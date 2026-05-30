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कोटमी सराफा कारोबारी मर्डर केस: अमित जोगी बोले- 115 CCTV कैमरे बंद पड़े, GPM जिला अवैध तस्करी, नशे के कारोबार का केंद्र बना

कोटमी सराफा कारोबारी मर्डर केस: अमित जोगी बोले- 115 CCTV कैमरे बंद पड़े ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अमित जोगी बोले- GPM जिला अवैध तस्करी, नशे के कारोबार का केंद्र बना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरेला पेंड्रा मरवाही: सराफा कारोबारी मर्डर केस में 4 दिन बाद भी पुलिस को बड़ी सफलता या सुराग नहीं मिली है. कोटमी साप्ताहिक बाजार में सर्राफा व्यवसायी प्रदीप सोनी की लूट और गोली मारकर हत्या की गई थी. इस पर कांग्रेस के साथ अब JCCJ नेता अमित जोगी ने भी सरकार को जमकर घेरा. कैमरों के बंद होने, जिले में तस्करी होने जैसे कई आरोप लगाए.

अमित जोगी ने जिले की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अमित जोगी ने आरोप लगाया कि जीपीएम जिले में सुरक्षा और निगरानी के लिए लगाए गए 115 सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं और इन्हें जानबूझकर निष्क्रिय रखा गया है. उन्होंने कहा कि यदि कैमरे चालू रहते तो पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते थे.

जीपीएम जिला अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है और यही से तस्करी, अवैध खनन और नशे के कारोबार का केंद्र बनता जा रहा है. सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों की प्रभावी निगरानी नहीं हो रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.- अमित जोगी, JCCJ

जिला तस्करी का केंद्र बना- जोगी

अमित जोगी ने कहा कि कानून व्यवस्था GPM जिले में ठप पड़ी है. ये जिला स्मगलिंग का केंद्र बन गया है. चाहे रेत तस्करी हो या शराब या गांजा, ड्रग्स, सूखा नशा हर तरह के अवैध काले कारोबार का हब ये जिला बन गया है.

व्यापारियों में नाराजगी

मामले की जांच के लिए बिलासपुर रेंज के आईजी के नेतृत्व में विभिन्न जिलों की विशेष पुलिस टीमें लगातार आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई हैं. पुलिस द्वारा कई स्थानों पर कई बिंदुओं पर जांच और पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. वहीं घटना के विरोध में कल देर शाम गौरेला के मुख्य चौराहों से नाराज व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला.

कोटमी हत्याकांड को लेकर व्यापारियों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश बना हुआ है. लोग लगातार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.