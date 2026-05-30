ETV Bharat / state

कोटमी सराफा कारोबारी मर्डर केस: अमित जोगी बोले- 115 CCTV कैमरे बंद पड़े, GPM जिला अवैध तस्करी, नशे के कारोबार का केंद्र बना

JCCJ नेता अमित जोगी ने सराफा कारोबारी हत्या के मामले में गंभीर आरोप लगाए, कहा- जानबूझकर निष्क्रिय रखे गए हैं CCTV कैमरे

Amit Jogi Allegation
कोटमी सराफा कारोबारी मर्डर केस: अमित जोगी बोले- 115 CCTV कैमरे बंद पड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला पेंड्रा मरवाही: सराफा कारोबारी मर्डर केस में 4 दिन बाद भी पुलिस को बड़ी सफलता या सुराग नहीं मिली है. कोटमी साप्ताहिक बाजार में सर्राफा व्यवसायी प्रदीप सोनी की लूट और गोली मारकर हत्या की गई थी. इस पर कांग्रेस के साथ अब JCCJ नेता अमित जोगी ने भी सरकार को जमकर घेरा. कैमरों के बंद होने, जिले में तस्करी होने जैसे कई आरोप लगाए.

अमित जोगी बोले- GPM जिला अवैध तस्करी, नशे के कारोबार का केंद्र बना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

115 CCTV कैमरे बंद पड़े

अमित जोगी ने जिले की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अमित जोगी ने आरोप लगाया कि जीपीएम जिले में सुरक्षा और निगरानी के लिए लगाए गए 115 सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं और इन्हें जानबूझकर निष्क्रिय रखा गया है. उन्होंने कहा कि यदि कैमरे चालू रहते तो पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते थे.

जीपीएम जिला अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है और यही से तस्करी, अवैध खनन और नशे के कारोबार का केंद्र बनता जा रहा है. सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों की प्रभावी निगरानी नहीं हो रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.- अमित जोगी, JCCJ

जिला तस्करी का केंद्र बना- जोगी

अमित जोगी ने कहा कि कानून व्यवस्था GPM जिले में ठप पड़ी है. ये जिला स्मगलिंग का केंद्र बन गया है. चाहे रेत तस्करी हो या शराब या गांजा, ड्रग्स, सूखा नशा हर तरह के अवैध काले कारोबार का हब ये जिला बन गया है.

व्यापारियों में नाराजगी

मामले की जांच के लिए बिलासपुर रेंज के आईजी के नेतृत्व में विभिन्न जिलों की विशेष पुलिस टीमें लगातार आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई हैं. पुलिस द्वारा कई स्थानों पर कई बिंदुओं पर जांच और पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. वहीं घटना के विरोध में कल देर शाम गौरेला के मुख्य चौराहों से नाराज व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला.

कोटमी हत्याकांड को लेकर व्यापारियों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश बना हुआ है. लोग लगातार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

सराफा कारोबारी मर्डर केस: मौके पर पहुंचे IG, पूर्व विधायक शैलेश पांडेय भी परिवार से मिले, कहा- पुलिस क्या सिर्फ चालान काटने के लिए है?
मेरे पोस्ट से जिसने छेड़छाड़ की, उस पर षड़यंत्र और दंगा भड़काने की कार्रवाई हो- अमित जोगी
रेत उत्खनन में निकले 10 नर कंकाल मामले में एक्शन, ईटीवी भारत की खबर का असर, खनिज निरीक्षक को नोटिस, 5 ट्रैक्टर भी जब्त

TAGGED:

AMIT JOGI ON KOTMI MURDER
GPM DISTRICT CRIME
अमित जोगी
कोटमी सराफा कारोबारी मर्डर
AMIT JOGI ALLEGATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.