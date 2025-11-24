ETV Bharat / state

अमित जोगी ने हिड़मा का समर्थन करने वालों पर बोला हमला, वीर जवानों को किया नमन

अमित जोगी ने हिड़मा को बताया एनिमी ऑफ द स्टेट

JCCJ Chief Amit Jogi
अमित जोगी का दुर्ग दौरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 11:31 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सोमवार को दुर्ग के दौरे पर थे. यहां पर उन्होंने हिड़मा को लेकर पूछे गए सवाल में खुलकर अपने विचार रखे. उन्होंने नक्सली हिड़मा का समर्थन करने वाले लोगों पर करारा हमला बोला.

हिड़मा एनिमी ऑफ द स्टेट था

अमित जोगी ने कहा कि हिड़मा जैसे लोग एनिमी ऑफ द स्टेट हैं यानि के ये लोग राज्य के दुश्मन हैं. ऐसे व्यक्ति, जो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर आस्था नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं करते, उन पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है.

अमित जोगी का हिड़मा समर्थकों पर निशाना (ETV BHARAT)

हिड़मा का नाम लेना भी उचित नहीं

अमित जोगी ने कहा कि जो लोग हिड़मा को हीरो या शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारत लोकतांत्रिक देश है. इसका आधार अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचार हैं. ऐसे लोगों का नाम लेना भी उचित नहीं है.

नक्सलियों के शांति वार्ता के प्रस्ताव पर क्या बोले जोगी

अमित जोगी ने नक्सलियों के शांति वार्ता के प्रस्ताव के सवाल पर भी बेबाकी से जवाब दिए. उन्होंने कहा कि माओवादी अभी बैकफुट पर हैं.जब माओवादी लड़ाई हार चुके हैं तो सरेंडर की बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता. जोगी ने कहा कि सरकार को इस विषय पर अनावश्यक चर्चा नहीं करनी चाहिए. जो लड़ाई माओवादियों ने शुरू की है, उसका जवाब उन्हें मिलना चाहिए, और इसे अपने अंजाम तक पहुंचाना आवश्यक है.

साय सरकार पर अमित जोगी का हमला

अमित जोगी ने वर्तमान की साय सरकार पर बड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार का एकमात्र लक्ष्य अडानी समूह को लाभ पहुंचाना है. सरकार तीन चरणों में संपत्तियां सौंपने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें दो चरण लगभग पूरे हो चुके हैं.

अमित जोगी ने दावा किया कि उत्तर छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों को अडानी समूह को बेचने की तैयारी है, जबकि सीमेंट, स्टील और पावर सेक्टर से जुड़ी संपत्तियां भी इसी दिशा में दी जा रही हैं. दक्षिण छत्तीसगढ़ की लौह अयस्क संपत्तियों को भी अडानी के हवाले करने की कोशिश की जा रही है.

