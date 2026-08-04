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Action on History Sheeters : अजमेर-झालावाड़ में जमकर गरजा बुलडोजर, हुई ये बड़ी कार्रवाई

हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम खान के पक्के निर्माण पर कार्रवाई ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर/झालावाड़: हिस्ट्रीशीटर और पूर्व पार्षद रहे हाजी अलीम खान की ओर से पक्का निर्माण कर किए गए अतिक्रमण को अजमेर विकास प्राधिकरण के पीले पंजे ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया. अतिक्रमी को पहले भी कई नोटिस दिए गए थे. तीन दिन पहले भी उसे नोटिस दिया गया था. नोटिस का जवाब नहीं देने पर सोमवार को एडीए की टीम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गई और पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया. पूर्व पार्षद और कृष्ण गंज थाने के हिस्ट्रीशीटर ने डेढ़ बीघा सरकारी भूमि पर मैरिज गार्डन और चारदीवारी बना रखी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग थी. अजमेर विकास प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर जयपाल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस से शिकायत करने के बाद प्रकरण की जांच करवाई गई. जांच में पाया गया कि अतिक्रमण की गई भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण की है. अतिक्रमण करने वाले हाजी अलीम खान को नियमानुसार नोटिस दिए गए थे, जिसका जवाब नहीं दिया गया. मंगलवार को जिला पुलिस के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने वैशाली नगर में आरपीएससी कॉलोनी में एडीए की डेढ़ बीघा भूमि पर बने पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया है. साथ ही भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया गया है. एडीए के अधिकारी और पुलिस जाप्ता (ETV Bharat Ajmer) पुलिस ने एडीए को दी शिकायत पर हुई जांच के बाद कार्रवाई : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि डीजीपी की ओर से अपराधियों की अवैध संपत्तियों और आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश है. जहांगीर ने बताया कि पूर्व पार्षद एवं कृष्ण गंज थाने के हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम खान ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से व्यावसायिक पक्का निर्माण कर रखा था. पढ़ें : Bulldozer Action : शाहपुरा में सुलतान शाह की बावड़ी के पास अतिक्रमण पर चला 'पीला पंजा'...बाजार रहे बंद अवैध अतिक्रमण और अवैध संपत्ति को लेकर जांच के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी गई थी. एडीए ने भी जांच में पूर्व पार्षद और हाजी अलीम खान के अतिक्रमण कर डेढ़ बीघा बेशकीमती भूमि पर बनाए गए पक्के निर्माण का होना पाया गया. एडीए के साथ जिला पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. जांगिड़ ने बताया कि फिलहाल धोखाधड़ी मामले में हाजी अलीम खान जेल में कैद है.