ETV Bharat / state

जेडीए ने मेट्रो लाइन के साथ 5 प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर घोषित किया

जयपुर: राजस्थान का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने मेट्रो लाइन के साथ स्थित पांच प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) कॉरिडोर घोषित किया है. जेडीए का यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को अधिसूचित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी-2025 और मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025 के प्रावधानों के तहत लिया गया है.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि इस नीति के लागू होने के बाद शहर ज्यादा साफ-सुथरे बनेंगे. खर्रा ने बताया कि योजनाएं आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार होंगी. यह नीति शहरों की आर्थिक ताकत बढ़ाने के साथ-साथ लोगों की जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगी. टीओडी के जरिए सार्वजनिक परिवहन को शहरों के विकास का केंद्र बनाया जाएगा. पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी. एक ही इलाके में घर, दुकान और दफ्तर होने से लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण घटेगा, समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

पढ़ें: जानें कैसे TOD से राजस्थान के शहर ले पाएंगे खुली हवा में सांस, बढ़ेगा स्वास्थ्य, खर्चे होंगे कम