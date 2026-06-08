जगतपुरा-नंदपुरी रोड को चौड़ा करने के लिए JDA का बड़ा एक्शन, 5 धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई शुरू, भारी पुलिस बल तैनात
जगतपुरा में नंदपुरी रोड को 80 फीट चौड़ा करने के लिए जेडीए ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बड़ी कार्रवाई शुरू की है.
Published : June 8, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : June 8, 2026 at 7:36 AM IST
जयपुर : जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी रोड को चौड़ी करने को लेकर सोमवार सुबह जेडीए प्रशासन का बड़ा अभियान शुरू हुआ. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से सड़क सीमा में आ रहे पांच धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. संवेदनशील मानी जा रही इस कार्रवाई के मद्देनजर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, आरएसी जवान और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. वहीं करीब 7 बुलडोजर, लोखंडा मशीन और मलबा उठाने के लिए डंपर आदि मौके पर पहुंचे हैं. जयपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है. यही नहीं कार्रवाई क्षेत्र में वीडियो- फोटोग्राफी पर भी रोक लगाई गई है.
इलाके को किया गया सील, हर गतिविधि पर नजर : जेडीए की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई. प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर आम आवाजाही को रोक दिया गया है और केवल अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है, जबकि आरएसी की 12 कंपनियां भी मोर्चा संभाले हुए हैं. प्रशासन ने नंदपुरी अंडरपास से जगतपुरा तक के संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा घेरा बना रखा है. ड्रोन और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैयार रखा गया है.
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सड़क सीमा में आ रहे हैं पांच धार्मिक स्थल : जेडीए की ओर से जिन निर्माणों को हटाया जा रहा है उनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार शामिल हैं. इससे पहले संबंधित पक्षों को पूर्व में नोटिस देने के साथ स्वयं निर्माण हटाने का समय भी दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है.
पहले हटाए जा चुके हैं 134 अतिक्रमण : जेडीए कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन के अनुसार 22 मई को इसी मार्ग पर अभियान चलाकर 134 अतिक्रमण हटाए गए थे. इसके बाद सड़क चौड़ीकरण के अगले चरण के तहत धार्मिक स्थलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. वर्तमान में कई स्थानों पर 25 से 30 फीट चौड़ी यह सड़क राजस्व रिकॉर्ड में 80 फीट दर्ज है. करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण से नंदपुरी और जगतपुरा के बीच यातायात सुगम होगा. साथ ही हरे कृष्णा मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है.
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50 से अधिक कॉलोनियों को मिलेगा लाभ : सड़क चौड़ी होने के बाद आसपास की करीब 50 कॉलोनियों के निवासियों को मालवीय नगर, प्रधान मार्ग और एपेक्स सर्किल की ओर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. लंबे समय से लंबित इस परियोजना को शहर के यातायात ढांचे के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बहरहाल, नंदपुरी रोड पर चल रही कार्रवाई पर प्रशासन की नजर बनी हुई है, वहीं 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ करने की कार्रवाई की जा रही है.
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