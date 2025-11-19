डीडीहाट में जेसीबी मशीन खाई में गिरी, ऑपरेटर की दर्दनाक मौत
पिथौरागढ़ जिले में फिर सड़क हादसा, डीडीहाट में जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त, जेसीबी ऑपरेटर की गई जान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2025 at 5:01 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा हादसा डीडीहाट में हुआ है. जहां एक जेसीबी मशीन बेकाबू होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हादसे की सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव का रेस्क्यू कर उसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है.
डीडीहाट के सेरा सोनाली क्षेत्र में जेसीबी मशीन हादसे का शिकार: जानकारी के मुताबिक, बीती देर रात करीब 12 बजे डीडीहाट तहसील क्षेत्र में बोराबुंगा के सेरा सोनाली क्षेत्र में जेसीबी मशीन हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन अलाईमल से लीमाभाट की ओर जा रही थी. तभी रास्ते में अचानक जेसीबी का नियंत्रण बिगड़ गया.
हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौत: इससे जेसीबी मशीन करीब 20 मीटर खाई में जा गिरी. इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर नाचनी क्षेत्र के भैंसकोट के पंकज शाही की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हादसे के बाद ग्रामीण मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक पंकज की जान जा चुकी थी.
उधर, हादसे की सूचना मिलते ही भैस्यूड़ी के राजस्व उपनिरीक्षक गोविंद सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. जहां शव का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच की जा रही है. इधर, मृतक पंकज के घर में कोहराम मचा हुआ है.
- पंकज शाही (उम्र 24 वर्ष), निवासी- भैंसकोट, नाचनी, पिथौरागढ़
दो दिन पहले भी हुआ था पिथौरागढ़ में हादसा: बता दें कि पिथौरागढ़ के धरासी चमेला में दो दिन पहले यानी सोमवार को भी बड़ा हादसा हो गया था. जहां पिथौरागढ़ से मेलकू को जा रहा बोलेरो वाहन कफलकटिया के पास अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया था.
उधर, हादसे की सूचना मिलते ही ऐंचोली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कमलेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस, फायर, राजस्व व एसडीआरफ टीम मौके पर पहुंची थी. जहां खाई में गिरे बोलेरो के चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गया कमल सिंह: पुलिस के मुताबिक, जो बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वो कृषि विभाग में अस्थाई तौर लगी हुई थी. कमल सिंह उसमें संविदा में चालक के तौर पर कार्यरत था. कमल के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं. बड़ा बेटा करीब 17 साल और छोटा बेटा 15 साल का है. जबकि, एक बेटी भी है. कमल भंडारी की हादसे में मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं.
