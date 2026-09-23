JCI एक्सपो 2026: देश-विदेश के उत्पादों से सजेगा रांची का मोरहाबादी मैदान, 1 अक्टूबर से लोग उठा सकेंगे लुत्फ
JCI एक्सपो मोरहाबादी मैदान में 1 अक्टूबर से शुरू होगा. इस उत्सव में देश-विदेश के करीब 400 स्टॉल लगेंगे. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 7:56 PM IST
रांची: युवा सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन जेसीआई के द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 'एक्सपो उत्सव 2026' आयोजित किया जा रहा है. यह उत्सव 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा. इस मेले में देश-विदेश के करीब 400 स्टॉल लगेंगे. यहां विदेशी ड्राई फ्रूट्स से लेकर बच्चों के खिलौने और गाड़ियां प्रदर्शित की जाएगी.
इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को स्थानीय जेसीआई ऑफिस में पोस्टर रिलीज किया गया. इन पोस्टर को रांची के विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों, स्कूल, मंदिरों इत्यादि जगहों पर लगाया जाएगा, जिससे आम जनता को एक्सपो के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त होंगी. एक्सपो उत्सव के लिए 30 रुपये एंट्री फीस तय की गई है. टिकट ऑनलाइन भी बुक किए जा सकते हैं.
29वें वर्षगांठ पर शानदार आयोजन की तैयारी में JCI
एक्सपो के चीफ कोऑर्डिनेटर जेसी एचजीएफ सीए प्रशांत पाटोदिया ने बताया कि सात दिनों के इस उत्सव में कुल 400 स्टॉल्स देश के विभिन्न शहरों से लगेंगे, जिसमें बड़े ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि स्टॉल्स लगेंगे. एक्सपो के दौरान प्रेमिसेस में प्रतिदिन प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें जूनियर मास्टरशेफ, चित्रकला, ट्रेजर हंट, तम्बोला, डॉग शो, वॉइस् ऑफ एक्सपो, एक्सपो टैंक, डांस, योगा प्रतियोगिताएं शामिल हैं.
कई नामी कंपनियां होंगी शामिल
इस उत्सव में देश की नामचीन कंपनियों ने भी सहभागिता निभाने का भरोसा दिया है, जिसमें पंचरत्न स्काईलाइन, टैंगो (Tango), अल्पाइन (Alpine) और गृहस्थी (Grihasthi) आदि शामिल है. उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए शहर के कई बड़े ब्रांड्स सहयोगी के रूप में जुड़े हैं, जिनमें चाणक्य बीएनआर होटल (हॉस्पिटैलिटी पार्टनर), मोशन (एजुकेशन पार्टनर), बुद्धा टोयोटा (ऑटोमोबाइल पार्टनर), अलंकार (ज्वेलरी पार्टनर) शामिल हैं.
इसके अलावा श्नाइडर इलेक्ट्रिक (इलेक्ट्रिक पार्टनर), प्रभुजी (फूड पार्टनर), वॉव डिटेलिंग (डिटेलिंग पार्टनर), बागला (सिक्योरिटी पार्टनर), बलीफिया (फोटोग्राफी पार्टनर), NTPC (माइनिंग पार्टनर), आराध्या (ट्रैवल पार्टनर), अपना मार्ट (ग्रोसरी पार्टनर), Me & Moms (लाइफस्टाइल पार्टनर), एटीसी (स्वच्छ पार्टनर), कैफीनेटर्स (बेवरेज पार्टनर) और रेडियो धूम (रेडियो पार्टनर) है.
इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें संयोजक जेसी तपिश केडिया एवं जेसी राहुल राजगारिया, अध्यक्ष सीए अभिषेक जैन, जेसीरैट चेयरपर्सन खुशबु सिंघानिया, सदस्य सिद्धार्थ जैस्वाल, तरुण अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल शामिल थे. एक्सपो के मीडिया प्रभारी जेसी वरुण जालान ने कहा कि इस आयोजन में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा गया है. आगामी 1 अक्टूबर को दिन के 11 बजे इसकी शुरुआत होगी, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा.
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