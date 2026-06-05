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JDA : लीज बकायादारों पर सख्ती, 8 जून से जोनवार शिविर, जानिए शेड्यूल

29 जुलाई तक चलने वाले शिविरों में लीज संबंधी लंबित मामलों के साथ नए प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा.

Jaipur Development Authority
जयपुर विकास प्राधिकरण (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) शहरवासियों की लंबित समस्याओं के समाधान और बकाया लीज राशि की वसूली के लिए 8 जून से जोनवार विशेष शिविर लगाएगा. 8 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाले इन शिविरों में लीज संबंधी लंबित मामलों के साथ नए प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा. राजस्व वसूली के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नागरिक सेवा केंद्र, जेडीए परिसर में जोनवार शिविर लगाए जाएंगे. इनमें बकाया लीज राशि और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किए जाएंगे.

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जिन आवंटियों को पहले मांग पत्र जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं कराई है, उनके खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. शिविरों के दौरान जेडीए की विभिन्न योजनाओं में खुद ब खुद निरस्त हो चुके भूखंडों को चिह्नित कर उन्हें नीलामी पोर्टल पर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी. इसके अलावा अल्पावधि किराए और लीज पर उपलब्ध संपत्तियों-भूखंडों का विवरण जेडीए के रेंटल प्रॉपर्टी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह सभी शिविर जेडीए परिसर में ही नागरिक सेवा केंद्र में लगाए जाएंगे.

पढ़ें: अब जेडीए की सेवाएं होंगी स्मार्ट, AI से मिलेगा समाधान

जोनवार शिविरों का कार्यक्रम
• जोन A (1,3) - 8 और 9 जून
• जोन B (2,6) - 10 और 11 जून
• जोन C (4,5) - 15 और 16 जून
• जोन 7 - 18 और 19 जून
• जोन 8 - 22 और 23 जून
• जोन 9 - 24 और 25 जून
• जोन 10 - 29 और 30 जून
• जोन 11 - 1 और 2 जुलाई
• जोन 12 - 3 और 6 जुलाई
• जोन 13 - 7 और 8 जुलाई
• जोन 14 - 9 और 10 जुलाई
• जोन 15 - 13 जुलाई
• जोन 16 - 14 जुलाई
• जोन 17 - 15 जुलाई
• जोन 18 - 16 जुलाई
• जोन 19 - 17 जुलाई
• जोन 20 - 20 जुलाई
• जोन 21 - 21 जुलाई
• जोन 22 - 22 जुलाई
• जोन 23 - 23 जुलाई
• जोन 24 - 24 जुलाई
• जोन 25 - 27 जुलाई
• जोन PRN - 28 और 29 जुलाई

शिविर में होंगे ये काम :

  • बकाया लीज राशि और ब्याज की वसूली
  • लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण
  • नए प्रकरणों का मौके पर समाधान
  • मांग पत्र जारी करना
  • पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया
  • निरस्त भूखंडों को नीलामी पोर्टल पर दर्ज करना
  • रेंटल प्रॉपर्टी पोर्टल पर संपत्तियों का पंजीकरण

आवंटियों से अपील :जेडीए ने सभी आवंटियों और नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संबंधित जोन की निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंच कर बकाया लीज राशि जमा करवाएं. अपने लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर शिविरों का लाभ उठाएं. बहरहाल, जेडीए के ये विशेष शिविर एक तरफ लंबित मामलों के समाधान करेंगे. वहीं, दूसरी ओर बकाया राशि नहीं चुकाने वाले आवंटियों पर प्रशासनिक सख्ती भी देखने को मिलेगी. इससे प्राधिकरण की राजस्व वसूली बढ़ने के साथ नागरिकों को भी अपने पुराने प्रकरणों के समाधान में राहत मिलने की उम्मीद है.

पढ़ें: 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविर: भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर पट्टे एवं बकाया लीज राशि पर डिस्काउंट

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