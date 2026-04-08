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झांसी में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, जेडीए की जमीन पर था अतिक्रमण

झांसी विकास प्राधिकरण के अमले ने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया

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झांसी में गरजा पीला पंजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 12:56 PM IST

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झांसी: अतिक्रमण के खिलाफ पूरे यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर रोजाना ही चल रहा है. मंगलवार को भी झांसी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मिक स्थल पर JDA प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बुलडोजर चलने के दौरान कोई बाधा नहीं हो इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही. जेडीए की तरफ से लगातार अवैध रुप से बने मजार को हटाने की अपील की जा रही थी. लेकिन एक्शन नहीं होने पर जेडीए ने अवैध निर्माण को हटा दिया.

दरअसल झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित मुक्ता काशी मंच के बगल में स्थित झरना गेट के पास झांसी विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हजरत इमरती शाह बाबा का मजार बना रखा था. झांसी विकास प्राधिकरण की तरफ से कई बार नोटिस देने के बाद भी कमेटी के सदस्यों ने अतिक्रमण कर बनाये गए मजार को नहीं हटाया. जिसके बाद मंगलवार को जेडीए की टीम सिटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल के साथ मौके पहुंची.

अवैध अतिक्रमण पर एक्शन (Video Credit; ETV Bharat)

दो घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान जेडीए की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध तरीके से बने इमरती शाह बाबा का मजार ध्वस्त कर दिया, इस दौरान झांसी विकास प्राधिकरण की टीम, सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा के साथ सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम के अलावा भारी पुलिस बल मौजूद रहा, वहीं कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी.

वहीं झांसी विकास प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजकुमार ने बताया कि ये जेडीए की जमीन थी. इस पर अवैध अतिक्रमण था. इन्हें कई बार नोटिस देकर बताया कि आप अतिक्रमण हटा लें लेकिन वह नहीं हटाया गया. जिसपर मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में 2 घंटे की कार्रवाई के दौरान इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया.

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