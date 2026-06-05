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JDA : लीज बकायादारों पर सख्ती, 8 जून से जोनवार शिविर, जानिए शेड्यूल

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) शहरवासियों की लंबित समस्याओं के समाधान और बकाया लीज राशि की वसूली के लिए 8 जून से जोनवार विशेष शिविर लगाएगा. 8 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाले इन शिविरों में लीज संबंधी लंबित मामलों के साथ नए प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा. राजस्व वसूली के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नागरिक सेवा केंद्र, जेडीए परिसर में जोनवार शिविर लगाए जाएंगे. इनमें बकाया लीज राशि और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किए जाएंगे.

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जिन आवंटियों को पहले मांग पत्र जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं कराई है, उनके खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. शिविरों के दौरान जेडीए की विभिन्न योजनाओं में खुद ब खुद निरस्त हो चुके भूखंडों को चिह्नित कर उन्हें नीलामी पोर्टल पर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी. इसके अलावा अल्पावधि किराए और लीज पर उपलब्ध संपत्तियों-भूखंडों का विवरण जेडीए के रेंटल प्रॉपर्टी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह सभी शिविर जेडीए परिसर में ही नागरिक सेवा केंद्र में लगाए जाएंगे.

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जोनवार शिविरों का कार्यक्रम

• जोन A (1,3) - 8 और 9 जून

• जोन B (2,6) - 10 और 11 जून

• जोन C (4,5) - 15 और 16 जून

• जोन 7 - 18 और 19 जून

• जोन 8 - 22 और 23 जून

• जोन 9 - 24 और 25 जून

• जोन 10 - 29 और 30 जून

• जोन 11 - 1 और 2 जुलाई

• जोन 12 - 3 और 6 जुलाई

• जोन 13 - 7 और 8 जुलाई

• जोन 14 - 9 और 10 जुलाई

• जोन 15 - 13 जुलाई

• जोन 16 - 14 जुलाई

• जोन 17 - 15 जुलाई

• जोन 18 - 16 जुलाई

• जोन 19 - 17 जुलाई

• जोन 20 - 20 जुलाई

• जोन 21 - 21 जुलाई

• जोन 22 - 22 जुलाई

• जोन 23 - 23 जुलाई

• जोन 24 - 24 जुलाई

• जोन 25 - 27 जुलाई

• जोन PRN - 28 और 29 जुलाई