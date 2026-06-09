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सड़क साफ करते समय 300 मीटर गहरी खाई में गिरी जेसीबी, चालक की मौत

रामपुर: शिमला जिले के कुमारसैन उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. यहां सोमवार देर रात सड़क साफ करने के दौरान एक जेसीबी मशीन करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे चालक की मौत हो गई. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस थाना कुमारसैन में दर्ज शिकायत के अनुसार, कंगल निवासी कुशवंत ने बताया कि 8 जून की शाम करीब साढ़े सात बजे वह चमगना मार्ग पर सोडलू नाला के समीप मौजूद था. इस दौरान एक जेसीबी मशीन सड़क से मलबा हटाने और मार्ग को साफ करने का कार्य कर रही थी. अचानक जेसीबी अनियंत्रित होकर चालक सहित सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे खाई में जा गिरी. हादसे में जेसीबी चालक विजय कुमार (34), निवासी जिला मंडी गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे तुरंत उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारसैन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हादसा जेसीबी चालक द्वारा वाहन को लापरवाही एवं असावधानी से चलाने के कारण होना पाया गया है. इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच एएसआई किशोरी लाल ने बताया कि पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. वहीं डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि चालक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. जल्द पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.