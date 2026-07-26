फरीदाबाद में सीवर की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से जेसीबी चालक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
सीवर लाइन की खुदाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. मिट्टी धंसने से 32 वर्षीय जेसीबी चालक जहिर की मौत हो गई.
Published : July 26, 2026 at 8:31 PM IST
फरीदाबाद: बड़खल क्षेत्र में सेक्टर-28 के पास दिल्ली-मथुरा-आगरा हाईवे की सर्विस रोड के किनारे रविवार दोपहर सीवर लाइन की खुदाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 32 वर्षीय जेसीबी चालक जहिर की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद मजदूरों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.
सीवर की खुदाई के दौरान जेसीबी चालक की मौत: जानकारी के अनुसार, सीवर लाइन बिछाने के लिए करीब 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था. इसी दौरान जेसीबी का अगला हिस्सा मिट्टी में फंस गया. मशीन को निकालने के लिए चालक जहिर जेसीबी से उतरकर गड्ढे में गया. जब वो मशीन को निकालने का प्रयास कर रहा था, अचानक मिट्टी भरभराकर उसके ऊपर आ गिरी और वो पूरी तरह दब गया.
हादसे में एक घायल: हादसे के समय उसके साथ मौजूद एक हेल्पर भी इसकी चपेट में आया, लेकिन वो गड्ढे के किनारे होने के कारण बाल-बाल बच गया. हालांकि उसके हाथ और पैरों में चोटें आई हैं. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद मजदूरों ने दूसरी जेसीबी की मदद से करीब 20 मिनट तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया और जहिर को बाहर निकाला. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
नूंह का रहने वाला था जहिर: मृतक के भाई मुबारिक ने बताया कि "जहिर मूल रूप से मेवात का रहने वाला था और पिछले कई वर्षों से जेसीबी चालक के रूप में काम कर रहा था. वह शादीशुदा था और अपने पीछे दो बेटे और दो बेटियां छोड़ गया है. परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा होने के कारण उसकी मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है."
पुलिस मामले की जांच में जुटी: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि "फिलहाल परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है."
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