.
राजस्थान मुस्लिम फोरम का कहना है कि वह न्याय के लिए हाईकोर्ट सहित सभी सक्षम न्यायिक मंचों का दरवाजा खटखटाएंगे.