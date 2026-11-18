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जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर JDA का बुलडोजर एक्शन, मेट्रो पिलर 84 से 109 तक हटाए अतिक्रमण

न्यू सांगानेर रोड से अतिक्रमण हटाता बुलडोजर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने बुलडोजर एक्शन फिर शुरू किया. दिवाली के बाद JDA ने न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते अभियान का दूसरा चरण शुरू किया. बुधवार को सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक 100 फीट सड़क सीमा में आ रहे निर्माण ध्वस्त किए. इस दौरान जनपद के कॉर्नर स्थित चार मंजिला होटल के सड़क सीमा में आ रहे हिस्से को भी तोड़ा गया.