ETV Bharat / state

फरीदाबाद में सीवर की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से जेसीबी चालक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

फरीदाबाद: बड़खल क्षेत्र में सेक्टर-28 के पास दिल्ली-मथुरा-आगरा हाईवे की सर्विस रोड के किनारे रविवार दोपहर सीवर लाइन की खुदाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 32 वर्षीय जेसीबी चालक जहिर की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद मजदूरों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.

सीवर की खुदाई के दौरान जेसीबी चालक की मौत: जानकारी के अनुसार, सीवर लाइन बिछाने के लिए करीब 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था. इसी दौरान जेसीबी का अगला हिस्सा मिट्टी में फंस गया. मशीन को निकालने के लिए चालक जहिर जेसीबी से उतरकर गड्ढे में गया. जब वो मशीन को निकालने का प्रयास कर रहा था, अचानक मिट्टी भरभराकर उसके ऊपर आ गिरी और वो पूरी तरह दब गया.

फरीदाबाद में सीवर की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से जेसीबी चालक की मौत (ETV Bharat)

हादसे में एक घायल: हादसे के समय उसके साथ मौजूद एक हेल्पर भी इसकी चपेट में आया, लेकिन वो गड्ढे के किनारे होने के कारण बाल-बाल बच गया. हालांकि उसके हाथ और पैरों में चोटें आई हैं. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद मजदूरों ने दूसरी जेसीबी की मदद से करीब 20 मिनट तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया और जहिर को बाहर निकाला. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.