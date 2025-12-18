जेडीए ने मेट्रो लाइन के साथ 5 प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर घोषित किया
जेडीए ने शहर में टीओडी कॉरिडोर घोषित होने से मेट्रो का उपयोग बढ़ेगा और यातायात का दबाव कम होगा.
Published : December 18, 2025 at 3:35 PM IST
जयपुर: राजस्थान का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने मेट्रो लाइन के साथ स्थित पांच प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) कॉरिडोर घोषित किया है. जेडीए का यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को अधिसूचित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी-2025 और मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025 के प्रावधानों के तहत लिया गया है.
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि इस नीति के लागू होने के बाद शहर ज्यादा साफ-सुथरे बनेंगे. खर्रा ने बताया कि योजनाएं आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार होंगी. यह नीति शहरों की आर्थिक ताकत बढ़ाने के साथ-साथ लोगों की जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगी. टीओडी के जरिए सार्वजनिक परिवहन को शहरों के विकास का केंद्र बनाया जाएगा. पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी. एक ही इलाके में घर, दुकान और दफ्तर होने से लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण घटेगा, समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.
पढ़ें: जानें कैसे TOD से राजस्थान के शहर ले पाएंगे खुली हवा में सांस, बढ़ेगा स्वास्थ्य, खर्चे होंगे कम
घोषित किए गए 5 नए कॉरिडोर और उनकी लंबाई इस प्रकार है:
- वीर तेजाजी सर्कल से पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन (1.4 किमी)
- पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन से भारत आश्रम मार्ग जंक्शन (1.5 किमी)
- भारत आश्रम मार्ग जंक्शन से जनपथ मार्ग जंक्शन (1.1 किमी)
- जनपथ मार्ग जंक्शन से ईएसआई (ESI) रोड जंक्शन (1.6 किमी)
- ईएसआई (ESI) रोड जंक्शन से टैंक रोड जंक्शन (1.3 किमी)
पढ़ें: बहरोड़- भिवाड़ी में AQI 346 पहुंचा, प्रशासन अलर्ट पर, आमजन के स्वास्थ्य पर हो रहा असर
विकास को बढ़ावा देना: इन कॉरिडोर को घोषित करने का मुख्य उद्देश्य मास ट्रांजिट स्टेशनों (मेट्रो स्टेशनों) के आसपास के क्षेत्रों में कॉम्पैक्ट (सघन), मिश्रित उपयोग (mixed-use) और उच्च घनत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है. इससे आम जनता को मेट्रो स्टेशनों की पैदल दूरी (walkable distance) के भीतर रहने और काम करने की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी.