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मंदाकिनी में अचानक बढ़ा जलस्तर, नदी के बीच फंसे जेसीबी चालक और सहयोगी

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. इसी दौरान गंगानगर क्षेत्र में नदी के मध्य निर्माण कार्य में लगी एक जेसीबी मशीन तेज जलधारा के बीच फंस गई. जेसीबी चालक और उसका एक सहयोगी देखते ही देखते चारों ओर से उफनती नदी से घिर गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष को मोबाइल नंबर 7060016157 के माध्यम से सूचना मिली कि सिंगोली-भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मंदाकिनी नदी का जलप्रवाह अचानक कई गुना बढ़ गया. जलस्तर में आई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण नदी के बीच कार्यरत जेसीबी मशीन तेज बहाव में फंस गई और चालक व उसका सहयोगी सुरक्षित बाहर नहीं निकल सके.

सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रुद्रप्रयाग ने तत्काल राहत एवं बचाव तंत्र को सक्रिय करते हुए एसडीआरएफ, जल पुलिस व नगर पंचायत अगस्त्यमुनि की टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया. बचाव दल ने विषम परिस्थितियों और तेज बहाव के बीच साहस व सूझबूझ का परिचय देते हुए अभियान चलाया और नदी के बीच फंसे दोनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया. समय रहते की गई इस त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि