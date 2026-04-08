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झांसी में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, जेडीए की जमीन पर था अतिक्रमण

झांसी में गरजा पीला पंजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: अतिक्रमण के खिलाफ पूरे यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर रोजाना ही चल रहा है. मंगलवार को भी झांसी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मिक स्थल पर JDA प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बुलडोजर चलने के दौरान कोई बाधा नहीं हो इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही. जेडीए की तरफ से लगातार अवैध रुप से बने मजार को हटाने की अपील की जा रही थी. लेकिन एक्शन नहीं होने पर जेडीए ने अवैध निर्माण को हटा दिया. दरअसल झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित मुक्ता काशी मंच के बगल में स्थित झरना गेट के पास झांसी विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हजरत इमरती शाह बाबा का मजार बना रखा था. झांसी विकास प्राधिकरण की तरफ से कई बार नोटिस देने के बाद भी कमेटी के सदस्यों ने अतिक्रमण कर बनाये गए मजार को नहीं हटाया. जिसके बाद मंगलवार को जेडीए की टीम सिटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल के साथ मौके पहुंची.