न्याय मित्र की रिपोर्टः द्रव्यवती नदी में सीधे ही अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जा रहा, अवैध पंपिंग से हो रही खेती

जयपुर : राजधानी जयपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली द्रव्यवती नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई न्यायमित्रों की रिपोर्ट ने नदी की बदहाली की जो तस्वीर खींची है, वह डराने वाली है. करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी इस प्रोजेक्ट का असल मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है. ​राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर न्यायमित्रों ने 7 और 8 फरवरी को द्रव्यवती नदी के विभिन्न हिस्सों और एसटीपी (STP) प्लांट्स का गहन निरीक्षण किया. इस निरीक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, शहर के कई प्रमुख इलाकों से बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी (Untreated Water) सीधे नदी में बहाया जा रहा है.

न्याय मित्र शोभित तिवाड़ी ने बताया कि निरीक्षण में पता चला की विश्वकर्मा औद्योगिक एरिया, बनीपार्क आर्मी एरिया, विद्याधर नगर, सुशीलपुरा, रीको एसटीपी तरुछाया नगर, रेलवे ब्रिज फन किंगडम के पास, ग्रासफील्ड श्याम नगर के पास, आतिश मार्केट, बम्बाला पुलिया, मानसरोवर, नारायणा अस्पताल प्रताप नगर व राणा सांगा मार्ग पर अनट्रीटेड वाटर को सीधे ही द्रव्यवती में छोड़ा जा रहा है. वहीं गोनेर में अवैध तौर पर पंपिंग कर खेती की जा रही है. कई जगह पर रिवर फ्रंट का अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा है. वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है. वहीं एसटीपी प्लांट व रिवर फ्रंट पर संसाधनों की कमी है. एसटीपी प्लांट पर सफाई की व्यवस्था नहीं है. वहीं द्रव्यवती के प्लांट के सबस्टैंडर्ड होने के चलते चंदलाई बांध का पानी भी प्रभावित हो रहा है.