न्याय मित्र की रिपोर्टः द्रव्यवती नदी में सीधे ही अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जा रहा, अवैध पंपिंग से हो रही खेती
द्रव्यवती नदी में अनट्रीटेड सीवरेज और केमिकल युक्त पानी बहाए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.
Published : February 19, 2026 at 7:32 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली द्रव्यवती नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई न्यायमित्रों की रिपोर्ट ने नदी की बदहाली की जो तस्वीर खींची है, वह डराने वाली है. करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी इस प्रोजेक्ट का असल मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर न्यायमित्रों ने 7 और 8 फरवरी को द्रव्यवती नदी के विभिन्न हिस्सों और एसटीपी (STP) प्लांट्स का गहन निरीक्षण किया. इस निरीक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, शहर के कई प्रमुख इलाकों से बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी (Untreated Water) सीधे नदी में बहाया जा रहा है.
न्याय मित्र शोभित तिवाड़ी ने बताया कि निरीक्षण में पता चला की विश्वकर्मा औद्योगिक एरिया, बनीपार्क आर्मी एरिया, विद्याधर नगर, सुशीलपुरा, रीको एसटीपी तरुछाया नगर, रेलवे ब्रिज फन किंगडम के पास, ग्रासफील्ड श्याम नगर के पास, आतिश मार्केट, बम्बाला पुलिया, मानसरोवर, नारायणा अस्पताल प्रताप नगर व राणा सांगा मार्ग पर अनट्रीटेड वाटर को सीधे ही द्रव्यवती में छोड़ा जा रहा है. वहीं गोनेर में अवैध तौर पर पंपिंग कर खेती की जा रही है. कई जगह पर रिवर फ्रंट का अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा है. वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है. वहीं एसटीपी प्लांट व रिवर फ्रंट पर संसाधनों की कमी है. एसटीपी प्लांट पर सफाई की व्यवस्था नहीं है. वहीं द्रव्यवती के प्लांट के सबस्टैंडर्ड होने के चलते चंदलाई बांध का पानी भी प्रभावित हो रहा है.
इसे भी पढ़ें: रील के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति रद्द, नए सिरे से प्रक्रिया आरंभ करने के दिए निर्देश
इसके जवाब में जेडीए ने कहा कि सुशीलपुरा पर जयपुर नगर निगम की सीवरेज लाइन, जो देहलावास एसटीपी के लिए है, वहां से सरप्लस फ्लो सीधा ही द्रव्यवती में डायवर्ट हो रहा है. वहीं अन्य जगहों पर भी कई नालों से भी अनट्रीटेड सीवरेज नगर निगम नदी में छोड़ रहा है. इसके अलावा विश्वकर्मा, सुदर्शनपुरा और सीतापुरा सहित सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र से केमिकल वाला कचरा सीधे द्रव्यवती नदी में छोड़ा जा रहा है. जेडीए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई कर रहा है. जेडीए ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने व दोषी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील करने की कार्रवाई भी की है. अदालत में मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी. गौरतलब है कि पीएन मैंदोला ने द्रव्यवती नदी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी. इसमें कहा था कि इस नदी को प्रदूषित कर दिया है और इससे वास्तविक स्वरूप नष्ट हो रहा है. इसलिए इसे मूल स्वरूप में लाया जाए.