ETV Bharat / state

डीडीहाट में जेसीबी मशीन खाई में गिरी, ऑपरेटर की दर्दनाक मौत

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा हादसा डीडीहाट में हुआ है. जहां एक जेसीबी मशीन बेकाबू होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हादसे की सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव का रेस्क्यू कर उसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है.

डीडीहाट के सेरा सोनाली क्षेत्र में जेसीबी मशीन हादसे का शिकार: जानकारी के मुताबिक, बीती देर रात करीब 12 बजे डीडीहाट तहसील क्षेत्र में बोराबुंगा के सेरा सोनाली क्षेत्र में जेसीबी मशीन हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन अलाईमल से लीमाभाट की ओर जा रही थी. तभी रास्ते में अचानक जेसीबी का नियंत्रण बिगड़ गया.

हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौत: इससे जेसीबी मशीन करीब 20 मीटर खाई में जा गिरी. इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर नाचनी क्षेत्र के भैंसकोट के पंकज शाही की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हादसे के बाद ग्रामीण मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक पंकज की जान जा चुकी थी.

उधर, हादसे की सूचना मिलते ही भैस्यूड़ी के राजस्व उपनिरीक्षक गोविंद सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. जहां शव का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच की जा रही है. इधर, मृतक पंकज के घर में कोहराम मचा हुआ है.

जेसीबी हादसे में मौत-