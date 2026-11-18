जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर JDA का बुलडोजर एक्शन, मेट्रो पिलर 84 से 109 तक हटाए अतिक्रमण
BULLDOZER ACTION BY JDA on NEW SANGANER ROAD हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण शुरू...
Published : November 18, 2026 at 12:44 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने बुलडोजर एक्शन फिर शुरू किया. दिवाली के बाद JDA ने न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते अभियान का दूसरा चरण शुरू किया. बुधवार को सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक 100 फीट सड़क सीमा में आ रहे निर्माण ध्वस्त किए. इस दौरान जनपद के कॉर्नर स्थित चार मंजिला होटल के सड़क सीमा में आ रहे हिस्से को भी तोड़ा गया.
JDA की चार प्रवर्तन टीमें और बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात रहा. कार्रवाई मेट्रो पिलर संख्या 84 से 109 के बीच सड़क के दोनों ओर की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने के बाद सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान पूरा किया जाएगा. कार्रवाई के दौरान JDA के जोन-सी उपायुक्त हेमंत कुमार और प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद रहे.
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दूसरे चरण में एक किमी क्षेत्र में कार्रवाई: न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के दूसरे चरण में करीब एक किमी हिस्से में दो दर्जन से अधिक निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है. JDA ने इस क्षेत्र में सड़क की निर्धारित 100 फीट सीमा में आ रहे निर्माणों को चिह्नित किया है. मेट्रो पिलर 84 से 109 तक दोनों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Jaipur Development Authority (JDA) demolished illegal structures during the second phase of an anti-encroachment drive along the Sodala to New Sanganer Road stretch Islam Khan, Additional Chief Controller, JDA says, "We are carrying out the second phase of the drive today after completing the first phase earlier over a 1–1.5 km stretch. Around 70–80 encroachments were identified here; 25–30 were removed voluntarily by the occupants, and we are clearing the rest. All prior notices were served, objections were heard and resolved, and due legal process was followed. The drive is proceeding peacefully without any opposition and will continue until completion."— ANI (@ANI) November 18, 2026
पहले चरण में डेढ़ किमी तक कार्रवाई: इससे पहले अभियान के पहले चरण में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के हिस्से में कार्रवाई की गई थी. अब शेष हिस्से को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए JDA ने चार अलग-अलग प्रवर्तन टीमें गठित की हैं. अधिकारियों का कहना है कि जिन निर्माणों को सड़क सीमा में पाया गया है, उन्हें नियमानुसार हटाया जा रहा है.
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70 से 80 अतिक्रमण चिह्नित, खुद हटाए निर्माण : JDA के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक इस्लाम खान के अनुसार, इस क्षेत्र में करीब 70 से 80 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. इनमें से लगभग 25 से 30 निर्माण संबंधित लोगों ने स्वयं हटा लिए हैं, जबकि शेष अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. प्रभावित लोगों की आपत्तियां सुनी गईं और उनका निस्तारण करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है. अधिकारियों के अनुसार अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और चिह्नित अतिक्रमण हटने तक कार्रवाई जारी रहेगी.
Jaipur, Rajasthan: Jaipur Development Authority (JDA) begins the second phase of its drive to widen New Sanganer Road to 100 feet, targeting over 90 structures between Metro pillars 84 and 109. Five teams are carrying out the demolition following a Rajasthan High Court directive to remove encroachments within two weeks— IANS (@ians_india) November 18, 2026
हाईकोर्ट के आदेश के बाद JDA की सख्ती: न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को हाईकोर्ट के 6 अगस्त 2026 के आदेश की पालना से जोड़कर देखा जा रहा है. सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने JDA को सख्त निर्देश दिए थे. कोर्ट ने निर्धारित समय में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा था. सड़क सीमा में आने वाले करीब 210 लोगों को पहले ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके हैं. नोटिस और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के बाद अब JDA ने मौके पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है.
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दायरा कई कॉलोनियों तक: JDA की प्रस्तावित कार्रवाई का दायरा न्यू सांगानेर रोड के आसपास की कई कॉलोनियों तक फैला है. योजना के तहत गुर्जर की थड़ी से उत्तर दिशा में सड़क के दोनों ओर और सोडाला से दक्षिण दिशा की ओर भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे. अभियान के दायरे में गोवर्धन कॉलोनी, रामनगर-डी, विश्वा नगर, कच्ची बस्ती, सुरेंद्र पाल कॉलोनी, विवेक विहार, देवी नगर और कटेवा नगर शामिल हैं. इसके अलावा अशोक नगर-ए, श्याम नगर-ई, श्याम नगर-डी, कीर्ति नगर, तीर्थ नगर, कैलाशपुरी, शिवपुरी, डीपी कॉलोनी और गणेश नगर-ए में भी सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है. JDA ने इसके लिए चार प्रवर्तन टीमें तैनात की.
अधिकारियों का दावा-कानूनी प्रक्रिया पूरी की: JDA के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक इस्लाम खान ने बताया कि न्यू सांगानेर रोड पर 100 फीट सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया. पहले चरण में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई की थी. अब शेष क्षेत्र में चिह्नित अतिक्रमण हटा रहे हैं. 70 से 80 अतिक्रमण चिह्नित किए थे. इनमें 25 से 30 लोगों ने अपने स्तर पर निर्माण हटा लिए. बाकी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जारी है. सभी संबंधित लोगों को पहले नोटिस दिए और आपत्तियां सुनने के बाद कार्रवाई की जा रही है. अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है.
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कोर्ट के आदेश का हवाला: सर्किल ऑफिसर जेठू सिंह ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लोगों को पहले ही समझाइश दी गई थी. कुछ लोगों ने निर्माण हटाने के लिए समय मांगा था. इस पर समय भी दिया गया. इसके बाद कई लोगों ने स्वयं ही निर्धारित सीमा तक अपने निर्माण हटा लिए.
व्यापारियों का विरोध, 50 साल पुराने निर्माण का हवाला: JDA की कार्रवाई के बीच कुछ स्थानीय दुकानदारों ने नाराजगी भी जाहिर की. एक दुकानदार ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा. जबरन दुकानों को तोड़ा जा रहा है. दुकानदार का कहना था कि उन्होंने करीब 50 साल पहले उचित नाप-जोख के बाद दुकानें बनाई थीं. ऐसे में अब इन निर्माणों को तोड़े जाने से उनका नुकसान हो रहा है. इस तरह कार्रवाई को लेकर प्रशासन और स्थानीय व्यापारियों के अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं. JDA का कहना है कि सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है, वहीं प्रभावित दुकानदार पुराने निर्माणों और अपने नुकसान का हवाला दे रहे हैं.
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यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद: न्यू सांगानेर रोड जयपुर के प्रमुख व्यस्त मार्गों में शामिल है. सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक इस मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं. आसपास की कॉलोनियों, बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण यहां यातायात का दबाव भी बना रहता है. सड़क सीमा में अतिक्रमण होने से सड़क की उपलब्ध चौड़ाई प्रभावित होती है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. JDA के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद निर्धारित 100 फीट सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कर सड़क चौड़ीकरण की राह आसान करना है.
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